O cartório Eleitoral de Formiga divulgou, na terça-feira (2), a lista de mesários para as eleições deste ano.
Os escolhidos receberão a convocação por e-mail ou por aplicativo de mensagem. A escolha é realizada com base nos voluntários e no nível de escolaridade do convocado.
O primeiro turno ocorrerá no dia 2 de outubro e o segundo, se houver, no dia 30.
O eleitor irá votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.
FORMIGA 01 de agosto de 2022
Município: 45217 – FORMIGA
Local de Votação: 1490 – AMAFURNAS
Seçao: 212
RITA DE CÁSSIA ALMEIDA PINTO PRESIDENTE DE MRV
JACQUELINE DINIZ OLIVEIRA SOUKI 1º MESÁRIO – MRV
BRUNO CESAR VALADAO PIRES 2º MESÁRIO – MRV
EVERSON DE SOUSA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1244 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FORMIGA DR. SÓCRATES
Seçao: 87
LORENA CRISTINA TEIXEIRA VIEIRA PRESIDENTE DE MRV
WALQUIRIA PINHEIRO LIMA BELLO 1º MESÁRIO – MRV
RENATA DA SILVA RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV
LILIAN SOARES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 88
FLAVIA MENDONÇA GOMES ROCHA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
DEUSDANEY VALERIA DOS SANTOS 1º MESÁRIO – MRV
ANA PAULA DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV
ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 024321180248 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1406 – CASA PAROQUIAL
Seçao: 136
FABIANA MAGELA RAMOS PRESIDENTE DE MRV
WESLEY PEREIRA DIAS 1º MESÁRIO – MRV
FELIPE MENDONCA 2º MESÁRIO – MRV
DOUGLAS ANTONIO NEVES SILVA 161210680264 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1031 – CEMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INT. PROF.JOSÉ JUVÊNCIO FERNANDES
Seçao: 13
CLEIDE MARIA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
ANDRE TOME DE ASSIS 1º MESÁRIO – MRV
ELIANA RIBEIRO 2º MESÁRIO – MRV
ALICE MARILIA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Município: 45217 – FORMIGA
Local de Votação: 1031 – CEMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INT. PROF.JOSÉ JUVÊNCIO FERNANDES
Seçao: 14
ALCIONE SINESIA CAMPOS PRESIDENTE DE MRV
LINDSEY MOREIRA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
TAMMY DAMARES VEIGA 2º MESÁRIO – MRV
CAMILA MARIA GONÇALVES DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 184
KARINA MARCIA PEREIRA DE QUEIROZ PRESIDENTE DE MRV
CAROLINE MELO 1º MESÁRIO – MRV
NAYARA MARA DE MENESES SILVA 2º MESÁRIO – MRV
EDER MARTINS 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1317 – CENTRO COMUNITÁRIO DE GONÇALVES
Seçao: 96
CLEYTON JOSÉ DA FONSECA PRESIDENTE DE MRV
CARLOS RENATO BRITO ANGELI 1º MESÁRIO – MRV
MARCOS DONIZETE FONSECA 2º MESÁRIO – MRV
ELIANA MARIA DE SOUSA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1260 – CENTRO COMUNITÁRIO CÓRREGO SECO
Seçao: 90
DULCINEIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA 1º MESÁRIO – MRV
PAULENIO FERREIRA DE MELO 2º MESÁRIO – MRV
JOSE GERALDO DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1350 – CENTRO COMUNITÁRIO DE BOA ESPERANCA
Seçao: 101
JUCELIA APARECIDA NUNES FRAZAO PRESIDENTE DE MRV
GERVANO SILVA DE ARAUJO 1º MESÁRIO – MRV
MARIA EDUARDA DE CAMPOS SILVA 2º MESÁRIO – MRV
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1376 – CENTRO COMUNITÁRIO DE FIVELA
Seçao: 103
POLLYANNA REGINA CAMPOS PRESIDENTE DE MRV
NATALIA DIVINA PIRES 1º MESÁRIO – MRV
ADELAINE ALVES DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV
MARINA ANDRADE NOGUEIRA CORRÊA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1333 – CENTRO COMUNITÁRIO DE RODRIGUES
Seçao: 98
SAMUEL HENRIQUE ARANTES PRESIDENTE DE MRV
ANA PAULA DA SILVA LIMA 1º MESÁRIO – MRV
RENAN MARCELO SILVA 2º MESÁRIO – MRV
GIGLIOLLA LUZIA BERNARDES 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1309 – CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO PEDRO
Seçao: 95
MARAISA DE ALMEIDA PRESIDENTE DE MRV
VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
JOSÉLIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES 2º MESÁRIO – MRV
DAIANE MARIA DE ALMEIDA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1414 – CENTRO COMUNITÁRIO DE VENDINHA
Seçao: 146
MIRELLE REIS FERREIRA PRESIDENTE DE MRV
SAYONARA MARIA ANDRADE NOGUEIRA CORREA 1º MESÁRIO – MRV
FERNANDA CRISTINA ARANTES 2º MESÁRIO – MRV
FERNANDA APARECIDA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1473 – CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NELSON ALVARENGA
Seçao: 175
ALINE MIRELI PEREIRA PRESIDENTE DE MRV
ANA LUISA CARDOSO 1º MESÁRIO – MRV
FABIO ELCIO DE MELO 2º MESÁRIO – MRV
TULIO CESAR DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 192
AUGUSTO MORAIS LAMOUNIER MELO CARREGAL PRESIDENTE DE MRV
STENIO MARCOS ALVES RABELLO 1º MESÁRIO – MRV
ARIANE COSTA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
JOSIANA MARIA DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1040 – CESEC
Seçao: 15
JAQUELINE MARIA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV
GILSON BERNARDES DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
ANA CAROLINA DA CRUZ 2º MESÁRIO – MRV
ANDRÉ LUIZ BURIL BENEDITO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 172
ADRIANA MIZERANI MACHADO 096492050281 PRESIDENTE DE MRV
ARTHUR ROCHA CARVALHO 1º MESÁRIO – MRV
ANA CRISTINA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
CAROLINE TEREZINHA DA SILVA LOPES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 203
SULEIMA LURJAN ALVES SALES PRESIDENTE DE MRV
DANIELA DE MELO SILVA 1º MESÁRIO – MRV
STEPHÂNIA MARTINS SILVA 2º MESÁRIO – MRV
WELLINGTON RODRIGUES TEIXEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 219
POLLYANA MARA DE SOUSA SILVA PRESIDENTE DE MRV
ANA PAULA RIBEIRO COELHO PALHARES 1º MESÁRIO – MRV
RONY MEDEIROS FIGUEIREDO 2º MESÁRIO – MRV
ROSYMEIRE LINDERIS DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1210 – COLÉGIO LOSANGO DE FORMIGA – UNIDADE 2 – ANGLINHO(ANTIGO EDUCAR)
Seçao: 75
CRISTINA APARECIDA PINTO REZENDE PRESIDENTE DE MRV
THAISA BARUDE BOTTREL VIGNOLI 1º MESÁRIO – MRV
ANA LUÍZA FIGUEIREDO STELZER 2º MESÁRIO – MRV
JULIO CESAR MACEDO DE SA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 76
MARIANA ALVES CARVALHO PRESIDENTE DE MRV
DRIELLY DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
JOANA SANTOS COSTA 2º MESÁRIO – MRV
STHÉFANE GUIMARÃES ARAÚJO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 77
GLEICE APARECIDA COSTA PRESIDENTE DE MRV
ANAMELIA SILVA PASSOS 1º MESÁRIO – MRV
ELISA RESENDE MORAES 2º MESÁRIO – MRV
EDUARDO ALVES OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 78
DANIELA ENES SILVA PRESIDENTE DE MRV
LUCIANA ALMEIDA MONTSERRAT 1º MESÁRIO – MRV
GRAZIANE NAIRA DA SILVA ROLINDO 2º MESÁRIO – MRV
ELESSANDRA CRISTIANA DE SOUZA FRADE 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 79
CARLA APARECIDA ALVES PRESIDENTE DE MRV
VERUSKA LORENA DA SILVA MENDONCA MELO 1º MESÁRIO – MRV
GISELE APARECIDA SILVA FIGUEIREDO STELZER 2º MESÁRIO – MRV
GABRIELA DA COSTA TELES OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MR
Seçao: 80
EDIVONE VELOSO ARANTES PRESIDENTE DE MRV
JULIO SERGIO DE ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV
GISELE ALMEIDA FIGUEIREDO 2º MESÁRIO – MRV
ROSIMEIRE SOARES COSTA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1228 – COLÉGIO SANTA TERESINHA
Seçao: 81
ROSANE ALMEIDA PRESIDENTE DE MRV
RENATA PAMELLA TEIXEIRA RICCI SALOMÃO FARIA 1º MESÁRIO – MRV
LIDIANE DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
THAIS DE MELO RANGEL 1º SECRETÁRIO – MRV
Município: 45217 – FORMIGA
Local de Votação: 1228 – COLÉGIO SANTA TERESINHA
Seçao: 82
KARLA ALVES LEONEL PRESIDENTE DE MRV
LUCIANNA VELOSO SOUZA RESENDE 1º MESÁRIO – MRV
FELLIPE PINHEIRO 2º MESÁRIO – MRV
MICHELLE ANGELA FAVARINI 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 83
ANNA CAROLINA DE SENNA BARCANTE PRESIDENTE DE MRV
WESTER CASTRO MENEZES 1º MESÁRIO – MRV
DÉBORA FERNANDA RANGEL MENESES 2º MESÁRIO – MRV
LORRAINE FRANCYELLEN DA SILVA PIRES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 84
CARLA TERESA LIMA GUIMARAES FARNESE PRESIDENTE DE MRV
LUCAS COSTA FERREIRA 1º MESÁRIO – MRV
JADE DE SOUSA RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV
MARCIA APARECIDA CUNHA SOARES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 85
EVANDRO LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
LUIS FELIPE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV
ISABELA MARIA SILVA LEAO 2º MESÁRIO – MRV
ANA AMBROSINA FERREIRA FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 163
DAYSE TATIANA SILVA PRESIDENTE DE MRV
PAULA ANDRADE MARTINS 1º MESÁRIO – MRV
JAQUELINE DE CARVALHO 2º MESÁRIO – MRV
LAIS LIMA GUIMARÃES FARNESE 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 206
DEIVSON CARLOS PINTO PRESIDENTE DE MRV
NARA BARBOSA ARANTES 1º MESÁRIO – MRV
IZABEL VIANA DA COSTA 2º MESÁRIO – MRV
GLAYSIANI ANDRESSA DA SILVEIRA RAMOS SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1058 – DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS
Seçao: 16
EDSON FONSECA GONCALVES PRESIDENTE DE MRV
MARIANNE XAVIER PIMENTA 1º MESÁRIO – MRV
GRAZIELA GONCALVES LOPES TOME 2º MESÁRIO – MRV
IRIS ALVES DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 17
ATHALITA GLEISIELLI PASSOS DE SOUZA PRESIDENTE DE MRV
LUCIANA APARECIDA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
FLAVIANE SOARES COSTA PEDROSO 2º MESÁRIO – MRV
JAINA MARIA PATROCINIO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 18
JULIANA PASSOS DE ARAUJO PRESIDENTE DE MRV
ELIZABETE SILVA PIMENTA 1º MESÁRIO – MRV
ELENICE MARA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
MARCOS DA SILVA RIBEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 19
LINDENBERG DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
ALICE PEREIRA ADAO 1º MESÁRIO – MRV
MONALISA BARBOSA CARDOSO 2º MESÁRIO – MRV
DIOGO ALVES DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 20
DEIVISSON SILVA BERNARDES PRESIDENTE DE MRV
ISABEL DA SILVA FARIA 1º MESÁRIO – MRV
NEUSA MARIA DE ALMEIDA 2º MESÁRIO – MRV
SUELI AUGUSTA SILVA GUIMARÃES 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1120 – ESCOLA ESTADUAL AURELIANO RODRIGUES NUNES
Seçao: 39
ADELSON JOSE NEVES PRESIDENTE DE MRV
JANAINA DE OLIVEIRA ALVES 1º MESÁRIO – MRV
SONIA GONCALVES DA FONSECA SOUSA 2º MESÁRIO – MRV
ELIANE DANTAS ROCHA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 40
CLAUDIO FRANCISCO DE ARANTES PRESIDENTE DE MRV
ROMULO DALARIVA FONSECA 1º MESÁRIO – MRV
VERA LUCIA RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV
JOSIANE GOMES DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 41
CARLA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV
DOUGLAS DE SOUSA GONCALVES 1º MESÁRIO – MRV
RAISSA DANYELLE DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV
ELEM PRISCILLA ARANTES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 42
ELZI MARIA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
LUCILENE RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV
GISELE ANGELA DOS SANTOS COSTA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 43
ANA MARIA TELES PRESIDENTE DE MRV
RENATA APARECIDA DE SOUZA GUIMARÃES 1º MESÁRIO – MRV
MARTA CRISTINA TELES 2º MESÁRIO – MRV
LILIANE DELCIDIA DA SILVA MACEDO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 44
BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
RENATA LARA ALVES 1º MESÁRIO – MRV
MATEUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV
RAFAEL ALVES CARDOSO JÚNIOR 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 49
WAGNER DE OLIVEIRA LEITAO PRESIDENTE DE MRV
NAYARA GONDIM DA CRUZ RANGEL 1º MESÁRIO – MRV
SONIA MARIA COSTA 2º MESÁRIO – MRV
JÉSSICA OLIVEIRA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 126
JULIANA CAETANO DE ARAÚJO PRESIDENTE DE MRV
DOROTEIA APARECIDA ANTUNES 1º MESÁRIO – MRV
MARCIO LUIS NUNES DA MATA 2º MESÁRIO – MRV
MARIA GERALDINA SILVA CAMARGOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 140
ANNA CAROLINA SOUSA SILVA PRESIDENTE DE MRV
DANIEL PINHEIRO DE CASTRO 1º MESÁRIO – MRV
GLEIDE ERICA ARANTES MACEDO 2º MESÁRIO – MRV
LUCIANO MELO GIAROLA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 144
RAQUEL CRISTINA TERRA PRESIDENTE DE MRV
SELMA SILVA VALADAO ARAÚJO 1º MESÁRIO – MRV
LILIAN NAIRA PIRES NUNES 2º MESÁRIO – MRV
KELLY GUIMARAES CLARETE SOUSA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1155 – ESCOLA ESTADUAL DR. ABÍLIO MACHADO
Seçao: 50
WASLEY CAETANO AMIM PRESIDENTE DE MRV
ADRIANA APARECIDA PEREIRA PINTO 1º MESÁRIO – MRV
MARCELLA SILVA COSTA 2º MESÁRIO – MRV
JAQUELINE DE FARIA LEAL 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 51
ERICA CRISTINA GUIMARAES PRESIDENTE DE MRV
MARCIO ALVES MOURA 1º MESÁRIO – MRV
ANA PAULA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
LUCAS DE FREITAS SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Município: 45217 – FORMIGA
Local de Votação: 1155 – ESCOLA ESTADUAL DR. ABÍLIO MACHADO
Seçao: 52
TEREZA CRISTINA COSTA ARAUJO PRESIDENTE DE MRV
HELOISA HELENA MATIAS LEMOS 1º MESÁRIO – MRV
VINICIUS COSTA MORONTA 2º MESÁRIO – MRV
ANÁLIA PRISCILA DE ALMEIDA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 132
WARLEY PEDROSO DOS REIS PRESIDENTE DE MRV
ROSILANE APARECIDA SENRA 1º MESÁRIO – MRV
SAMARA ANGELICA DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV
DENIZE APARECIDA SILVA CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 156
TAMIRES APARECIDA SILVA PRESIDENTE DE MRV
VALERIA APARECIDA VIEIRA QUINTILIANO 1º MESÁRIO – MRV
LUCIANA MARIA DOS SANTOS 2º MESÁRIO – MRV
KARINE APARECIDA LACERDA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 166
CLEBER ANTONIO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
DANIELE ANGELICA MELO 1º MESÁRIO – MRV
SIMONI JULIA DA SILVEIRA 2º MESÁRIO – MRV
RAPHAELLE NOÊMIA ELIAS PIRES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 180
GEOVANI PAIM SOARES PRESIDENTE DE MRV
ERICK LEAL FRAZAO 1º MESÁRIO – MRV
MARDEN FELIPE DE MORAIS 2º MESÁRIO – MRV
SAMUEL LEAL 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 186
STELA LUIZA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV
DAYANE APARECIDA DO COUTO BRITO 1º MESÁRIO – MRV
ELESSANDRA DA SILVEIRA FRANCO 2º MESÁRIO – MRV
URCULA GERALDA DA SILVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 204
VINICIUS APARECIDO DE FREITAS SANTOS PRESIDENTE DE MRV
SAULO MILANI PEREIRA 1º MESÁRIO – MRV
SILVIA ISABELE ALVES 2º MESÁRIO – MRV
TATIANA RODRIGUES ROCHA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 218
HELLEN SOUZA DIAS OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
JENETRIZ MARTINS DE OLIVEIRA LIMA 1º MESÁRIO – MRV
MARIANA BERNARDES ARANTES 2º MESÁRIO – MRV
BERNADETE MARIA DE CARVALHO LEMOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Município: 45217 – FORMIGA
Local de Votação: 1163 – ESCOLA ESTADUAL JALCIRA SANTOS VALADÃO
Seçao: 53
ROSILEI ALVES DE MELLO OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
ELISANE ARANTES SOARES 1º MESÁRIO – MRV
LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA 2º MESÁRIO – MRV
DENER AUGUSTO EUZÉBIO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 54
ADENAUER VALERIO DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
ANDRE LUIS CHAGAS 1º MESÁRIO – MRV
MARCOS RUBEM GUEDES BISPO 2º MESÁRIO – MRV
JULIANA MARIA AVELINO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 55
RICARDO HENRIQUE ALVES LEMOS PRESIDENTE DE MRV
ALESSANDRA LINO ALVES MONTEIRO 1º MESÁRIO – MRV
MATHEUS FRANCINO DE OLIVEIRA QUINTILIANO 2º MESÁRIO – MRV
RANER MOACIR MOREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 56
MARILANE COSTA RESENDE SGRENA PRESIDENTE DE MRV
FLÁVIA INÊS DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
MEIRE DE CASTRO ARANTES BRITO 2º MESÁRIO – MRV
THAÍS DANIELLE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 57
POLYANA LEOPOLDINA DOS SANTOS PRESIDENTE DE MRV
KAMILA DE SA LEAL 1º MESÁRIO – MRV
ELIANA RESENDE 2º MESÁRIO – MRV
AMORA MORAIS DIAS ALCANTARA ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 58
WILLIAM DOUGLAS CUNHA PRESIDENTE DE MRV
DAVI BERNARDES ROSA 1º MESÁRIO – MRV
GLEIVIANE DOS REIS GOMES 2º MESÁRIO – MRV
TACYANE CARDOSO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 59
CECILIA GUIMARÃES PRESIDENTE DE MRV
ELIETE MARIA BORGES 1º MESÁRIO – MRV
POLIANA APARECIDA SILVA ANDRADE 2º MESÁRIO – MRV
MARCIA GABRIELLY MARTINS SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 60
ROSALY NASCIMENTO FONSECA PRESIDENTE DE MRV
LUCIANO SILVA 1º MESÁRIO – MRV
RODRIGO MELO GUIMARAES 2º MESÁRIO – MRV
CAROLINA MARA MENDONÇA 1º SECRETÁRIO – MRV
Município: 45217 – FORMIGA
Local de Votação: 1163 – ESCOLA ESTADUAL JALCIRA SANTOS VALADÃO
Seçao: 130
ANA CAROLINA CASTRO OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
NAIRA APARECIDA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
GUSTAVO LOPES FERREIRA 2º MESÁRIO – MRV
VIVIANE APARECIDA GOMES FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 148
MARCIA APARECIDA ROSA PRESIDENTE DE MRV
SIRLEY DIVINO DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
CINTIA MARA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
ANA PAULA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1015 – ESCOLA ESTADUAL JOSE BERNARDES DE FARIA
Seçao: 1
LUIZ HENRIQUE RAMOS JUNIOR PRESIDENTE DE MRV
MARILENE MARIANA DE FARIA 1º MESÁRIO – MRV
FLAVIA CRISTINA DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV
NEIDE APARECIDA ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 2
WANESSA HELENA RESENDE PRESIDENTE DE MRV
NEIDE DA SILVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
ELIZETE APARECIDA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
ALESSANDRA DA SILVA LEAL 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 3
REGINA FÁTIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
ALLAN MAGNUS MAGELA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
LARISSA EMANUELE ALVES RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV
JANAINA LOPES OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 4
EDILAINE VELOSO PRESIDENTE DE MRV
NUBIA DIAS LOPES 1º MESÁRIO – MRV
ELAINE ALVES SILVA 2º MESÁRIO – MRV
LUZIA MARIA DE CAMPOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 5
NILMA SILVEIRA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV
ENIO GONCALVES DE FARIA 1º MESÁRIO – MRV
MARLUZ BATISTA CABRAL 2º MESÁRIO – MRV
GISLENE DA SILVA BRITO FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 6
ROSANA DOS SANTOS RAMOS PRESIDENTE DE MRV
PAULO MARCIO MONTSERRAT 1º MESÁRIO – MRV
MICHELY APARECIDA LAMOUNIER GONDIM 2º MESÁRIO – MRV
REINALDO JOSE GUIMARAES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 7
KATIA DIONISIA SILVA OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
RODINEI FERREIRA DOS SANTOS 1º MESÁRIO – MRV
LUCIANO COSTA DA SILVEIRA 2º MESÁRIO – MRV
DAYANE BRUNA MARTINS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 8
LAZARA MADALENA DA CUNHA PRESIDENTE DE MRV
MÁRCIA APARECIDA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
JUSCELINA ADELIA FERNANDES 2º MESÁRIO – MRV
INGRID DE CASTRO BEIRIGO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 9
ELOISA TAVARES PAIM PRESIDENTE DE MRV
DULCILENE MARIA NASCIMENTO 1º MESÁRIO – MRV
ZORAIDE APARECIDA CAMPOS 2º MESÁRIO – MRV
MARCIA MARA CAMPOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 10
DANGELA MARIA LEAL OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
APARECIDA FATIMA DE FARIA LEAL 1º MESÁRIO – MRV
ANTONIO ROCHA NETO 2º MESÁRIO – MRV
GISELE DE FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 129
LAIS CASTRO ROSA PRESIDENTE DE MRV
FABIO JUNIO DOS ANJOS 1º MESÁRIO – MRV
GERALDO MAGELA DE FARIA 2º MESÁRIO – MRV
MARIA JOSÉ LOPES D CARLOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 142
MARGARETE TERESINHA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV
KELIA APARECIDA AGUIAR 1º MESÁRIO – MRV
SELMA ZINARA AGUIAR E SILVA 2º MESÁRIO – MRV
MARCELO FELIPE PEDROSA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 151
ANA MARIA MACHADO CASTRO PRESIDENTE DE MRV
KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRAZÃO 1º MESÁRIO – MRV
NEUSA MARIA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
VIVIANE DE MELO SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1171 – ESCOLA ESTADUAL PROF. JOAQUIM RODARTE
Seçao: 61
GREICIELLY RIBEIRO COUTO PRESIDENTE DE MRV
EDUARDO LYOITI KAI DE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV
SONIA MARCELINA DE SA SOUZA 2º MESÁRIO – MRV
DANIEL AUGUSTO FERREIRA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 62
MARIA MARTINHA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV
MAYSA NASCIMENTO FONSECA 1º MESÁRIO – MRV
ANDRE LUIS GOMES SILVA 2º MESÁRIO – MRV
LUANA PAOLA MELO TEIXEIRA REIS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 63
ANA PATRICIA DE SOUZA PRESIDENTE DE MRV
CELIA MARIA DOS REIS MOSQUITO 1º MESÁRIO – MRV
LIDIA RODRIGUES DE FARIA 2º MESÁRIO – MRV
SAMUEL JOSÉ MARTINS DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 131
VIVIANA MARIA DOS REIS PRESIDENTE DE MRV
TAIS ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV
FERNANDA SILVA PEREIRA SOUTO 2º MESÁRIO – MRV
MARAISE APARECIDA DE PAULO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 160
CLAUDIRENE MACEDO PRESIDENTE DE MRV
NATALIA KARINA DE ARAUJO KAI 1º MESÁRIO – MRV
MARDEM MARTINS 2º MESÁRIO – MRV
RENATA LARA DA CUNHA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 169
ARLENE MIRANDA ARAUJO PRESIDENTE DE MRV
LETICIA VIEIRA TRINDADE 1º MESÁRIO – MRV
GISLENE APARECIDA DE MELO 2º MESÁRIO – MRV
CAMILA MAKÁLISTER RIBEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 173
REGINA GONTIJO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
THIAGO APARECIDO FREITAS DE PAULO 1º MESÁRIO – MRV
CARLOS EDUARDO RAMALHO 2º MESÁRIO – MRV
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 191
ANA MARIA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV
MARCIANO LUIS DE MENDONCA 1º MESÁRIO – MRV
LETÍCIA DE CASTRO GUIMARÃES 2º MESÁRIO – MRV
SIRLEI PEREIRA MELO 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1180 – ESCOLA ESTADUAL RODOLFO ALMEIDA
Seçao: 64
MAYRIENNE TEIXEIRA DE AZARA PRESIDENTE DE MRV
MAINARA LACERDA DOS REIS 1º MESÁRIO – MRV
ISMENIA FEITOSA DE ARAUJO 2º MESÁRIO – MRV
RÚBIA MARQUES DE PAULA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 65
LÚCIA HELENA DE CASTRO CRUZ PRESIDENTE DE MRV
ZENOBIA GONCALVES DE CASTRO 1º MESÁRIO – MRV
LORAINY RIBEIRO LEAL 2º MESÁRIO – MRV
LUISMAR ANTONIO PEDROSO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 66
LUCIANA APARECIDA BERNARDES PRESIDENTE DE MRV
ARACELLI DE CASTRO PEREIRA PINHEIRO 1º MESÁRIO – MRV
ROSILENE APARECIDA VITAL DOS SANTOS 2º MESÁRIO – MRV
FLAVIO JOSE SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 67
DOUGLAS BERNARDES DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV
WALISSON LIEBER CARVALHO 1º MESÁRIO – MRV
MARIELY VALADAO SILVA 2º MESÁRIO – MRV
RAQUEL APARECIDA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 68
FERNANDA APARECIDA VIANA PRESIDENTE DE MRV
JULLIANA MARA CUNHA PINTO 1º MESÁRIO – MRV
VILMA HELENA DOS REIS 2º MESÁRIO – MRV
ANA FLÁVIA LINO ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 69
VERONICA RODRIGUES DE FARIA SILVA PRESIDENTE DE MRV
JULIANA VELOSO PAIM 1º MESÁRIO – MRV
MARIANA CARDOSO SOARES 2º MESÁRIO – MRV
FLAVIANO HELDER DE MELO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 70
LUIZ ANTÔNIO CAMPOS AMARAL PRESIDENTE DE MRV
SIRLEIA MARIA DE MIRANDA 1º MESÁRIO – MRV
FABRICIA RIBEIRO GONTIJO 2º MESÁRIO – MRV
JUSSANE KARINE SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 71
MARCELO LOPES CUNHA PRESIDENTE DE MRV
DANIELA DA FONSECA EUFRÁSIO 1º MESÁRIO – MRV
JULIANA MARIA DA SILVA MEIRELES 2º MESÁRIO – MRV
FELIPE ESTEVAM FERNANDES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 72
MARIA IZABEL DE CARVALHO CASTRO PRESIDENTE DE MRV
VANUZA APARECIDA NERY OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
ÊNIO DOS REIS VIEIRA 2º MESÁRIO – MRV
TATIANE DOS REIS TEIXEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 135
DAMON IVAIR NUNES JÚNIOR PRESIDENTE DE MRV
LEIDIANE NAYARA DUQUE 1º MESÁRIO – MRV
MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO 2º MESÁRIO – MRV
FELIPE AUGUSTO MENEZES RODRIGUES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 153
ALYSSON GERALDO SILVA PRESIDENTE DE MRV
DANIEL GONCALO DE CASTRO 1º MESÁRIO – MRV
KARINA DE CASTRO GUTIERREZ 2º MESÁRIO – MRV
HEITOR SOUTO BORGES 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1074 – ESCOLA ESTADUAL TONICO LEITE
Seçao: 24
ANDREA CRISTINA COSTA PRESIDENTE DE MRV
STELIANY DAS GRAÇAS MENESES 1º MESÁRIO – MRV
LORENA ROBERTA GOMES NASCIMENTO 2º MESÁRIO – MRV
IOLANDA DA SILVA RODRIGUES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 25
CLEITON MAGELA LUZ PRESIDENTE DE MRV
ANA SELMA DA COSTA 1º MESÁRIO – MRV
JUCELÍ ÂNGELA DA SILVA MENDONÇA 2º MESÁRIO – MRV
TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 26
GLADSTON LUIS DE SOUSA PRESIDENTE DE MRV
MERYANE FATIMA GONDIM 1º MESÁRIO – MRV
MARA CRISTINA PAIM 2º MESÁRIO – MRV
REINALDO DIAS DE MORAIS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 27
SILMARA ORICIO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
ISADORA DE OLIVEIRA VELOSO 1º MESÁRIO – MRV
LUIZ CARLOS MENESES 2º MESÁRIO – MRV
JUSSARA OLIVEIRA DA COSTA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 28
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES PRESIDENTE DE MRV
PRISCILLA RODRIGUES PEDROSA 1º MESÁRIO – MRV
DAVID DA SILVA PAYSAN 2º MESÁRIO – MRV
RONY WENDEL DE MIRANDA 1º SECRETÁRIO – MRV
Município: 45217 – FORMIGA
Local de Votação: 1074 – ESCOLA ESTADUAL TONICO LEITE
Seçao: 128
TATIANE DAVI NOGUEIRA DE SÁ PRESIDENTE DE MRV
ANA PAULA MACHADO FERREIRA 1º MESÁRIO – MRV
MAISA MAIRA LEAL 161203690281 2º MESÁRIO – MRV
RAFAEL JORGE TEIXEIRA OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 147
ELIANA MARIA OLIVEIRA FERNANDES PRESIDENTE DE MRV
SYARA GONDIM DA CRUZ RANGEL 1º MESÁRIO – MRV
LUCIANA APARECIDA FERREIRA 187277790264 2º MESÁRIO – MRV
TELMA RODRIGUES GONCALVES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 168
LUCE KELLY DE ALMEIDA PRESIDENTE DE MRV
LEILA APARECIDA DE FIGUEIREDO SOUZA 1º MESÁRIO – MRV
MARCOS EDUARDO DE CASTRO SOARES 2º MESÁRIO – MRV
PAULO HENRIQUE DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 195
MARCO ANTONIO DA SILVEIRA PRESIDENTE DE MRV
LUCAS ALMEIDA PINTO 1º MESÁRIO – MRV
CINARA DAS GRACAS MENESES 2º MESÁRIO – MRV
MARAÚCHA TANIGUTI DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1198 – ESCOLA INFANTIL CORUJINHA
Seçao: 73
CRISTIANE SILVA FONTES PRESIDENTE DE MRV
MARIANA FATIMA SOUZA 1º MESÁRIO – MRV
EDNA DO CARMO DE FARIA MUNIZ 2º MESÁRIO – MRV
ANA LIVIA SOUZA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 91
ERLON DIEGO ZIMERMMANE DOS SANTOS PRESIDENTE DE MRV
JUSSARA MARTINELLI MENDONÇA 1º MESÁRIO – MRV
FRANCILEIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA 2º MESÁRIO – MRV
INES SORAIA FRADE 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 159
JOICE NARA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV
LEANDRO CESAR DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
ANELISE APARECIDA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
ILMA DE RESENDE 079437690299 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 179
MARILDA RESENDE COSTA CARVALHO PRESIDENTE DE MRV
MICHELLE CRISTINA SILVA MADUREIRA 1º MESÁRIO – MRV
SAMANTHA FERREIRA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
KLEIZY NUNES CORDEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1201 – ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA GOMES PEREIRA
Seçao: 155
MARIA LUCIA DA ROCHA PRESIDENTE DE MRV
MARIANE NOGUEIRA PINTO 1º MESÁRIO – MRV
PRISCILA SARA SILVA COUTINHO 2º MESÁRIO – MRV
AUGUSTO ANTÔNIO SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 202
CAROLAINE CRISTINA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
ROBSON EDUARDO FELIPE DE ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV
ISMAEL FRANCISCO PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV
GABRIELLA FRADE MURARI 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1066 – ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO DE MELLO
Seçao: 23
FERNANDA APARECIDA RIBEIRO LEAL ARANTES PRESIDENTE DE MRV
ZILA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS 2º MESÁRIO – MRV
DALVA APARECIDA ALMEIDA CUNHA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 139
FABIO MEDEIROS PRESIDENTE DE MRV
VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
EDSON GONÇALVES DA FONSECA 2º MESÁRIO – MRV
WANDERSON RODRIGO DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 161
MERIELY FERREIRA DE ALMEIDA PRESIDENTE DE MRV
PAULO ROBERTO DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
LUCAS EDUARDO PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV
THAMIRIS FERREIRA ALVES DUARTE 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 183
WEVERTON DAMASCENO PRESIDENTE DE MRV
LAMARQUILIANA ALVES DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
FLÁVIA RODRIGUES PINTO 2º MESÁRIO – MRV
PAULA REGINA PEREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 199
RONEI ANDERSON VELOSO PRESIDENTE DE MRV
GISELE ALVES PEREIRA OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
ADELINA MARIA LEAL 2º MESÁRIO – MRV
NATALIA CRISTINA BERNARDES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 214
CLEBIO TEODORO ALVES PRESIDENTE DE MRV
LAINE APARECIDA MARTINS 1º MESÁRIO – MRV
ANA PAULA LEAL 2º MESÁRIO – MRV
JESSICA ALMEIDA DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1449 – ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GOMIDE LEITE
Seçao: 170
GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO PRESIDENTE DE MRV
DANIELA DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
LUCIMAR ALVES DE ALMEIDA 2º MESÁRIO – MRV
ANDREIA CORREIA SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 187
CLERSON CALIXTO RIBEIRO PRESIDENTE DE MRV
ISMAEL HENRIQUE COSTA 1º MESÁRIO – MRV
GABRIELA DE OLIVEIRA TERRA 2º MESÁRIO – MRV
LUIS OTAVIO FERNANDES SOUTO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 189
RODRIGO JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PRESIDENTE DE MRV
ANA KELLY ARANTES 1º MESÁRIO – MRV
ROBERTA MARQUES DE PAULA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
AMANDA VITORIA ALVES DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 213
MARIA JACQUELINE DA COSTA PRESIDENTE DE MRV
JULIANA GOMES DE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV
FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA MENDONÇA 2º MESÁRIO – MRV
FLÁVIA FERNANDES PEREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1112 – ESCOLA MUNICIPAL CELIA DE MELO EUFRASIO
Seçao: 35
VALERIA LUZIA FERNANDES CARVALHO PRESIDENTE DE MRV
SUELI MARIA CARVALHO RESENDE 1º MESÁRIO – MRV
JADER CHARLES TEIXEIRA 2º MESÁRIO – MRV
JOICE AUGUSTA SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 36
CLARIANA BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
ANA MARIA ALVES CUNHA 1º MESÁRIO – MRV
WILSON JOSE DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
FLÁVIA CARVALHO RAMOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 37
ANDREA CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
SEBASTIANA ANTONIA DA CUNHA SOUZA 1º MESÁRIO – MRV
ANDREIA MENDONCA PINHEIRO 2º MESÁRIO – MRV
DALVA MARTINS VIEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 38
SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
STELA DE MELO FERNANDES 1º MESÁRIO – MRV
EMANUEL DE PAULA PIRES 2º MESÁRIO – MRV
SIMONE DO CARMO SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 137
ANDRESA DA SILVA MENDONCA PRESIDENTE DE MRV
DANIELA CRISTINA MARTINS 1º MESÁRIO – MRV
CIRINEU JOSE DA CUNHA 2º MESÁRIO – MRV
MAÍSA FERREIRA CARLOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1341 – ESCOLA MUNICIPAL FLORENCIO RODRIGUES NUNES – PONTEVILA
Seçao: 99
MARDEN JOSÉ GUIMARÃES FARIA PRESIDENTE DE MRV
GABRIELA SOUZA TERRA 1º MESÁRIO – MRV
FABIANO HENRIQUE SIMOES COUTINHO 2º MESÁRIO – MRV
CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO CAMPOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 100
RUBENS CASTRO SILVA PRESIDENTE DE MRV
KELVIN QUINTILIANO FERREIRA 1º MESÁRIO – MRV
ALEXANDRE EDUARDO FARIA 2º MESÁRIO – MRV
JUAREZ BERNARDO BISPO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 102
LUCAS HENRIQUE CUNHA PINTO PRESIDENTE DE MRV
JOSE MARIA DA SILVEIRA 1º MESÁRIO – MRV
FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV
ISAIAS DA COSTA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1287 – ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DO COUTO – ALBERTOS
Seçao: 92
SAYMON PIERRE DINIZ PRESIDENTE DE MRV
ROSANIA CANDIDA LOURENCO NUNES 1º MESÁRIO – MRV
LÍLIAN FERNANDES 2º MESÁRIO – MRV
LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 93
DANIELA GERALDA PEDROSO PRESIDENTE DE MRV
EDMILSON DOS SANTOS NUNES 1º MESÁRIO – MRV
LUCIENE MARIA PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV
ROSIMAR VIGELINA DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1457 – ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORATO DE CASTRO
Seçao: 176
ANDRESA DORNELES PRESIDENTE DE MRV
KATIA APARECIDA ARANTES 1º MESÁRIO – MRV
NAYARA CARLA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
VANIA MARIA VIEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 190
RODRIGO FELIPE DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
CELIA ANTONIA BELO 1º MESÁRIO – MRV
ADELMA APARECIDA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
THAMIRES PACHECO REZENDE 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 207
FRANCIELLE MENDONÇA MARTINS PRESIDENTE DE MRV
KARINA DA SILVA ALVES 1º MESÁRIO – MRV
ALEXSANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
POLLYANA VAZ DA SILVA FLORES DE ALMEIDA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 215
AMANDA MARLA DA SILVEIRA ROCHA PRESIDENTE DE MRV
LILIAN MISTICA DE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV
JEFFERSON ROBERTO DE FREITAS 2º MESÁRIO – MRV
FLAVIA COSTA KHOURI 165612770213 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1465 – ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA BRAGA
Seçao: 177
ARIANA OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DE MRV
WEDER DIAS SILVA 1º MESÁRIO – MRV
JOSEANE MELO 2º MESÁRIO – MRV
TAMARA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1422 – ESCOLA MUNICIPAL MIRALDA DA SILVA CARVALHO
Seçao: 154
VALDEVINO DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
AUGUSTO ELIAS LIMA 1º MESÁRIO – MRV
GISLENE MARIA PEREIRA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
DIEGO GUSTAVO DA SILVA FERREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 158
LUCIMAR VITORIA RODRIGUES DE SOUSA PRESIDENTE DE MRV
DELMA MARIA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
KATIA PALHARES DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
ANA CLARA MARTINS SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 167
PATRICIA MARCIA DE AZARA PRESIDENTE DE MRV
MARIA ROSA DE PAIVA 1º MESÁRIO – MRV
LUYSA APARECIDA SOUSA FERREIRA 2º MESÁRIO – MRV
MARIA ROSELI ESTEVAM FERNANDES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 174
LUIZA APARECIDA FERREIRA DOS REIS 138712170248 PRESIDENTE DE MRV
ARLEN FERNANDES DE OLIVEIRA 111678340205 1º MESÁRIO – MRV
FABIANO SILVA DE OLIVEIRA 161189530299 2º MESÁRIO – MRV
JÉSSICA MARTINS DE ALMEIDA 193918550221 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 185
WANESSA ANTUNES DE CARVALHO PRESIDENTE DE MRV
RILDO REGIS DE ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV
NAYARA SOUZA COUTO 2º MESÁRIO – MRV
KAREN SANTOS SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 193
VANESSA PACHECO LIMA PRESIDENTE DE MRV
MARIELE LUIZA ALVES 1º MESÁRIO – MRV
MONALIZA LOGIMAR REIS 2º MESÁRIO – MRV
CAIO CESAR GARCIA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 217
ARLEM DOUGLAS VELOSO PRESIDENTE DE MRV
MARLI APARECIDA REIS FREITAS 089678510264 1º MESÁRIO – MRV
RAQUEL BERNARDES ROSA 2º MESÁRIO – MRV
ROSALBA MARIA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL PAPA PIO XII
Seçao: 29
SAMUEL DA SILVA RIBEIRO PRESIDENTE DE MRV
MAYRA RIOS DE MELO SILVA 1º MESÁRIO – MRV
LEONARDO BELCHIOR OLIVEIRA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
LORENA CARVALHO LEAL 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 30
MARCIA HELENA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV
HELVICINARA KENNEDY DE CASTRO SILVA 1º MESÁRIO – MRV
MARCIA SANTOS BAIA 129027410230 2º MESÁRIO – MRV
NILTON DE CASTRO MARTINS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 31
NILSON DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
KENIA MARA LIMIRO GONCALVES LEAL 1º MESÁRIO – MRV
HADAILTON GERALDO SILVA 2º MESÁRIO – MRV
LILIAN CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 32
LEONARDO LUIS RIBEIRO PRESIDENTE DE MRV
GISELE ALVES CUNHA 1º MESÁRIO – MRV
NEUSA MARIA DE MELO 2º MESÁRIO – MRV
WELTON EUGENIO DE FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 33
CARLA LUCIANA SILVA FARIA PRESIDENTE DE MRV
JANAINA EUFRASIO DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
NATALIA MARIA LEAL SANTOS 2º MESÁRIO – MRV
ELAINE MARIA LOPES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 34
MICHELLE KEIKO SILVA SATO DUARTE PRESIDENTE DE MRV
EDVANIA DO NASCIMENTO 1º MESÁRIO – MRV
ELIDA CRISTINA BISPO DE FARIA 2º MESÁRIO – MRV
ELENE MARIA DA CUNHA OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 143
SUELI APARECIDA MONTEIRO ALVARENGA AROUCA PRESIDENTE DE MRV
ROGERIO LUIZ DO NASCIMENTO 1º MESÁRIO – MRV
MARIA DO CARMO SILVA 2º MESÁRIO – MRV
IEDA MARIA DANTAS 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 201
FABIO VIEIRA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV
SIMONE RODRIGUES DA SILVA PEDROSA 1º MESÁRIO – MRV
VÍVIAN REGINA ELIAS 2º MESÁRIO – MRV
FERNANDA RESENDE ROSA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1430 – ESCOLA MUNICIPAL PAULO BARBOSA
Seçao: 171
MEIRE VELOSO DE FARIA LEAL PRESIDENTE DE MRV
MATEUS BARBOSA 1º MESÁRIO – MRV
ALINE MAGELA LEAL DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
GALBAS JORDANE RIBEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 197
RAFAELA RAMOS CAMPOS PRESIDENTE DE MRV
PATRICIA ALVARES PERES CARAM 1º MESÁRIO – MRV
EIDIENE MENDES DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
SILVIA CANDIDA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1236 – LIONS CLUBE DE FORMIGA
Seçao: 74
DEISE SILVA MARTINS CAMPOS PRESIDENTE DE MRV
ANA LUISA RODRIGUES 1º MESÁRIO – MRV
DOUGLAS PINHEIRO CASTRO 2º MESÁRIO – MRV
AYANNE OLIVEIRA DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 86
LUIS FERNANDO CAMPOS PRESIDENTE DE MRV
ADRIANO ANTONIO DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
LUCIENE APARECIDA ALVES PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV
CARLA RODRIGUES GOMES DE MENDONÇA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1139 – OBRAS SOCIAIS DO SANTUARIO S JUDAS TADEU
Seçao: 45
SAULO DE SOUZA ALVES PRESIDENTE DE MRV
MARGARIDA JAQUELINE ALVES ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV
WALERSON RODRIGUES TEIXEIRA 2º MESÁRIO – MRV
NATÁLIA RIBEIRO CORREA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 46
SAMUEL LUIZ COSTA PRESIDENTE DE MRV
NATIA RODRIGUES DE FARIA 1º MESÁRIO – MRV
ANDRE HENRIQUE FERNANDES 2º MESÁRIO – MRV
CONCEICAO APARECIDA FERREIRA FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 47
MARCELO MARCOS DE ARAUJO PRESIDENTE DE MRV
NEILA APARECIDA GONDIM SANTOS 1º MESÁRIO – MRV
DANILO CÉSAR COUTO 2º MESÁRIO – MRV
FABIANE LEAL DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 48
TACIANY CRISTINA MONTEIRO PRESIDENTE DE MRV
JOSIANE DA SILVA ROSA 1º MESÁRIO – MRV
LIVIA FONSECA 2º MESÁRIO – MRV
VANESSA D’PAULA TEIXEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 152
TANIA CRISTINA DA CRUZ PRESIDENTE DE MRV
ROBELIA TEIXEIRA DE SOUSA AVELINO 1º MESÁRIO – MRV
FLÁVYA SILVA BRITO COUTO 2º MESÁRIO – MRV
WILMA APARECIDA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1325 – POSTO DE SAÚDE
Seçao: 97
ALINE ALBANEZ FERNANDES PRESIDENTE DE MRV
FABIULA FERNANDES MENESES 1º MESÁRIO – MRV
JANETE JANE SILVA ARAUJO 2º MESÁRIO – MRV
ISADORA LIMA ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1295 – SALÃO PAROQUIAL
Seçao: 94
ANA PAULA PIRES PRESIDENTE DE MRV
LENIR APARECIDA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV
NATALIA GABRIELA CUNHA 2º MESÁRIO – MRV
ELISANIA DA SILVA CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1252 – SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA
Seçao: 89
AMANDA CRISTINA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
MARIA NAZARE DOS REIS 1º MESÁRIO – MRV
EMANUELLE SANTOS PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV
JOÃO PAULO BELO MONTEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 211
GILBERTO CLÁUDIO CUNHA PRESIDENTE DE MRV
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA 1º MESÁRIO – MRV
SAMUEL EDUARDO GOMES MACEDO 2º MESÁRIO – MRV
ALINE APARECIDA LOPES 1º SECRETÁRIO – MRV
Local de Votação: 1023 – UNIFOR/MG – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA
Seçao: 11
MAURICIO JOSE ALVES PRESIDENTE DE MRV
JOSE AUXILIADOR BENTO 1º MESÁRIO – MRV
POLLYANA SANTOS RIBEIRO 2º MESÁRIO – MRV
DAUANE REZENDE SÁ 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 12
WEVERSON JUNIO RODRIGUES ROLINDO PRESIDENTE DE MRV
LEIDAMAR PEREIRA DUQUE 1º MESÁRIO – MRV
WARLEY LOURENÇO DE SOUSA 2º MESÁRIO – MRV
ELIANA ARANTES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 21
ALDA SILVEIRA SANTOS PRESIDENTE DE MRV
KARLA CRISTINA DO PATROCINIO 1º MESÁRIO – MRV
BRUNA APARECIDA COSTA RIBEIRO 2º MESÁRIO – MRV
VICTOR MARQUES PAIVA ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 22
MATEUS ALVES FERREIRA PRESIDENTE DE MRV
DEISIANE CRISTINA PEREIRA 1º MESÁRIO – MRV
ISABELLA MOREIRA LACERDA MIRANDA 2º MESÁRIO – MRV
MATEUS HENRIQUE PACHECO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 127
RINALDO ALVES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
ROSANE NUNES LEANDRO 1º MESÁRIO – MRV
RAQUEL TEIXEIRA PINTO DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
PRISLEY GARLY ASSALIN SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 145
MAURENE APARECIDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV
THIAGO NUNES GUIMARAES ROCHA 1º MESÁRIO – MRV
LEILA ELIAS DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
ELEN MARIA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 165
ANA PAULA DE SOUZA PIMENTA PRESIDENTE DE MRV
TATIANE APARECIDA SILVA GONÇALVES 1º MESÁRIO – MRV
IELERSON JOSE DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV
DANIELA APARECIDA DE PAULA CRAVO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 194
DENER CARLOS DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
LAIS BRUNNELLI DA MATA 1º MESÁRIO – MRV
JULIANA LUCIA DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV
FLAVIO JANOR DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV
Seçao: 200
ADRIANO JOSE DA SILVA PRESIDENTE DE MRV
ERIKA MARINA SILVA MARRA 1º MESÁRIO – MRV
PATRICIA CONCEICAO DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV
RAYANE MENDONÇA LINO SIQUEIRA DOS SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV
Com informações do cartório eleitoral