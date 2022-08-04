O cartório Eleitoral de Formiga divulgou, na terça-feira (2), a lista de mesários para as eleições deste ano.

Os escolhidos receberão a convocação por e-mail ou por aplicativo de mensagem. A escolha é realizada com base nos voluntários e no nível de escolaridade do convocado.

O primeiro turno ocorrerá no dia 2 de outubro e o segundo, se houver, no dia 30.

O eleitor irá votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.

 

 

FORMIGA 01 de agosto de 2022

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1490 – AMAFURNAS

 

Seçao: 212

RITA DE CÁSSIA ALMEIDA PINTO                PRESIDENTE DE MRV

JACQUELINE DINIZ OLIVEIRA SOUKI          1º MESÁRIO – MRV

BRUNO CESAR VALADAO PIRES  2º MESÁRIO – MRV

EVERSON DE SOUSA         1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1244 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FORMIGA DR. SÓCRATES

Seçao: 87

LORENA CRISTINA TEIXEIRA VIEIRA           PRESIDENTE DE MRV

WALQUIRIA PINHEIRO LIMA BELLO           1º MESÁRIO – MRV

RENATA DA SILVA RODRIGUES     2º MESÁRIO – MRV

LILIAN SOARES    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 88

FLAVIA MENDONÇA GOMES ROCHA DE OLIVEIRA              PRESIDENTE DE MRV

DEUSDANEY VALERIA DOS SANTOS           1º MESÁRIO – MRV

ANA PAULA DE OLIVEIRA               2º MESÁRIO – MRV

ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 024321180248   1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1406 – CASA PAROQUIAL

Seçao: 136

FABIANA MAGELA RAMOS            PRESIDENTE DE MRV

WESLEY PEREIRA DIAS     1º MESÁRIO – MRV

FELIPE MENDONCA          2º MESÁRIO – MRV

DOUGLAS ANTONIO NEVES SILVA           161210680264   1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1031 – CEMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INT. PROF.JOSÉ JUVÊNCIO FERNANDES

Seçao: 13

CLEIDE MARIA DA SILVA                 PRESIDENTE DE MRV

ANDRE TOME DE ASSIS   1º MESÁRIO – MRV

ELIANA RIBEIRO                 2º MESÁRIO – MRV

ALICE MARILIA DA SILVA               1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1031 – CEMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INT. PROF.JOSÉ JUVÊNCIO FERNANDES

Seçao: 14

ALCIONE SINESIA CAMPOS           PRESIDENTE DE MRV

LINDSEY MOREIRA SILVA               1º MESÁRIO – MRV

TAMMY DAMARES VEIGA              2º MESÁRIO – MRV

CAMILA MARIA GONÇALVES DE CASTRO                1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 184

KARINA MARCIA PEREIRA DE QUEIROZ    PRESIDENTE DE MRV

CAROLINE MELO                1º MESÁRIO – MRV

NAYARA MARA DE MENESES SILVA           2º MESÁRIO – MRV

EDER MARTINS   1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1317 – CENTRO COMUNITÁRIO  DE GONÇALVES

Seçao: 96

CLEYTON JOSÉ DA FONSECA         PRESIDENTE DE MRV

CARLOS RENATO BRITO ANGELI  1º MESÁRIO – MRV

MARCOS DONIZETE FONSECA      2º MESÁRIO – MRV

ELIANA MARIA DE SOUSA              1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1260 – CENTRO COMUNITÁRIO CÓRREGO SECO

Seçao: 90

DULCINEIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA         PRESIDENTE DE MRV

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA      1º MESÁRIO – MRV

PAULENIO FERREIRA DE MELO     2º MESÁRIO – MRV

JOSE GERALDO DA SILVA                 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1350 – CENTRO COMUNITÁRIO DE BOA ESPERANCA

Seçao: 101

JUCELIA APARECIDA NUNES FRAZAO        PRESIDENTE DE MRV

GERVANO SILVA DE ARAUJO        1º MESÁRIO – MRV

MARIA EDUARDA DE CAMPOS SILVA       2º MESÁRIO – MRV

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA                1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1376 – CENTRO COMUNITÁRIO DE FIVELA

Seçao: 103

POLLYANNA REGINA CAMPOS     PRESIDENTE DE MRV

NATALIA DIVINA PIRES    1º MESÁRIO – MRV

ADELAINE ALVES DE CASTRO        2º MESÁRIO – MRV

MARINA ANDRADE NOGUEIRA CORRÊA   1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1333 – CENTRO COMUNITÁRIO DE RODRIGUES

Seçao: 98

SAMUEL HENRIQUE ARANTES      PRESIDENTE DE MRV

ANA PAULA DA SILVA LIMA            1º MESÁRIO – MRV

RENAN MARCELO SILVA                 2º MESÁRIO – MRV

GIGLIOLLA LUZIA BERNARDES     1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1309 – CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO PEDRO

Seçao: 95

MARAISA DE ALMEIDA    PRESIDENTE DE MRV

VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA   1º MESÁRIO – MRV

JOSÉLIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES             2º MESÁRIO – MRV

DAIANE MARIA DE ALMEIDA        1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1414 – CENTRO COMUNITÁRIO DE VENDINHA

Seçao: 146

MIRELLE REIS FERREIRA   PRESIDENTE DE MRV

SAYONARA MARIA ANDRADE NOGUEIRA CORREA             1º MESÁRIO – MRV

FERNANDA CRISTINA ARANTES   2º MESÁRIO – MRV

FERNANDA APARECIDA SILVA      1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1473 – CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NELSON ALVARENGA

Seçao: 175

ALINE MIRELI PEREIRA     PRESIDENTE DE MRV

ANA LUISA CARDOSO      1º MESÁRIO – MRV

FABIO ELCIO DE MELO     2º MESÁRIO – MRV

TULIO CESAR DA SILVA    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 192

AUGUSTO MORAIS LAMOUNIER MELO CARREGAL             PRESIDENTE DE MRV

STENIO MARCOS ALVES RABELLO               1º MESÁRIO – MRV

ARIANE COSTA SILVA       2º MESÁRIO – MRV

JOSIANA MARIA DE CASTRO        1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1040 – CESEC

Seçao: 15

JAQUELINE MARIA DE FARIA        PRESIDENTE DE MRV

GILSON BERNARDES DA SILVA     1º MESÁRIO – MRV

ANA CAROLINA DA CRUZ               2º MESÁRIO – MRV

ANDRÉ LUIZ BURIL BENEDITO      1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 172

ADRIANA MIZERANI MACHADO 096492050281   PRESIDENTE DE MRV

ARTHUR ROCHA CARVALHO          1º MESÁRIO – MRV

ANA CRISTINA DA SILVA                  2º MESÁRIO – MRV

CAROLINE TEREZINHA DA SILVA LOPES     1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 203

SULEIMA LURJAN ALVES SALES     PRESIDENTE DE MRV

DANIELA DE MELO SILVA                1º MESÁRIO – MRV

STEPHÂNIA MARTINS SILVA          2º MESÁRIO – MRV

WELLINGTON RODRIGUES TEIXEIRA          1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 219

POLLYANA MARA DE SOUSA SILVA             PRESIDENTE DE MRV

ANA PAULA RIBEIRO COELHO PALHARES                 1º MESÁRIO – MRV

RONY MEDEIROS FIGUEIREDO     2º MESÁRIO – MRV

ROSYMEIRE LINDERIS DA SILVA   1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1210 – COLÉGIO LOSANGO DE FORMIGA – UNIDADE 2 – ANGLINHO(ANTIGO EDUCAR)

Seçao: 75

CRISTINA APARECIDA PINTO REZENDE      PRESIDENTE DE MRV

THAISA BARUDE BOTTREL VIGNOLI            1º MESÁRIO – MRV

ANA LUÍZA FIGUEIREDO STELZER                 2º MESÁRIO – MRV

JULIO CESAR MACEDO DE SA         1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 76

MARIANA ALVES CARVALHO         PRESIDENTE DE MRV

DRIELLY DE OLIVEIRA        1º MESÁRIO – MRV

JOANA SANTOS COSTA    2º MESÁRIO – MRV

STHÉFANE GUIMARÃES ARAÚJO                 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 77

GLEICE APARECIDA COSTA             PRESIDENTE DE MRV

ANAMELIA SILVA PASSOS               1º MESÁRIO – MRV

ELISA RESENDE MORAES                 2º MESÁRIO – MRV

EDUARDO ALVES OLIVEIRA            1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 78

DANIELA ENES SILVA         PRESIDENTE DE MRV

LUCIANA ALMEIDA MONTSERRAT              1º MESÁRIO – MRV

GRAZIANE NAIRA DA SILVA ROLINDO        2º MESÁRIO – MRV

ELESSANDRA CRISTIANA DE SOUZA FRADE             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 79

CARLA APARECIDA ALVES               PRESIDENTE DE MRV

VERUSKA LORENA DA SILVA MENDONCA MELO    1º MESÁRIO – MRV

GISELE APARECIDA SILVA FIGUEIREDO STELZER    2º MESÁRIO – MRV

GABRIELA DA COSTA TELES OLIVEIRA        1º SECRETÁRIO – MR

Seçao: 80

EDIVONE VELOSO ARANTES           PRESIDENTE DE MRV

JULIO SERGIO DE ALMEIDA            1º MESÁRIO – MRV

GISELE ALMEIDA FIGUEIREDO       2º MESÁRIO – MRV

ROSIMEIRE SOARES COSTA            1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1228 – COLÉGIO SANTA TERESINHA

Seçao: 81

ROSANE ALMEIDA              PRESIDENTE DE MRV

RENATA PAMELLA TEIXEIRA RICCI SALOMÃO FARIA           1º MESÁRIO – MRV

LIDIANE DA SILVA               2º MESÁRIO – MRV

THAIS DE MELO RANGEL                 1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1228 – COLÉGIO SANTA TERESINHA

Seçao: 82

KARLA ALVES LEONEL        PRESIDENTE DE MRV

LUCIANNA VELOSO SOUZA RESENDE         1º MESÁRIO – MRV

FELLIPE PINHEIRO              2º MESÁRIO – MRV

MICHELLE ANGELA FAVARINI        1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 83

ANNA CAROLINA DE SENNA BARCANTE   PRESIDENTE DE MRV

WESTER CASTRO MENEZES           1º MESÁRIO – MRV

DÉBORA FERNANDA RANGEL MENESES    2º MESÁRIO – MRV

LORRAINE FRANCYELLEN DA SILVA PIRES                1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 84

CARLA TERESA LIMA GUIMARAES FARNESE           PRESIDENTE DE MRV

LUCAS COSTA FERREIRA                 1º MESÁRIO – MRV

JADE DE SOUSA RODRIGUES         2º MESÁRIO – MRV

MARCIA APARECIDA CUNHA SOARES        1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 85

EVANDRO LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA          PRESIDENTE DE MRV

LUIS FELIPE SOUZA            1º MESÁRIO – MRV

ISABELA MARIA SILVA LEAO           2º MESÁRIO – MRV

ANA AMBROSINA FERREIRA FARIA             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 163

DAYSE TATIANA SILVA     PRESIDENTE DE MRV

PAULA ANDRADE MARTINS           1º MESÁRIO – MRV

JAQUELINE DE CARVALHO             2º MESÁRIO – MRV

LAIS LIMA GUIMARÃES FARNESE                1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 206

DEIVSON CARLOS PINTO                PRESIDENTE DE MRV

NARA BARBOSA ARANTES              1º MESÁRIO – MRV

IZABEL VIANA DA COSTA                 2º MESÁRIO – MRV

GLAYSIANI ANDRESSA DA SILVEIRA RAMOS SILVA               1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1058 – DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

Seçao: 16

EDSON FONSECA GONCALVES      PRESIDENTE DE MRV

MARIANNE XAVIER PIMENTA    1º MESÁRIO – MRV

GRAZIELA GONCALVES LOPES TOME         2º MESÁRIO – MRV

IRIS ALVES DA SILVA       1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 17

ATHALITA GLEISIELLI PASSOS DE SOUZA PRESIDENTE DE MRV

LUCIANA APARECIDA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

FLAVIANE SOARES COSTA PEDROSO       2º MESÁRIO – MRV

JAINA MARIA PATROCINIO         1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 18

JULIANA PASSOS DE ARAUJO     PRESIDENTE DE MRV

ELIZABETE SILVA PIMENTA          1º MESÁRIO – MRV

ELENICE MARA DA SILVA              2º MESÁRIO – MRV

MARCOS DA SILVA RIBEIRO         1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 19

LINDENBERG DE OLIVEIRA           PRESIDENTE DE MRV

ALICE PEREIRA ADAO     1º MESÁRIO – MRV

MONALISA BARBOSA CARDOSO 2º MESÁRIO – MRV

DIOGO ALVES DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 20

DEIVISSON SILVA BERNARDES   PRESIDENTE DE MRV

ISABEL DA SILVA FARIA 1º MESÁRIO – MRV

NEUSA MARIA DE ALMEIDA        2º MESÁRIO – MRV

SUELI AUGUSTA SILVA GUIMARÃES        1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1120 – ESCOLA ESTADUAL AURELIANO RODRIGUES NUNES

Seçao: 39

ADELSON JOSE NEVES      PRESIDENTE DE MRV

JANAINA DE OLIVEIRA ALVES     1º MESÁRIO – MRV

SONIA GONCALVES DA FONSECA SOUSA              2º MESÁRIO – MRV

ELIANE DANTAS ROCHA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 40

CLAUDIO FRANCISCO DE ARANTES          PRESIDENTE DE MRV

ROMULO DALARIVA FONSECA  1º MESÁRIO – MRV

VERA LUCIA RODRIGUES              2º MESÁRIO – MRV

JOSIANE GOMES DE OLIVEIRA    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 41

CARLA DE FARIA              PRESIDENTE DE MRV

DOUGLAS DE SOUSA GONCALVES           1º MESÁRIO – MRV

RAISSA DANYELLE DE CASTRO    2º MESÁRIO – MRV

ELEM PRISCILLA ARANTES           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 42

ELZI MARIA DA SILVA     PRESIDENTE DE MRV

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA            1º MESÁRIO – MRV

LUCILENE RODRIGUES   2º MESÁRIO – MRV

GISELE ANGELA DOS SANTOS COSTA      1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 43

ANA MARIA TELES           PRESIDENTE DE MRV

RENATA APARECIDA DE SOUZA GUIMARÃES      1º MESÁRIO – MRV

MARTA CRISTINA TELES 2º MESÁRIO – MRV

LILIANE DELCIDIA DA SILVA MACEDO     1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 44

BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

RENATA LARA ALVES      1º MESÁRIO – MRV

MATEUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV

RAFAEL ALVES CARDOSO JÚNIOR             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 49

WAGNER DE OLIVEIRA LEITAO   PRESIDENTE DE MRV

NAYARA GONDIM DA CRUZ RANGEL      1º MESÁRIO – MRV

SONIA MARIA COSTA     2º MESÁRIO – MRV

JÉSSICA OLIVEIRA DE SOUZA       1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 126

JULIANA CAETANO DE ARAÚJO PRESIDENTE DE MRV

DOROTEIA APARECIDA ANTUNES            1º MESÁRIO – MRV

MARCIO LUIS NUNES DA MATA 2º MESÁRIO – MRV

MARIA GERALDINA SILVA CAMARGOS   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 140

ANNA CAROLINA SOUSA SILVA PRESIDENTE DE MRV

DANIEL PINHEIRO DE CASTRO    1º MESÁRIO – MRV

GLEIDE ERICA ARANTES MACEDO            2º MESÁRIO – MRV

LUCIANO MELO GIAROLA            1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 144

RAQUEL CRISTINA TERRA             PRESIDENTE DE MRV

SELMA SILVA VALADAO ARAÚJO              1º MESÁRIO – MRV

LILIAN NAIRA PIRES NUNES         2º MESÁRIO – MRV

KELLY GUIMARAES CLARETE SOUSA        1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1155 – ESCOLA ESTADUAL DR. ABÍLIO MACHADO

Seçao: 50

WASLEY CAETANO AMIM            PRESIDENTE DE MRV

ADRIANA APARECIDA PEREIRA PINTO    1º MESÁRIO – MRV

MARCELLA SILVA COSTA              2º MESÁRIO – MRV

JAQUELINE DE FARIA LEAL           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 51

ERICA CRISTINA GUIMARAES     PRESIDENTE DE MRV

MARCIO ALVES MOURA               1º MESÁRIO – MRV

ANA PAULA DA SILVA    2º MESÁRIO – MRV

LUCAS DE FREITAS SANTOS         1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1155 – ESCOLA ESTADUAL DR. ABÍLIO MACHADO

Seçao: 52

TEREZA CRISTINA COSTA ARAUJO            PRESIDENTE DE MRV

HELOISA HELENA MATIAS LEMOS            1º MESÁRIO – MRV

VINICIUS COSTA MORONTA       2º MESÁRIO – MRV

ANÁLIA PRISCILA DE ALMEIDA SILVA      1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 132

WARLEY PEDROSO DOS REIS       PRESIDENTE DE MRV

ROSILANE APARECIDA SENRA    1º MESÁRIO – MRV

SAMARA ANGELICA DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV

DENIZE APARECIDA SILVA CASTRO          1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 156

TAMIRES APARECIDA SILVA        PRESIDENTE DE MRV

VALERIA APARECIDA VIEIRA QUINTILIANO          1º MESÁRIO – MRV

LUCIANA MARIA DOS SANTOS   2º MESÁRIO – MRV

KARINE APARECIDA LACERDA    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 166

CLEBER ANTONIO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

DANIELE ANGELICA MELO           1º MESÁRIO – MRV

SIMONI JULIA DA SILVEIRA          2º MESÁRIO – MRV

RAPHAELLE NOÊMIA ELIAS PIRES             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 180

GEOVANI PAIM SOARES               PRESIDENTE DE MRV

ERICK LEAL FRAZAO        1º MESÁRIO – MRV

MARDEN FELIPE DE MORAIS      2º MESÁRIO – MRV

SAMUEL LEAL    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 186

STELA LUIZA DE CASTRO               PRESIDENTE DE MRV

DAYANE APARECIDA DO COUTO BRITO  1º MESÁRIO – MRV

ELESSANDRA DA SILVEIRA FRANCO         2º MESÁRIO – MRV

URCULA GERALDA DA SILVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 204

VINICIUS APARECIDO DE FREITAS SANTOS           PRESIDENTE DE MRV

SAULO MILANI PEREIRA 1º MESÁRIO – MRV

SILVIA ISABELE ALVES    2º MESÁRIO – MRV

TATIANA RODRIGUES ROCHA    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 218

HELLEN SOUZA DIAS OLIVEIRA  PRESIDENTE DE MRV

JENETRIZ MARTINS DE OLIVEIRA LIMA   1º MESÁRIO – MRV

MARIANA BERNARDES ARANTES             2º MESÁRIO – MRV

BERNADETE MARIA DE CARVALHO LEMOS          1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1163 – ESCOLA ESTADUAL JALCIRA SANTOS VALADÃO

Seçao: 53

ROSILEI ALVES DE MELLO OLIVEIRA         PRESIDENTE DE MRV

ELISANE ARANTES SOARES          1º MESÁRIO – MRV

LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA               2º MESÁRIO – MRV

DENER AUGUSTO EUZÉBIO         1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 54

ADENAUER VALERIO DA SILVA   PRESIDENTE DE MRV

ANDRE LUIS CHAGAS     1º MESÁRIO – MRV

MARCOS RUBEM GUEDES BISPO              2º MESÁRIO – MRV

JULIANA MARIA AVELINO            1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 55

RICARDO HENRIQUE ALVES LEMOS         PRESIDENTE DE MRV

ALESSANDRA LINO ALVES MONTEIRO    1º MESÁRIO – MRV

MATHEUS FRANCINO DE OLIVEIRA QUINTILIANO             2º MESÁRIO – MRV

RANER MOACIR MOREIRA           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 56

MARILANE COSTA RESENDE SGRENA      PRESIDENTE DE MRV

FLÁVIA INÊS DA SILVA    1º MESÁRIO – MRV

MEIRE DE CASTRO ARANTES BRITO         2º MESÁRIO – MRV

THAÍS DANIELLE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 57

POLYANA LEOPOLDINA DOS SANTOS     PRESIDENTE DE MRV

KAMILA DE SA LEAL         1º MESÁRIO – MRV

ELIANA RESENDE             2º MESÁRIO – MRV

AMORA MORAIS DIAS ALCANTARA ALVES           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 58

WILLIAM DOUGLAS CUNHA        PRESIDENTE DE MRV

DAVI BERNARDES ROSA 1º MESÁRIO – MRV

GLEIVIANE DOS REIS GOMES      2º MESÁRIO – MRV

TACYANE CARDOSO       1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 59

CECILIA GUIMARÃES      PRESIDENTE DE MRV

ELIETE MARIA BORGES  1º MESÁRIO – MRV

POLIANA APARECIDA SILVA ANDRADE   2º MESÁRIO – MRV

MARCIA GABRIELLY MARTINS SILVA       1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 60

ROSALY NASCIMENTO FONSECA              PRESIDENTE DE MRV

LUCIANO SILVA 1º MESÁRIO – MRV

RODRIGO MELO GUIMARAES    2º MESÁRIO – MRV

CAROLINA MARA MENDONÇA  1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1163 – ESCOLA ESTADUAL JALCIRA SANTOS VALADÃO

Seçao: 130

ANA CAROLINA CASTRO OLIVEIRA           PRESIDENTE DE MRV

NAIRA APARECIDA DA SILVA      1º MESÁRIO – MRV

GUSTAVO LOPES FERREIRA         2º MESÁRIO – MRV

VIVIANE APARECIDA GOMES FARIA        1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 148

MARCIA APARECIDA ROSA          PRESIDENTE DE MRV

SIRLEY DIVINO DE OLIVEIRA        1º MESÁRIO – MRV

CINTIA MARA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

ANA PAULA DA SILVA    1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1015 – ESCOLA ESTADUAL JOSE BERNARDES DE FARIA

Seçao: 1

LUIZ HENRIQUE RAMOS JUNIOR              PRESIDENTE DE MRV

MARILENE MARIANA DE FARIA 1º MESÁRIO – MRV

FLAVIA CRISTINA DE CASTRO      2º MESÁRIO – MRV

NEIDE APARECIDA ALVES             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 2

WANESSA HELENA RESENDE       PRESIDENTE DE MRV

NEIDE DA SILVEIRA         1º MESÁRIO – MRV

ELIZETE APARECIDA SILVA           2º MESÁRIO – MRV

ALESSANDRA DA SILVA LEAL       1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 3

REGINA FÁTIMA DE OLIVEIRA    PRESIDENTE DE MRV

ALLAN MAGNUS MAGELA SILVA              1º MESÁRIO – MRV

LARISSA EMANUELE ALVES RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV

JANAINA LOPES OLIVEIRA           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 4

EDILAINE VELOSO            PRESIDENTE DE MRV

NUBIA DIAS LOPES          1º MESÁRIO – MRV

ELAINE ALVES SILVA       2º MESÁRIO – MRV

LUZIA MARIA DE CAMPOS           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 5

NILMA SILVEIRA DE CASTRO       PRESIDENTE DE MRV

ENIO GONCALVES DE FARIA        1º MESÁRIO – MRV

MARLUZ BATISTA CABRAL           2º MESÁRIO – MRV

GISLENE DA SILVA BRITO FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 6

ROSANA DOS SANTOS RAMOS  PRESIDENTE DE MRV

PAULO MARCIO MONTSERRAT 1º MESÁRIO – MRV

MICHELY APARECIDA LAMOUNIER GONDIM       2º MESÁRIO – MRV

REINALDO JOSE GUIMARAES     1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 7

KATIA DIONISIA SILVA OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

RODINEI FERREIRA DOS SANTOS              1º MESÁRIO – MRV

LUCIANO COSTA DA SILVEIRA    2º MESÁRIO – MRV

DAYANE BRUNA MARTINS          1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 8

LAZARA MADALENA DA CUNHA PRESIDENTE DE MRV

MÁRCIA APARECIDA DA SILVA   1º MESÁRIO – MRV

JUSCELINA ADELIA FERNANDES 2º MESÁRIO – MRV

INGRID DE CASTRO BEIRIGO       1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 9

ELOISA TAVARES PAIM  PRESIDENTE DE MRV

DULCILENE MARIA NASCIMENTO            1º MESÁRIO – MRV

ZORAIDE APARECIDA CAMPOS  2º MESÁRIO – MRV

MARCIA MARA CAMPOS             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 10

DANGELA MARIA LEAL OLIVEIRA              PRESIDENTE DE MRV

APARECIDA FATIMA DE FARIA LEAL         1º MESÁRIO – MRV

ANTONIO ROCHA NETO 2º MESÁRIO – MRV

GISELE DE FARIA              1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 129

LAIS CASTRO ROSA         PRESIDENTE DE MRV

FABIO JUNIO DOS ANJOS             1º MESÁRIO – MRV

GERALDO MAGELA DE FARIA     2º MESÁRIO – MRV

MARIA JOSÉ LOPES D CARLOS    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 142

MARGARETE TERESINHA DE FARIA          PRESIDENTE DE MRV

KELIA APARECIDA AGUIAR          1º MESÁRIO – MRV

SELMA ZINARA AGUIAR E SILVA 2º MESÁRIO – MRV

MARCELO FELIPE PEDROSA         1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 151

ANA MARIA MACHADO CASTRO              PRESIDENTE DE MRV

KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRAZÃO               1º MESÁRIO – MRV

NEUSA MARIA DA SILVA               2º MESÁRIO – MRV

VIVIANE DE MELO SILVA              1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1171 – ESCOLA ESTADUAL PROF. JOAQUIM RODARTE

Seçao: 61

GREICIELLY RIBEIRO COUTO        PRESIDENTE DE MRV

EDUARDO LYOITI KAI DE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV

SONIA MARCELINA DE SA SOUZA             2º MESÁRIO – MRV

DANIEL AUGUSTO FERREIRA SILVA          1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 62

MARIA MARTINHA DE CASTRO  PRESIDENTE DE MRV

MAYSA NASCIMENTO FONSECA 1º MESÁRIO – MRV

ANDRE LUIS GOMES SILVA          2º MESÁRIO – MRV

LUANA PAOLA MELO TEIXEIRA REIS         1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 63

ANA PATRICIA DE SOUZA             PRESIDENTE DE MRV

CELIA MARIA DOS REIS MOSQUITO         1º MESÁRIO – MRV

LIDIA RODRIGUES DE FARIA        2º MESÁRIO – MRV

SAMUEL JOSÉ MARTINS DA SILVA            1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 131

VIVIANA MARIA DOS REIS            PRESIDENTE DE MRV

TAIS ALMEIDA   1º MESÁRIO – MRV

FERNANDA SILVA PEREIRA SOUTO          2º MESÁRIO – MRV

MARAISE APARECIDA DE PAULO              1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 160

CLAUDIRENE MACEDO  PRESIDENTE DE MRV

NATALIA KARINA DE ARAUJO KAI             1º MESÁRIO – MRV

MARDEM MARTINS        2º MESÁRIO – MRV

RENATA LARA DA CUNHA            1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 169

ARLENE MIRANDA ARAUJO        PRESIDENTE DE MRV

LETICIA VIEIRA TRINDADE            1º MESÁRIO – MRV

GISLENE APARECIDA DE MELO   2º MESÁRIO – MRV

CAMILA MAKÁLISTER RIBEIRO   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 173

REGINA GONTIJO DE OLIVEIRA  PRESIDENTE DE MRV

THIAGO APARECIDO FREITAS DE PAULO 1º MESÁRIO – MRV

CARLOS EDUARDO RAMALHO    2º MESÁRIO – MRV

SIMONE APARECIDA OLIVEIRA  1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 191

ANA MARIA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV

MARCIANO LUIS DE MENDONCA             1º MESÁRIO – MRV

LETÍCIA DE CASTRO GUIMARÃES              2º MESÁRIO – MRV

SIRLEI PEREIRA MELO     1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1180 – ESCOLA ESTADUAL RODOLFO ALMEIDA

Seçao: 64

MAYRIENNE TEIXEIRA DE AZARA              PRESIDENTE DE MRV

MAINARA LACERDA DOS REIS    1º MESÁRIO – MRV

ISMENIA FEITOSA DE ARAUJO    2º MESÁRIO – MRV

RÚBIA MARQUES DE PAULA       1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 65

LÚCIA HELENA DE CASTRO CRUZ              PRESIDENTE DE MRV

ZENOBIA GONCALVES DE CASTRO           1º MESÁRIO – MRV

LORAINY RIBEIRO LEAL  2º MESÁRIO – MRV

LUISMAR ANTONIO PEDROSO   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 66

LUCIANA APARECIDA BERNARDES           PRESIDENTE DE MRV

ARACELLI DE CASTRO PEREIRA PINHEIRO             1º MESÁRIO – MRV

ROSILENE APARECIDA VITAL DOS SANTOS           2º MESÁRIO – MRV

FLAVIO JOSE SILVA          1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 67

DOUGLAS BERNARDES DE CASTRO          PRESIDENTE DE MRV

WALISSON LIEBER CARVALHO   1º MESÁRIO – MRV

MARIELY VALADAO SILVA            2º MESÁRIO – MRV

RAQUEL APARECIDA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 68

FERNANDA APARECIDA VIANA  PRESIDENTE DE MRV

JULLIANA MARA CUNHA PINTO 1º MESÁRIO – MRV

VILMA HELENA DOS REIS              2º MESÁRIO – MRV

ANA FLÁVIA LINO ALVES              1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 69

VERONICA RODRIGUES DE FARIA SILVA PRESIDENTE DE MRV

JULIANA VELOSO PAIM 1º MESÁRIO – MRV

MARIANA CARDOSO SOARES     2º MESÁRIO – MRV

FLAVIANO HELDER DE MELO      1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 70

LUIZ ANTÔNIO CAMPOS AMARAL           PRESIDENTE DE MRV

SIRLEIA MARIA DE MIRANDA     1º MESÁRIO – MRV

FABRICIA RIBEIRO GONTIJO        2º MESÁRIO – MRV

JUSSANE KARINE SANTOS           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 71

MARCELO LOPES CUNHA             PRESIDENTE DE MRV

DANIELA DA FONSECA EUFRÁSIO            1º MESÁRIO – MRV

JULIANA MARIA DA SILVA MEIRELES       2º MESÁRIO – MRV

FELIPE ESTEVAM FERNANDES    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 72

MARIA IZABEL DE CARVALHO CASTRO   PRESIDENTE DE MRV

VANUZA APARECIDA NERY OLIVEIRA      1º MESÁRIO – MRV

ÊNIO DOS REIS VIEIRA   2º MESÁRIO – MRV

TATIANE DOS REIS TEIXEIRA        1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 135

DAMON IVAIR NUNES JÚNIOR   PRESIDENTE DE MRV

LEIDIANE NAYARA DUQUE          1º MESÁRIO – MRV

MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO         2º MESÁRIO – MRV

FELIPE AUGUSTO MENEZES RODRIGUES               1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 153

ALYSSON GERALDO SILVA            PRESIDENTE DE MRV

DANIEL GONCALO DE CASTRO   1º MESÁRIO – MRV

KARINA DE CASTRO GUTIERREZ 2º MESÁRIO – MRV

HEITOR SOUTO BORGES               1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1074 – ESCOLA ESTADUAL TONICO LEITE

Seçao: 24

ANDREA CRISTINA COSTA            PRESIDENTE DE MRV

STELIANY DAS GRAÇAS MENESES             1º MESÁRIO – MRV

LORENA ROBERTA GOMES NASCIMENTO            2º MESÁRIO – MRV

IOLANDA DA SILVA RODRIGUES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 25

CLEITON MAGELA LUZ   PRESIDENTE DE MRV

ANA SELMA DA COSTA  1º MESÁRIO – MRV

JUCELÍ ÂNGELA DA SILVA MENDONÇA   2º MESÁRIO – MRV

TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA  1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 26

GLADSTON LUIS DE SOUSA         PRESIDENTE DE MRV

MERYANE FATIMA GONDIM      1º MESÁRIO – MRV

MARA CRISTINA PAIM   2º MESÁRIO – MRV

REINALDO DIAS DE MORAIS       1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 27

SILMARA ORICIO DE OLIVEIRA   PRESIDENTE DE MRV

ISADORA DE OLIVEIRA VELOSO 1º MESÁRIO – MRV

LUIZ CARLOS MENESES 2º MESÁRIO – MRV

JUSSARA OLIVEIRA DA COSTA    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 28

ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES    PRESIDENTE DE MRV

PRISCILLA RODRIGUES PEDROSA              1º MESÁRIO – MRV

DAVID DA SILVA PAYSAN             2º MESÁRIO – MRV

RONY WENDEL DE MIRANDA     1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1074 – ESCOLA ESTADUAL TONICO LEITE

Seçao: 128

TATIANE DAVI NOGUEIRA DE SÁ               PRESIDENTE DE MRV

ANA PAULA MACHADO FERREIRA            1º MESÁRIO – MRV

MAISA MAIRA LEAL        161203690281   2º MESÁRIO – MRV

RAFAEL JORGE TEIXEIRA OLIVEIRA           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 147

ELIANA MARIA OLIVEIRA FERNANDES    PRESIDENTE DE MRV

SYARA GONDIM DA CRUZ RANGEL          1º MESÁRIO – MRV

LUCIANA APARECIDA FERREIRA 187277790264   2º MESÁRIO – MRV

TELMA RODRIGUES GONCALVES              1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 168

LUCE KELLY DE ALMEIDA              PRESIDENTE DE MRV

LEILA APARECIDA DE FIGUEIREDO SOUZA            1º MESÁRIO – MRV

MARCOS EDUARDO DE CASTRO SOARES               2º MESÁRIO – MRV

PAULO HENRIQUE DE SOUZA     1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 195

MARCO ANTONIO DA SILVEIRA PRESIDENTE DE MRV

LUCAS ALMEIDA PINTO 1º MESÁRIO – MRV

CINARA DAS GRACAS MENESES 2º MESÁRIO – MRV

MARAÚCHA TANIGUTI DE CASTRO          1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1198 – ESCOLA INFANTIL CORUJINHA

Seçao: 73

CRISTIANE SILVA FONTES             PRESIDENTE DE MRV

MARIANA FATIMA SOUZA           1º MESÁRIO – MRV

EDNA DO CARMO DE FARIA MUNIZ        2º MESÁRIO – MRV

ANA LIVIA SOUZA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 91

ERLON DIEGO ZIMERMMANE DOS SANTOS         PRESIDENTE DE MRV

JUSSARA MARTINELLI MENDONÇA         1º MESÁRIO – MRV

FRANCILEIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA 2º MESÁRIO – MRV

INES SORAIA FRADE        1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 159

JOICE NARA DE FARIA    PRESIDENTE DE MRV

LEANDRO CESAR DA SILVA          1º MESÁRIO – MRV

ANELISE APARECIDA DA SILVA   2º MESÁRIO – MRV

ILMA DE RESENDE           079437690299   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 179

MARILDA RESENDE COSTA CARVALHO  PRESIDENTE DE MRV

MICHELLE CRISTINA SILVA MADUREIRA 1º MESÁRIO – MRV

SAMANTHA FERREIRA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

KLEIZY NUNES CORDEIRO            1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1201 – ESCOLA MUNICIPAL  ANGELITA GOMES PEREIRA

Seçao: 155

MARIA LUCIA DA ROCHA              PRESIDENTE DE MRV

MARIANE NOGUEIRA PINTO      1º MESÁRIO – MRV

PRISCILA SARA SILVA COUTINHO             2º MESÁRIO – MRV

AUGUSTO ANTÔNIO SILVA         1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 202

CAROLAINE CRISTINA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

ROBSON EDUARDO FELIPE DE ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV

ISMAEL FRANCISCO PEREIRA      2º MESÁRIO – MRV

GABRIELLA FRADE MURARI         1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1066 – ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO DE MELLO

Seçao: 23

FERNANDA APARECIDA RIBEIRO LEAL ARANTES PRESIDENTE DE MRV

ZILA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA   1º MESÁRIO – MRV

MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS            2º MESÁRIO – MRV

DALVA APARECIDA ALMEIDA CUNHA     1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 139

FABIO MEDEIROS            PRESIDENTE DE MRV

VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

EDSON GONÇALVES DA FONSECA            2º MESÁRIO – MRV

WANDERSON RODRIGO DA SILVA            1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 161

MERIELY FERREIRA DE ALMEIDA               PRESIDENTE DE MRV

PAULO ROBERTO DA SILVA         1º MESÁRIO – MRV

LUCAS EDUARDO PEREIRA           2º MESÁRIO – MRV

THAMIRIS FERREIRA ALVES DUARTE        1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 183

WEVERTON DAMASCENO           PRESIDENTE DE MRV

LAMARQUILIANA ALVES DE OLIVEIRA    1º MESÁRIO – MRV

FLÁVIA RODRIGUES PINTO          2º MESÁRIO – MRV

PAULA REGINA PEREIRA               1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 199

RONEI ANDERSON VELOSO         PRESIDENTE DE MRV

GISELE ALVES PEREIRA OLIVEIRA              1º MESÁRIO – MRV

ADELINA MARIA LEAL    2º MESÁRIO – MRV

NATALIA CRISTINA BERNARDES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 214

CLEBIO TEODORO ALVES              PRESIDENTE DE MRV

LAINE APARECIDA MARTINS       1º MESÁRIO – MRV

ANA PAULA LEAL             2º MESÁRIO – MRV

JESSICA ALMEIDA DE OLIVEIRA  1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1449 – ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GOMIDE LEITE

Seçao: 170

GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO         PRESIDENTE DE MRV

DANIELA DE OLIVEIRA   1º MESÁRIO – MRV

LUCIMAR ALVES DE ALMEIDA    2º MESÁRIO – MRV

ANDREIA CORREIA SANTOS        1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 187

CLERSON CALIXTO RIBEIRO         PRESIDENTE DE MRV

ISMAEL HENRIQUE COSTA           1º MESÁRIO – MRV

GABRIELA DE OLIVEIRA TERRA   2º MESÁRIO – MRV

LUIS OTAVIO FERNANDES SOUTO            1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 189

RODRIGO JOSÉ BARBOSA DE LUCENA     PRESIDENTE DE MRV

ANA KELLY ARANTES      1º MESÁRIO – MRV

ROBERTA MARQUES DE PAULA SILVA    2º MESÁRIO – MRV

AMANDA VITORIA ALVES DA SILVA         1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 213

MARIA JACQUELINE DA COSTA  PRESIDENTE DE MRV

JULIANA GOMES DE SOUZA        1º MESÁRIO – MRV

FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA MENDONÇA        2º MESÁRIO – MRV

FLÁVIA FERNANDES PEREIRA     1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1112 – ESCOLA MUNICIPAL CELIA DE MELO EUFRASIO

Seçao: 35

VALERIA LUZIA FERNANDES CARVALHO PRESIDENTE DE MRV

SUELI MARIA CARVALHO RESENDE          1º MESÁRIO – MRV

JADER CHARLES TEIXEIRA             2º MESÁRIO – MRV

JOICE AUGUSTA SANTOS             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 36

CLARIANA BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

ANA MARIA ALVES CUNHA         1º MESÁRIO – MRV

WILSON JOSE DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

FLÁVIA CARVALHO RAMOS         1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 37

ANDREA CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA              PRESIDENTE DE MRV

SEBASTIANA ANTONIA DA CUNHA SOUZA           1º MESÁRIO – MRV

ANDREIA MENDONCA PINHEIRO             2º MESÁRIO – MRV

DALVA MARTINS VIEIRA               1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 38

SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

STELA DE MELO FERNANDES      1º MESÁRIO – MRV

EMANUEL DE PAULA PIRES         2º MESÁRIO – MRV

SIMONE DO CARMO SILVA          1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 137

ANDRESA DA SILVA MENDONCA              PRESIDENTE DE MRV

DANIELA CRISTINA MARTINS     1º MESÁRIO – MRV

CIRINEU JOSE DA CUNHA             2º MESÁRIO – MRV

MAÍSA FERREIRA CARLOS            1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1341 – ESCOLA MUNICIPAL FLORENCIO RODRIGUES NUNES – PONTEVILA

Seçao: 99

MARDEN JOSÉ GUIMARÃES FARIA          PRESIDENTE DE MRV

GABRIELA SOUZA TERRA              1º MESÁRIO – MRV

FABIANO HENRIQUE SIMOES COUTINHO             2º MESÁRIO – MRV

CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO CAMPOS             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 100

RUBENS CASTRO SILVA PRESIDENTE DE MRV

KELVIN QUINTILIANO FERREIRA 1º MESÁRIO – MRV

ALEXANDRE EDUARDO FARIA    2º MESÁRIO – MRV

JUAREZ BERNARDO BISPO           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 102

LUCAS HENRIQUE CUNHA PINTO             PRESIDENTE DE MRV

JOSE MARIA DA SILVEIRA             1º MESÁRIO – MRV

FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA      2º MESÁRIO – MRV

ISAIAS DA COSTA             1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1287 – ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DO COUTO – ALBERTOS

Seçao: 92

SAYMON PIERRE DINIZ  PRESIDENTE DE MRV

ROSANIA CANDIDA LOURENCO NUNES 1º MESÁRIO – MRV

LÍLIAN FERNANDES         2º MESÁRIO – MRV

LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA              1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 93

DANIELA GERALDA PEDROSO     PRESIDENTE DE MRV

EDMILSON DOS SANTOS NUNES              1º MESÁRIO – MRV

LUCIENE MARIA PEREIRA             2º MESÁRIO – MRV

ROSIMAR VIGELINA DE OLIVEIRA             1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1457 – ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORATO DE CASTRO

Seçao: 176

ANDRESA DORNELES      PRESIDENTE DE MRV

KATIA APARECIDA ARANTES       1º MESÁRIO – MRV

NAYARA CARLA SILVA    2º MESÁRIO – MRV

VANIA MARIA VIEIRA     1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 190

RODRIGO FELIPE DA SILVA          PRESIDENTE DE MRV

CELIA ANTONIA BELO    1º MESÁRIO – MRV

ADELMA APARECIDA DA SILVA  2º MESÁRIO – MRV

THAMIRES PACHECO REZENDE  1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 207

FRANCIELLE MENDONÇA MARTINS         PRESIDENTE DE MRV

KARINA DA SILVA ALVES               1º MESÁRIO – MRV

ALEXSANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA          2º MESÁRIO – MRV

POLLYANA VAZ DA SILVA FLORES DE ALMEIDA   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 215

AMANDA MARLA DA SILVEIRA ROCHA   PRESIDENTE DE MRV

LILIAN MISTICA DE SOUZA           1º MESÁRIO – MRV

JEFFERSON ROBERTO DE FREITAS            2º MESÁRIO – MRV

FLAVIA COSTA KHOURI 165612770213   1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1465 – ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA BRAGA

Seçao: 177

ARIANA OLIVEIRA SILVA               PRESIDENTE DE MRV

WEDER DIAS SILVA         1º MESÁRIO – MRV

JOSEANE MELO 2º MESÁRIO – MRV

TAMARA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA          1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1422 – ESCOLA MUNICIPAL MIRALDA DA SILVA CARVALHO

Seçao: 154

VALDEVINO DA SILVA    PRESIDENTE DE MRV

AUGUSTO ELIAS LIMA   1º MESÁRIO – MRV

GISLENE MARIA PEREIRA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

DIEGO GUSTAVO DA SILVA FERREIRA     1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 158

LUCIMAR VITORIA RODRIGUES DE SOUSA           PRESIDENTE DE MRV

DELMA MARIA DA SILVA              1º MESÁRIO – MRV

KATIA PALHARES DA SILVA          2º MESÁRIO – MRV

ANA CLARA MARTINS SILVA       1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 167

PATRICIA MARCIA DE AZARA      PRESIDENTE DE MRV

MARIA ROSA DE PAIVA 1º MESÁRIO – MRV

LUYSA APARECIDA SOUSA FERREIRA      2º MESÁRIO – MRV

MARIA ROSELI ESTEVAM FERNANDES    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 174

LUIZA APARECIDA FERREIRA DOS REIS    138712170248   PRESIDENTE DE MRV

ARLEN FERNANDES DE OLIVEIRA              111678340205   1º MESÁRIO – MRV

FABIANO SILVA DE OLIVEIRA      161189530299   2º MESÁRIO – MRV

JÉSSICA MARTINS DE ALMEIDA  193918550221   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 185

WANESSA ANTUNES DE CARVALHO        PRESIDENTE DE MRV

RILDO REGIS DE ALMEIDA            1º MESÁRIO – MRV

NAYARA SOUZA COUTO               2º MESÁRIO – MRV

KAREN SANTOS SILVA    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 193

VANESSA PACHECO LIMA            PRESIDENTE DE MRV

MARIELE LUIZA ALVES   1º MESÁRIO – MRV

MONALIZA LOGIMAR REIS          2º MESÁRIO – MRV

CAIO CESAR GARCIA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 217

ARLEM DOUGLAS VELOSO          PRESIDENTE DE MRV

MARLI APARECIDA REIS FREITAS               089678510264   1º MESÁRIO – MRV

RAQUEL BERNARDES ROSA         2º MESÁRIO – MRV

ROSALBA MARIA DA SILVA          1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL PAPA PIO XII

Seçao: 29

SAMUEL DA SILVA RIBEIRO         PRESIDENTE DE MRV

MAYRA RIOS DE MELO SILVA     1º MESÁRIO – MRV

LEONARDO BELCHIOR OLIVEIRA SILVA   2º MESÁRIO – MRV

LORENA CARVALHO LEAL             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 30

MARCIA HELENA DE FARIA          PRESIDENTE DE MRV

HELVICINARA KENNEDY DE CASTRO SILVA           1º MESÁRIO – MRV

MARCIA SANTOS BAIA  129027410230   2º MESÁRIO – MRV

NILTON DE CASTRO MARTINS    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 31

NILSON DA SILVA             PRESIDENTE DE MRV

KENIA MARA LIMIRO GONCALVES LEAL 1º MESÁRIO – MRV

HADAILTON GERALDO SILVA      2º MESÁRIO – MRV

LILIAN CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 32

LEONARDO LUIS RIBEIRO             PRESIDENTE DE MRV

GISELE ALVES CUNHA    1º MESÁRIO – MRV

NEUSA MARIA DE MELO               2º MESÁRIO – MRV

WELTON EUGENIO DE FARIA      1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 33

CARLA LUCIANA SILVA FARIA     PRESIDENTE DE MRV

JANAINA EUFRASIO DA SILVA    1º MESÁRIO – MRV

NATALIA MARIA LEAL SANTOS   2º MESÁRIO – MRV

ELAINE MARIA LOPES     1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 34

MICHELLE KEIKO SILVA SATO DUARTE    PRESIDENTE DE MRV

EDVANIA DO NASCIMENTO        1º MESÁRIO – MRV

ELIDA CRISTINA BISPO DE FARIA               2º MESÁRIO – MRV

ELENE MARIA DA CUNHA OLIVEIRA        1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 143

SUELI APARECIDA MONTEIRO ALVARENGA AROUCA      PRESIDENTE DE MRV

ROGERIO LUIZ DO NASCIMENTO              1º MESÁRIO – MRV

MARIA DO CARMO SILVA             2º MESÁRIO – MRV

IEDA MARIA DANTAS     1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 201

FABIO VIEIRA DE CASTRO             PRESIDENTE DE MRV

SIMONE RODRIGUES DA SILVA PEDROSA             1º MESÁRIO – MRV

VÍVIAN REGINA ELIAS    2º MESÁRIO – MRV

FERNANDA RESENDE ROSA         1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1430 – ESCOLA MUNICIPAL PAULO BARBOSA

Seçao: 171

MEIRE VELOSO DE FARIA LEAL   PRESIDENTE DE MRV

MATEUS BARBOSA         1º MESÁRIO – MRV

ALINE MAGELA LEAL DA SILVA   2º MESÁRIO – MRV

GALBAS JORDANE RIBEIRO          1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 197

RAFAELA RAMOS CAMPOS         PRESIDENTE DE MRV

PATRICIA ALVARES PERES CARAM           1º MESÁRIO – MRV

EIDIENE MENDES DA SILVA         2º MESÁRIO – MRV

SILVIA CANDIDA DA SILVA           1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1236 – LIONS CLUBE DE FORMIGA

Seçao: 74

DEISE SILVA MARTINS CAMPOS PRESIDENTE DE MRV

ANA LUISA RODRIGUES 1º MESÁRIO – MRV

DOUGLAS PINHEIRO CASTRO     2º MESÁRIO – MRV

AYANNE OLIVEIRA DE CASTRO   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 86

LUIS FERNANDO CAMPOS           PRESIDENTE DE MRV

ADRIANO ANTONIO DA SILVA    1º MESÁRIO – MRV

LUCIENE APARECIDA ALVES PEREIRA      2º MESÁRIO – MRV

CARLA RODRIGUES GOMES DE MENDONÇA       1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1139 – OBRAS SOCIAIS DO SANTUARIO S JUDAS TADEU

Seçao: 45

SAULO DE SOUZA ALVES              PRESIDENTE DE MRV

MARGARIDA JAQUELINE ALVES ALMEIDA            1º MESÁRIO – MRV

WALERSON RODRIGUES TEIXEIRA            2º MESÁRIO – MRV

NATÁLIA RIBEIRO CORREA           1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 46

SAMUEL LUIZ COSTA      PRESIDENTE DE MRV

NATIA RODRIGUES DE FARIA      1º MESÁRIO – MRV

ANDRE HENRIQUE FERNANDES 2º MESÁRIO – MRV

CONCEICAO APARECIDA FERREIRA FARIA             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 47

MARCELO MARCOS DE ARAUJO PRESIDENTE DE MRV

NEILA APARECIDA GONDIM SANTOS      1º MESÁRIO – MRV

DANILO CÉSAR COUTO  2º MESÁRIO – MRV

FABIANE LEAL DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 48

TACIANY CRISTINA MONTEIRO  PRESIDENTE DE MRV

JOSIANE DA SILVA ROSA               1º MESÁRIO – MRV

LIVIA FONSECA 2º MESÁRIO – MRV

VANESSA D’PAULA TEIXEIRA      1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 152

TANIA CRISTINA DA CRUZ            PRESIDENTE DE MRV

ROBELIA TEIXEIRA DE SOUSA AVELINO  1º MESÁRIO – MRV

FLÁVYA SILVA BRITO COUTO      2º MESÁRIO – MRV

WILMA APARECIDA DE SOUZA  1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1325 – POSTO DE SAÚDE

Seçao: 97

ALINE ALBANEZ FERNANDES      PRESIDENTE DE MRV

FABIULA FERNANDES MENESES 1º MESÁRIO – MRV

JANETE JANE SILVA ARAUJO       2º MESÁRIO – MRV

ISADORA LIMA ALVES    1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1295 – SALÃO PAROQUIAL

Seçao: 94

ANA PAULA PIRES           PRESIDENTE DE MRV

LENIR APARECIDA DA SILVA        1º MESÁRIO – MRV

NATALIA GABRIELA CUNHA        2º MESÁRIO – MRV

ELISANIA DA SILVA CASTRO        1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1252 – SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA

Seçao: 89

AMANDA CRISTINA DA SILVA     PRESIDENTE DE MRV

MARIA NAZARE DOS REIS             1º MESÁRIO – MRV

EMANUELLE SANTOS PEREIRA   2º MESÁRIO – MRV

JOÃO PAULO BELO MONTEIRO  1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 211

GILBERTO CLÁUDIO CUNHA        PRESIDENTE DE MRV

ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA            1º MESÁRIO – MRV

SAMUEL EDUARDO GOMES MACEDO    2º MESÁRIO – MRV

ALINE APARECIDA LOPES             1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1023 – UNIFOR/MG – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA

Seçao: 11

MAURICIO JOSE ALVES  PRESIDENTE DE MRV

JOSE AUXILIADOR BENTO            1º MESÁRIO – MRV

POLLYANA SANTOS RIBEIRO       2º MESÁRIO – MRV

DAUANE REZENDE SÁ    1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 12

WEVERSON JUNIO RODRIGUES ROLINDO            PRESIDENTE DE MRV

LEIDAMAR PEREIRA DUQUE        1º MESÁRIO – MRV

WARLEY LOURENÇO DE SOUSA 2º MESÁRIO – MRV

ELIANA ARANTES             1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 21

ALDA SILVEIRA SANTOS PRESIDENTE DE MRV

KARLA CRISTINA DO PATROCINIO            1º MESÁRIO – MRV

BRUNA APARECIDA COSTA RIBEIRO        2º MESÁRIO – MRV

VICTOR MARQUES PAIVA ALVES              1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 22

MATEUS ALVES FERREIRA            PRESIDENTE DE MRV

DEISIANE CRISTINA PEREIRA       1º MESÁRIO – MRV

ISABELLA MOREIRA LACERDA MIRANDA               2º MESÁRIO – MRV

MATEUS HENRIQUE PACHECO   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 127

RINALDO ALVES DE OLIVEIRA     PRESIDENTE DE MRV

ROSANE NUNES LEANDRO          1º MESÁRIO – MRV

RAQUEL TEIXEIRA PINTO DA SILVA          2º MESÁRIO – MRV

PRISLEY GARLY ASSALIN SILVA   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 145

MAURENE APARECIDA DE OLIVEIRA       PRESIDENTE DE MRV

THIAGO NUNES GUIMARAES ROCHA      1º MESÁRIO – MRV

LEILA ELIAS DA SILVA     2º MESÁRIO – MRV

ELEN MARIA DA SILVA   1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 165

ANA PAULA DE SOUZA PIMENTA             PRESIDENTE DE MRV

TATIANE APARECIDA SILVA GONÇALVES              1º MESÁRIO – MRV

IELERSON JOSE DE CASTRO         2º MESÁRIO – MRV

DANIELA APARECIDA DE PAULA CRAVO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 194

DENER CARLOS DA SILVA             PRESIDENTE DE MRV

LAIS BRUNNELLI DA MATA          1º MESÁRIO – MRV

JULIANA LUCIA DE OLIVEIRA       2º MESÁRIO – MRV

FLAVIO JANOR DE CASTRO          1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 200

ADRIANO JOSE DA SILVA              PRESIDENTE DE MRV

ERIKA MARINA SILVA MARRA    1º MESÁRIO – MRV

PATRICIA CONCEICAO DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

RAYANE MENDONÇA LINO SIQUEIRA DOS SANTOS          1º SECRETÁRIO – MRV

 

Com informações do cartório eleitoral 

 

 

 

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