O cartório Eleitoral de Formiga divulgou, na terça-feira (2), a lista de mesários para as eleições deste ano.

Os escolhidos receberão a convocação por e-mail ou por aplicativo de mensagem. A escolha é realizada com base nos voluntários e no nível de escolaridade do convocado.

O primeiro turno ocorrerá no dia 2 de outubro e o segundo, se houver, no dia 30.

O eleitor irá votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.

FORMIGA 01 de agosto de 2022

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1490 – AMAFURNAS

Seçao: 212

RITA DE CÁSSIA ALMEIDA PINTO PRESIDENTE DE MRV

JACQUELINE DINIZ OLIVEIRA SOUKI 1º MESÁRIO – MRV

BRUNO CESAR VALADAO PIRES 2º MESÁRIO – MRV

EVERSON DE SOUSA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1244 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FORMIGA DR. SÓCRATES

Seçao: 87

LORENA CRISTINA TEIXEIRA VIEIRA PRESIDENTE DE MRV

WALQUIRIA PINHEIRO LIMA BELLO 1º MESÁRIO – MRV

RENATA DA SILVA RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV

LILIAN SOARES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 88

FLAVIA MENDONÇA GOMES ROCHA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

DEUSDANEY VALERIA DOS SANTOS 1º MESÁRIO – MRV

ANA PAULA DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV

ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 024321180248 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1406 – CASA PAROQUIAL

Seçao: 136

FABIANA MAGELA RAMOS PRESIDENTE DE MRV

WESLEY PEREIRA DIAS 1º MESÁRIO – MRV

FELIPE MENDONCA 2º MESÁRIO – MRV

DOUGLAS ANTONIO NEVES SILVA 161210680264 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1031 – CEMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INT. PROF.JOSÉ JUVÊNCIO FERNANDES

Seçao: 13

CLEIDE MARIA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

ANDRE TOME DE ASSIS 1º MESÁRIO – MRV

ELIANA RIBEIRO 2º MESÁRIO – MRV

ALICE MARILIA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1031 – CEMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INT. PROF.JOSÉ JUVÊNCIO FERNANDES

Seçao: 14

ALCIONE SINESIA CAMPOS PRESIDENTE DE MRV

LINDSEY MOREIRA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

TAMMY DAMARES VEIGA 2º MESÁRIO – MRV

CAMILA MARIA GONÇALVES DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 184

KARINA MARCIA PEREIRA DE QUEIROZ PRESIDENTE DE MRV

CAROLINE MELO 1º MESÁRIO – MRV

NAYARA MARA DE MENESES SILVA 2º MESÁRIO – MRV

EDER MARTINS 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1317 – CENTRO COMUNITÁRIO DE GONÇALVES

Seçao: 96

CLEYTON JOSÉ DA FONSECA PRESIDENTE DE MRV

CARLOS RENATO BRITO ANGELI 1º MESÁRIO – MRV

MARCOS DONIZETE FONSECA 2º MESÁRIO – MRV

ELIANA MARIA DE SOUSA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1260 – CENTRO COMUNITÁRIO CÓRREGO SECO

Seçao: 90

DULCINEIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA 1º MESÁRIO – MRV

PAULENIO FERREIRA DE MELO 2º MESÁRIO – MRV

JOSE GERALDO DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1350 – CENTRO COMUNITÁRIO DE BOA ESPERANCA

Seçao: 101

JUCELIA APARECIDA NUNES FRAZAO PRESIDENTE DE MRV

GERVANO SILVA DE ARAUJO 1º MESÁRIO – MRV

MARIA EDUARDA DE CAMPOS SILVA 2º MESÁRIO – MRV

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1376 – CENTRO COMUNITÁRIO DE FIVELA

Seçao: 103

POLLYANNA REGINA CAMPOS PRESIDENTE DE MRV

NATALIA DIVINA PIRES 1º MESÁRIO – MRV

ADELAINE ALVES DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV

MARINA ANDRADE NOGUEIRA CORRÊA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1333 – CENTRO COMUNITÁRIO DE RODRIGUES

Seçao: 98

SAMUEL HENRIQUE ARANTES PRESIDENTE DE MRV

ANA PAULA DA SILVA LIMA 1º MESÁRIO – MRV

RENAN MARCELO SILVA 2º MESÁRIO – MRV

GIGLIOLLA LUZIA BERNARDES 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1309 – CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO PEDRO

Seçao: 95

MARAISA DE ALMEIDA PRESIDENTE DE MRV

VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

JOSÉLIA MARIA DO NASCIMENTO GOMES 2º MESÁRIO – MRV

DAIANE MARIA DE ALMEIDA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1414 – CENTRO COMUNITÁRIO DE VENDINHA

Seçao: 146

MIRELLE REIS FERREIRA PRESIDENTE DE MRV

SAYONARA MARIA ANDRADE NOGUEIRA CORREA 1º MESÁRIO – MRV

FERNANDA CRISTINA ARANTES 2º MESÁRIO – MRV

FERNANDA APARECIDA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1473 – CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NELSON ALVARENGA

Seçao: 175

ALINE MIRELI PEREIRA PRESIDENTE DE MRV

ANA LUISA CARDOSO 1º MESÁRIO – MRV

FABIO ELCIO DE MELO 2º MESÁRIO – MRV

TULIO CESAR DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 192

AUGUSTO MORAIS LAMOUNIER MELO CARREGAL PRESIDENTE DE MRV

STENIO MARCOS ALVES RABELLO 1º MESÁRIO – MRV

ARIANE COSTA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

JOSIANA MARIA DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1040 – CESEC

Seçao: 15

JAQUELINE MARIA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV

GILSON BERNARDES DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

ANA CAROLINA DA CRUZ 2º MESÁRIO – MRV

ANDRÉ LUIZ BURIL BENEDITO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 172

ADRIANA MIZERANI MACHADO 096492050281 PRESIDENTE DE MRV

ARTHUR ROCHA CARVALHO 1º MESÁRIO – MRV

ANA CRISTINA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

CAROLINE TEREZINHA DA SILVA LOPES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 203

SULEIMA LURJAN ALVES SALES PRESIDENTE DE MRV

DANIELA DE MELO SILVA 1º MESÁRIO – MRV

STEPHÂNIA MARTINS SILVA 2º MESÁRIO – MRV

WELLINGTON RODRIGUES TEIXEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 219

POLLYANA MARA DE SOUSA SILVA PRESIDENTE DE MRV

ANA PAULA RIBEIRO COELHO PALHARES 1º MESÁRIO – MRV

RONY MEDEIROS FIGUEIREDO 2º MESÁRIO – MRV

ROSYMEIRE LINDERIS DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1210 – COLÉGIO LOSANGO DE FORMIGA – UNIDADE 2 – ANGLINHO(ANTIGO EDUCAR)

Seçao: 75

CRISTINA APARECIDA PINTO REZENDE PRESIDENTE DE MRV

THAISA BARUDE BOTTREL VIGNOLI 1º MESÁRIO – MRV

ANA LUÍZA FIGUEIREDO STELZER 2º MESÁRIO – MRV

JULIO CESAR MACEDO DE SA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 76

MARIANA ALVES CARVALHO PRESIDENTE DE MRV

DRIELLY DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

JOANA SANTOS COSTA 2º MESÁRIO – MRV

STHÉFANE GUIMARÃES ARAÚJO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 77

GLEICE APARECIDA COSTA PRESIDENTE DE MRV

ANAMELIA SILVA PASSOS 1º MESÁRIO – MRV

ELISA RESENDE MORAES 2º MESÁRIO – MRV

EDUARDO ALVES OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 78

DANIELA ENES SILVA PRESIDENTE DE MRV

LUCIANA ALMEIDA MONTSERRAT 1º MESÁRIO – MRV

GRAZIANE NAIRA DA SILVA ROLINDO 2º MESÁRIO – MRV

ELESSANDRA CRISTIANA DE SOUZA FRADE 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 79

CARLA APARECIDA ALVES PRESIDENTE DE MRV

VERUSKA LORENA DA SILVA MENDONCA MELO 1º MESÁRIO – MRV

GISELE APARECIDA SILVA FIGUEIREDO STELZER 2º MESÁRIO – MRV

GABRIELA DA COSTA TELES OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MR

Seçao: 80

EDIVONE VELOSO ARANTES PRESIDENTE DE MRV

JULIO SERGIO DE ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV

GISELE ALMEIDA FIGUEIREDO 2º MESÁRIO – MRV

ROSIMEIRE SOARES COSTA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1228 – COLÉGIO SANTA TERESINHA

Seçao: 81

ROSANE ALMEIDA PRESIDENTE DE MRV

RENATA PAMELLA TEIXEIRA RICCI SALOMÃO FARIA 1º MESÁRIO – MRV

LIDIANE DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

THAIS DE MELO RANGEL 1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1228 – COLÉGIO SANTA TERESINHA

Seçao: 82

KARLA ALVES LEONEL PRESIDENTE DE MRV

LUCIANNA VELOSO SOUZA RESENDE 1º MESÁRIO – MRV

FELLIPE PINHEIRO 2º MESÁRIO – MRV

MICHELLE ANGELA FAVARINI 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 83

ANNA CAROLINA DE SENNA BARCANTE PRESIDENTE DE MRV

WESTER CASTRO MENEZES 1º MESÁRIO – MRV

DÉBORA FERNANDA RANGEL MENESES 2º MESÁRIO – MRV

LORRAINE FRANCYELLEN DA SILVA PIRES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 84

CARLA TERESA LIMA GUIMARAES FARNESE PRESIDENTE DE MRV

LUCAS COSTA FERREIRA 1º MESÁRIO – MRV

JADE DE SOUSA RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV

MARCIA APARECIDA CUNHA SOARES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 85

EVANDRO LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

LUIS FELIPE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV

ISABELA MARIA SILVA LEAO 2º MESÁRIO – MRV

ANA AMBROSINA FERREIRA FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 163

DAYSE TATIANA SILVA PRESIDENTE DE MRV

PAULA ANDRADE MARTINS 1º MESÁRIO – MRV

JAQUELINE DE CARVALHO 2º MESÁRIO – MRV

LAIS LIMA GUIMARÃES FARNESE 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 206

DEIVSON CARLOS PINTO PRESIDENTE DE MRV

NARA BARBOSA ARANTES 1º MESÁRIO – MRV

IZABEL VIANA DA COSTA 2º MESÁRIO – MRV

GLAYSIANI ANDRESSA DA SILVEIRA RAMOS SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1058 – DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

Seçao: 16

EDSON FONSECA GONCALVES PRESIDENTE DE MRV

MARIANNE XAVIER PIMENTA 1º MESÁRIO – MRV

GRAZIELA GONCALVES LOPES TOME 2º MESÁRIO – MRV

IRIS ALVES DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 17

ATHALITA GLEISIELLI PASSOS DE SOUZA PRESIDENTE DE MRV

LUCIANA APARECIDA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

FLAVIANE SOARES COSTA PEDROSO 2º MESÁRIO – MRV

JAINA MARIA PATROCINIO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 18

JULIANA PASSOS DE ARAUJO PRESIDENTE DE MRV

ELIZABETE SILVA PIMENTA 1º MESÁRIO – MRV

ELENICE MARA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

MARCOS DA SILVA RIBEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 19

LINDENBERG DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

ALICE PEREIRA ADAO 1º MESÁRIO – MRV

MONALISA BARBOSA CARDOSO 2º MESÁRIO – MRV

DIOGO ALVES DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 20

DEIVISSON SILVA BERNARDES PRESIDENTE DE MRV

ISABEL DA SILVA FARIA 1º MESÁRIO – MRV

NEUSA MARIA DE ALMEIDA 2º MESÁRIO – MRV

SUELI AUGUSTA SILVA GUIMARÃES 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1120 – ESCOLA ESTADUAL AURELIANO RODRIGUES NUNES

Seçao: 39

ADELSON JOSE NEVES PRESIDENTE DE MRV

JANAINA DE OLIVEIRA ALVES 1º MESÁRIO – MRV

SONIA GONCALVES DA FONSECA SOUSA 2º MESÁRIO – MRV

ELIANE DANTAS ROCHA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 40

CLAUDIO FRANCISCO DE ARANTES PRESIDENTE DE MRV

ROMULO DALARIVA FONSECA 1º MESÁRIO – MRV

VERA LUCIA RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV

JOSIANE GOMES DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 41

CARLA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV

DOUGLAS DE SOUSA GONCALVES 1º MESÁRIO – MRV

RAISSA DANYELLE DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV

ELEM PRISCILLA ARANTES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 42

ELZI MARIA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

LUCILENE RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV

GISELE ANGELA DOS SANTOS COSTA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 43

ANA MARIA TELES PRESIDENTE DE MRV

RENATA APARECIDA DE SOUZA GUIMARÃES 1º MESÁRIO – MRV

MARTA CRISTINA TELES 2º MESÁRIO – MRV

LILIANE DELCIDIA DA SILVA MACEDO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 44

BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

RENATA LARA ALVES 1º MESÁRIO – MRV

MATEUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV

RAFAEL ALVES CARDOSO JÚNIOR 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 49

WAGNER DE OLIVEIRA LEITAO PRESIDENTE DE MRV

NAYARA GONDIM DA CRUZ RANGEL 1º MESÁRIO – MRV

SONIA MARIA COSTA 2º MESÁRIO – MRV

JÉSSICA OLIVEIRA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 126

JULIANA CAETANO DE ARAÚJO PRESIDENTE DE MRV

DOROTEIA APARECIDA ANTUNES 1º MESÁRIO – MRV

MARCIO LUIS NUNES DA MATA 2º MESÁRIO – MRV

MARIA GERALDINA SILVA CAMARGOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 140

ANNA CAROLINA SOUSA SILVA PRESIDENTE DE MRV

DANIEL PINHEIRO DE CASTRO 1º MESÁRIO – MRV

GLEIDE ERICA ARANTES MACEDO 2º MESÁRIO – MRV

LUCIANO MELO GIAROLA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 144

RAQUEL CRISTINA TERRA PRESIDENTE DE MRV

SELMA SILVA VALADAO ARAÚJO 1º MESÁRIO – MRV

LILIAN NAIRA PIRES NUNES 2º MESÁRIO – MRV

KELLY GUIMARAES CLARETE SOUSA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1155 – ESCOLA ESTADUAL DR. ABÍLIO MACHADO

Seçao: 50

WASLEY CAETANO AMIM PRESIDENTE DE MRV

ADRIANA APARECIDA PEREIRA PINTO 1º MESÁRIO – MRV

MARCELLA SILVA COSTA 2º MESÁRIO – MRV

JAQUELINE DE FARIA LEAL 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 51

ERICA CRISTINA GUIMARAES PRESIDENTE DE MRV

MARCIO ALVES MOURA 1º MESÁRIO – MRV

ANA PAULA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

LUCAS DE FREITAS SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1155 – ESCOLA ESTADUAL DR. ABÍLIO MACHADO

Seçao: 52

TEREZA CRISTINA COSTA ARAUJO PRESIDENTE DE MRV

HELOISA HELENA MATIAS LEMOS 1º MESÁRIO – MRV

VINICIUS COSTA MORONTA 2º MESÁRIO – MRV

ANÁLIA PRISCILA DE ALMEIDA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 132

WARLEY PEDROSO DOS REIS PRESIDENTE DE MRV

ROSILANE APARECIDA SENRA 1º MESÁRIO – MRV

SAMARA ANGELICA DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV

DENIZE APARECIDA SILVA CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 156

TAMIRES APARECIDA SILVA PRESIDENTE DE MRV

VALERIA APARECIDA VIEIRA QUINTILIANO 1º MESÁRIO – MRV

LUCIANA MARIA DOS SANTOS 2º MESÁRIO – MRV

KARINE APARECIDA LACERDA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 166

CLEBER ANTONIO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

DANIELE ANGELICA MELO 1º MESÁRIO – MRV

SIMONI JULIA DA SILVEIRA 2º MESÁRIO – MRV

RAPHAELLE NOÊMIA ELIAS PIRES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 180

GEOVANI PAIM SOARES PRESIDENTE DE MRV

ERICK LEAL FRAZAO 1º MESÁRIO – MRV

MARDEN FELIPE DE MORAIS 2º MESÁRIO – MRV

SAMUEL LEAL 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 186

STELA LUIZA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV

DAYANE APARECIDA DO COUTO BRITO 1º MESÁRIO – MRV

ELESSANDRA DA SILVEIRA FRANCO 2º MESÁRIO – MRV

URCULA GERALDA DA SILVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 204

VINICIUS APARECIDO DE FREITAS SANTOS PRESIDENTE DE MRV

SAULO MILANI PEREIRA 1º MESÁRIO – MRV

SILVIA ISABELE ALVES 2º MESÁRIO – MRV

TATIANA RODRIGUES ROCHA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 218

HELLEN SOUZA DIAS OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

JENETRIZ MARTINS DE OLIVEIRA LIMA 1º MESÁRIO – MRV

MARIANA BERNARDES ARANTES 2º MESÁRIO – MRV

BERNADETE MARIA DE CARVALHO LEMOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1163 – ESCOLA ESTADUAL JALCIRA SANTOS VALADÃO

Seçao: 53

ROSILEI ALVES DE MELLO OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

ELISANE ARANTES SOARES 1º MESÁRIO – MRV

LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA 2º MESÁRIO – MRV

DENER AUGUSTO EUZÉBIO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 54

ADENAUER VALERIO DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

ANDRE LUIS CHAGAS 1º MESÁRIO – MRV

MARCOS RUBEM GUEDES BISPO 2º MESÁRIO – MRV

JULIANA MARIA AVELINO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 55

RICARDO HENRIQUE ALVES LEMOS PRESIDENTE DE MRV

ALESSANDRA LINO ALVES MONTEIRO 1º MESÁRIO – MRV

MATHEUS FRANCINO DE OLIVEIRA QUINTILIANO 2º MESÁRIO – MRV

RANER MOACIR MOREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 56

MARILANE COSTA RESENDE SGRENA PRESIDENTE DE MRV

FLÁVIA INÊS DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

MEIRE DE CASTRO ARANTES BRITO 2º MESÁRIO – MRV

THAÍS DANIELLE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 57

POLYANA LEOPOLDINA DOS SANTOS PRESIDENTE DE MRV

KAMILA DE SA LEAL 1º MESÁRIO – MRV

ELIANA RESENDE 2º MESÁRIO – MRV

AMORA MORAIS DIAS ALCANTARA ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 58

WILLIAM DOUGLAS CUNHA PRESIDENTE DE MRV

DAVI BERNARDES ROSA 1º MESÁRIO – MRV

GLEIVIANE DOS REIS GOMES 2º MESÁRIO – MRV

TACYANE CARDOSO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 59

CECILIA GUIMARÃES PRESIDENTE DE MRV

ELIETE MARIA BORGES 1º MESÁRIO – MRV

POLIANA APARECIDA SILVA ANDRADE 2º MESÁRIO – MRV

MARCIA GABRIELLY MARTINS SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 60

ROSALY NASCIMENTO FONSECA PRESIDENTE DE MRV

LUCIANO SILVA 1º MESÁRIO – MRV

RODRIGO MELO GUIMARAES 2º MESÁRIO – MRV

CAROLINA MARA MENDONÇA 1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1163 – ESCOLA ESTADUAL JALCIRA SANTOS VALADÃO

Seçao: 130

ANA CAROLINA CASTRO OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

NAIRA APARECIDA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

GUSTAVO LOPES FERREIRA 2º MESÁRIO – MRV

VIVIANE APARECIDA GOMES FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 148

MARCIA APARECIDA ROSA PRESIDENTE DE MRV

SIRLEY DIVINO DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

CINTIA MARA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

ANA PAULA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1015 – ESCOLA ESTADUAL JOSE BERNARDES DE FARIA

Seçao: 1

LUIZ HENRIQUE RAMOS JUNIOR PRESIDENTE DE MRV

MARILENE MARIANA DE FARIA 1º MESÁRIO – MRV

FLAVIA CRISTINA DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV

NEIDE APARECIDA ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 2

WANESSA HELENA RESENDE PRESIDENTE DE MRV

NEIDE DA SILVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

ELIZETE APARECIDA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

ALESSANDRA DA SILVA LEAL 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 3

REGINA FÁTIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

ALLAN MAGNUS MAGELA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

LARISSA EMANUELE ALVES RODRIGUES 2º MESÁRIO – MRV

JANAINA LOPES OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 4

EDILAINE VELOSO PRESIDENTE DE MRV

NUBIA DIAS LOPES 1º MESÁRIO – MRV

ELAINE ALVES SILVA 2º MESÁRIO – MRV

LUZIA MARIA DE CAMPOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 5

NILMA SILVEIRA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV

ENIO GONCALVES DE FARIA 1º MESÁRIO – MRV

MARLUZ BATISTA CABRAL 2º MESÁRIO – MRV

GISLENE DA SILVA BRITO FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 6

ROSANA DOS SANTOS RAMOS PRESIDENTE DE MRV

PAULO MARCIO MONTSERRAT 1º MESÁRIO – MRV

MICHELY APARECIDA LAMOUNIER GONDIM 2º MESÁRIO – MRV

REINALDO JOSE GUIMARAES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 7

KATIA DIONISIA SILVA OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

RODINEI FERREIRA DOS SANTOS 1º MESÁRIO – MRV

LUCIANO COSTA DA SILVEIRA 2º MESÁRIO – MRV

DAYANE BRUNA MARTINS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 8

LAZARA MADALENA DA CUNHA PRESIDENTE DE MRV

MÁRCIA APARECIDA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

JUSCELINA ADELIA FERNANDES 2º MESÁRIO – MRV

INGRID DE CASTRO BEIRIGO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 9

ELOISA TAVARES PAIM PRESIDENTE DE MRV

DULCILENE MARIA NASCIMENTO 1º MESÁRIO – MRV

ZORAIDE APARECIDA CAMPOS 2º MESÁRIO – MRV

MARCIA MARA CAMPOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 10

DANGELA MARIA LEAL OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

APARECIDA FATIMA DE FARIA LEAL 1º MESÁRIO – MRV

ANTONIO ROCHA NETO 2º MESÁRIO – MRV

GISELE DE FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 129

LAIS CASTRO ROSA PRESIDENTE DE MRV

FABIO JUNIO DOS ANJOS 1º MESÁRIO – MRV

GERALDO MAGELA DE FARIA 2º MESÁRIO – MRV

MARIA JOSÉ LOPES D CARLOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 142

MARGARETE TERESINHA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV

KELIA APARECIDA AGUIAR 1º MESÁRIO – MRV

SELMA ZINARA AGUIAR E SILVA 2º MESÁRIO – MRV

MARCELO FELIPE PEDROSA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 151

ANA MARIA MACHADO CASTRO PRESIDENTE DE MRV

KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRAZÃO 1º MESÁRIO – MRV

NEUSA MARIA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

VIVIANE DE MELO SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1171 – ESCOLA ESTADUAL PROF. JOAQUIM RODARTE

Seçao: 61

GREICIELLY RIBEIRO COUTO PRESIDENTE DE MRV

EDUARDO LYOITI KAI DE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV

SONIA MARCELINA DE SA SOUZA 2º MESÁRIO – MRV

DANIEL AUGUSTO FERREIRA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 62

MARIA MARTINHA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV

MAYSA NASCIMENTO FONSECA 1º MESÁRIO – MRV

ANDRE LUIS GOMES SILVA 2º MESÁRIO – MRV

LUANA PAOLA MELO TEIXEIRA REIS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 63

ANA PATRICIA DE SOUZA PRESIDENTE DE MRV

CELIA MARIA DOS REIS MOSQUITO 1º MESÁRIO – MRV

LIDIA RODRIGUES DE FARIA 2º MESÁRIO – MRV

SAMUEL JOSÉ MARTINS DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 131

VIVIANA MARIA DOS REIS PRESIDENTE DE MRV

TAIS ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV

FERNANDA SILVA PEREIRA SOUTO 2º MESÁRIO – MRV

MARAISE APARECIDA DE PAULO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 160

CLAUDIRENE MACEDO PRESIDENTE DE MRV

NATALIA KARINA DE ARAUJO KAI 1º MESÁRIO – MRV

MARDEM MARTINS 2º MESÁRIO – MRV

RENATA LARA DA CUNHA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 169

ARLENE MIRANDA ARAUJO PRESIDENTE DE MRV

LETICIA VIEIRA TRINDADE 1º MESÁRIO – MRV

GISLENE APARECIDA DE MELO 2º MESÁRIO – MRV

CAMILA MAKÁLISTER RIBEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 173

REGINA GONTIJO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

THIAGO APARECIDO FREITAS DE PAULO 1º MESÁRIO – MRV

CARLOS EDUARDO RAMALHO 2º MESÁRIO – MRV

SIMONE APARECIDA OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 191

ANA MARIA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV

MARCIANO LUIS DE MENDONCA 1º MESÁRIO – MRV

LETÍCIA DE CASTRO GUIMARÃES 2º MESÁRIO – MRV

SIRLEI PEREIRA MELO 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1180 – ESCOLA ESTADUAL RODOLFO ALMEIDA

Seçao: 64

MAYRIENNE TEIXEIRA DE AZARA PRESIDENTE DE MRV

MAINARA LACERDA DOS REIS 1º MESÁRIO – MRV

ISMENIA FEITOSA DE ARAUJO 2º MESÁRIO – MRV

RÚBIA MARQUES DE PAULA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 65

LÚCIA HELENA DE CASTRO CRUZ PRESIDENTE DE MRV

ZENOBIA GONCALVES DE CASTRO 1º MESÁRIO – MRV

LORAINY RIBEIRO LEAL 2º MESÁRIO – MRV

LUISMAR ANTONIO PEDROSO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 66

LUCIANA APARECIDA BERNARDES PRESIDENTE DE MRV

ARACELLI DE CASTRO PEREIRA PINHEIRO 1º MESÁRIO – MRV

ROSILENE APARECIDA VITAL DOS SANTOS 2º MESÁRIO – MRV

FLAVIO JOSE SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 67

DOUGLAS BERNARDES DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV

WALISSON LIEBER CARVALHO 1º MESÁRIO – MRV

MARIELY VALADAO SILVA 2º MESÁRIO – MRV

RAQUEL APARECIDA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 68

FERNANDA APARECIDA VIANA PRESIDENTE DE MRV

JULLIANA MARA CUNHA PINTO 1º MESÁRIO – MRV

VILMA HELENA DOS REIS 2º MESÁRIO – MRV

ANA FLÁVIA LINO ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 69

VERONICA RODRIGUES DE FARIA SILVA PRESIDENTE DE MRV

JULIANA VELOSO PAIM 1º MESÁRIO – MRV

MARIANA CARDOSO SOARES 2º MESÁRIO – MRV

FLAVIANO HELDER DE MELO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 70

LUIZ ANTÔNIO CAMPOS AMARAL PRESIDENTE DE MRV

SIRLEIA MARIA DE MIRANDA 1º MESÁRIO – MRV

FABRICIA RIBEIRO GONTIJO 2º MESÁRIO – MRV

JUSSANE KARINE SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 71

MARCELO LOPES CUNHA PRESIDENTE DE MRV

DANIELA DA FONSECA EUFRÁSIO 1º MESÁRIO – MRV

JULIANA MARIA DA SILVA MEIRELES 2º MESÁRIO – MRV

FELIPE ESTEVAM FERNANDES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 72

MARIA IZABEL DE CARVALHO CASTRO PRESIDENTE DE MRV

VANUZA APARECIDA NERY OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

ÊNIO DOS REIS VIEIRA 2º MESÁRIO – MRV

TATIANE DOS REIS TEIXEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 135

DAMON IVAIR NUNES JÚNIOR PRESIDENTE DE MRV

LEIDIANE NAYARA DUQUE 1º MESÁRIO – MRV

MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO 2º MESÁRIO – MRV

FELIPE AUGUSTO MENEZES RODRIGUES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 153

ALYSSON GERALDO SILVA PRESIDENTE DE MRV

DANIEL GONCALO DE CASTRO 1º MESÁRIO – MRV

KARINA DE CASTRO GUTIERREZ 2º MESÁRIO – MRV

HEITOR SOUTO BORGES 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1074 – ESCOLA ESTADUAL TONICO LEITE

Seçao: 24

ANDREA CRISTINA COSTA PRESIDENTE DE MRV

STELIANY DAS GRAÇAS MENESES 1º MESÁRIO – MRV

LORENA ROBERTA GOMES NASCIMENTO 2º MESÁRIO – MRV

IOLANDA DA SILVA RODRIGUES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 25

CLEITON MAGELA LUZ PRESIDENTE DE MRV

ANA SELMA DA COSTA 1º MESÁRIO – MRV

JUCELÍ ÂNGELA DA SILVA MENDONÇA 2º MESÁRIO – MRV

TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 26

GLADSTON LUIS DE SOUSA PRESIDENTE DE MRV

MERYANE FATIMA GONDIM 1º MESÁRIO – MRV

MARA CRISTINA PAIM 2º MESÁRIO – MRV

REINALDO DIAS DE MORAIS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 27

SILMARA ORICIO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

ISADORA DE OLIVEIRA VELOSO 1º MESÁRIO – MRV

LUIZ CARLOS MENESES 2º MESÁRIO – MRV

JUSSARA OLIVEIRA DA COSTA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 28

ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES PRESIDENTE DE MRV

PRISCILLA RODRIGUES PEDROSA 1º MESÁRIO – MRV

DAVID DA SILVA PAYSAN 2º MESÁRIO – MRV

RONY WENDEL DE MIRANDA 1º SECRETÁRIO – MRV

Município: 45217 – FORMIGA

Local de Votação: 1074 – ESCOLA ESTADUAL TONICO LEITE

Seçao: 128

TATIANE DAVI NOGUEIRA DE SÁ PRESIDENTE DE MRV

ANA PAULA MACHADO FERREIRA 1º MESÁRIO – MRV

MAISA MAIRA LEAL 161203690281 2º MESÁRIO – MRV

RAFAEL JORGE TEIXEIRA OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 147

ELIANA MARIA OLIVEIRA FERNANDES PRESIDENTE DE MRV

SYARA GONDIM DA CRUZ RANGEL 1º MESÁRIO – MRV

LUCIANA APARECIDA FERREIRA 187277790264 2º MESÁRIO – MRV

TELMA RODRIGUES GONCALVES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 168

LUCE KELLY DE ALMEIDA PRESIDENTE DE MRV

LEILA APARECIDA DE FIGUEIREDO SOUZA 1º MESÁRIO – MRV

MARCOS EDUARDO DE CASTRO SOARES 2º MESÁRIO – MRV

PAULO HENRIQUE DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 195

MARCO ANTONIO DA SILVEIRA PRESIDENTE DE MRV

LUCAS ALMEIDA PINTO 1º MESÁRIO – MRV

CINARA DAS GRACAS MENESES 2º MESÁRIO – MRV

MARAÚCHA TANIGUTI DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1198 – ESCOLA INFANTIL CORUJINHA

Seçao: 73

CRISTIANE SILVA FONTES PRESIDENTE DE MRV

MARIANA FATIMA SOUZA 1º MESÁRIO – MRV

EDNA DO CARMO DE FARIA MUNIZ 2º MESÁRIO – MRV

ANA LIVIA SOUZA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 91

ERLON DIEGO ZIMERMMANE DOS SANTOS PRESIDENTE DE MRV

JUSSARA MARTINELLI MENDONÇA 1º MESÁRIO – MRV

FRANCILEIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA 2º MESÁRIO – MRV

INES SORAIA FRADE 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 159

JOICE NARA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV

LEANDRO CESAR DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

ANELISE APARECIDA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

ILMA DE RESENDE 079437690299 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 179

MARILDA RESENDE COSTA CARVALHO PRESIDENTE DE MRV

MICHELLE CRISTINA SILVA MADUREIRA 1º MESÁRIO – MRV

SAMANTHA FERREIRA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

KLEIZY NUNES CORDEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1201 – ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA GOMES PEREIRA

Seçao: 155

MARIA LUCIA DA ROCHA PRESIDENTE DE MRV

MARIANE NOGUEIRA PINTO 1º MESÁRIO – MRV

PRISCILA SARA SILVA COUTINHO 2º MESÁRIO – MRV

AUGUSTO ANTÔNIO SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 202

CAROLAINE CRISTINA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

ROBSON EDUARDO FELIPE DE ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV

ISMAEL FRANCISCO PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV

GABRIELLA FRADE MURARI 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1066 – ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO DE MELLO

Seçao: 23

FERNANDA APARECIDA RIBEIRO LEAL ARANTES PRESIDENTE DE MRV

ZILA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS 2º MESÁRIO – MRV

DALVA APARECIDA ALMEIDA CUNHA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 139

FABIO MEDEIROS PRESIDENTE DE MRV

VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

EDSON GONÇALVES DA FONSECA 2º MESÁRIO – MRV

WANDERSON RODRIGO DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 161

MERIELY FERREIRA DE ALMEIDA PRESIDENTE DE MRV

PAULO ROBERTO DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

LUCAS EDUARDO PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV

THAMIRIS FERREIRA ALVES DUARTE 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 183

WEVERTON DAMASCENO PRESIDENTE DE MRV

LAMARQUILIANA ALVES DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

FLÁVIA RODRIGUES PINTO 2º MESÁRIO – MRV

PAULA REGINA PEREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 199

RONEI ANDERSON VELOSO PRESIDENTE DE MRV

GISELE ALVES PEREIRA OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

ADELINA MARIA LEAL 2º MESÁRIO – MRV

NATALIA CRISTINA BERNARDES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 214

CLEBIO TEODORO ALVES PRESIDENTE DE MRV

LAINE APARECIDA MARTINS 1º MESÁRIO – MRV

ANA PAULA LEAL 2º MESÁRIO – MRV

JESSICA ALMEIDA DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1449 – ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GOMIDE LEITE

Seçao: 170

GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO PRESIDENTE DE MRV

DANIELA DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

LUCIMAR ALVES DE ALMEIDA 2º MESÁRIO – MRV

ANDREIA CORREIA SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 187

CLERSON CALIXTO RIBEIRO PRESIDENTE DE MRV

ISMAEL HENRIQUE COSTA 1º MESÁRIO – MRV

GABRIELA DE OLIVEIRA TERRA 2º MESÁRIO – MRV

LUIS OTAVIO FERNANDES SOUTO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 189

RODRIGO JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PRESIDENTE DE MRV

ANA KELLY ARANTES 1º MESÁRIO – MRV

ROBERTA MARQUES DE PAULA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

AMANDA VITORIA ALVES DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 213

MARIA JACQUELINE DA COSTA PRESIDENTE DE MRV

JULIANA GOMES DE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV

FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA MENDONÇA 2º MESÁRIO – MRV

FLÁVIA FERNANDES PEREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1112 – ESCOLA MUNICIPAL CELIA DE MELO EUFRASIO

Seçao: 35

VALERIA LUZIA FERNANDES CARVALHO PRESIDENTE DE MRV

SUELI MARIA CARVALHO RESENDE 1º MESÁRIO – MRV

JADER CHARLES TEIXEIRA 2º MESÁRIO – MRV

JOICE AUGUSTA SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 36

CLARIANA BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

ANA MARIA ALVES CUNHA 1º MESÁRIO – MRV

WILSON JOSE DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

FLÁVIA CARVALHO RAMOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 37

ANDREA CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

SEBASTIANA ANTONIA DA CUNHA SOUZA 1º MESÁRIO – MRV

ANDREIA MENDONCA PINHEIRO 2º MESÁRIO – MRV

DALVA MARTINS VIEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 38

SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

STELA DE MELO FERNANDES 1º MESÁRIO – MRV

EMANUEL DE PAULA PIRES 2º MESÁRIO – MRV

SIMONE DO CARMO SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 137

ANDRESA DA SILVA MENDONCA PRESIDENTE DE MRV

DANIELA CRISTINA MARTINS 1º MESÁRIO – MRV

CIRINEU JOSE DA CUNHA 2º MESÁRIO – MRV

MAÍSA FERREIRA CARLOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1341 – ESCOLA MUNICIPAL FLORENCIO RODRIGUES NUNES – PONTEVILA

Seçao: 99

MARDEN JOSÉ GUIMARÃES FARIA PRESIDENTE DE MRV

GABRIELA SOUZA TERRA 1º MESÁRIO – MRV

FABIANO HENRIQUE SIMOES COUTINHO 2º MESÁRIO – MRV

CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO CAMPOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 100

RUBENS CASTRO SILVA PRESIDENTE DE MRV

KELVIN QUINTILIANO FERREIRA 1º MESÁRIO – MRV

ALEXANDRE EDUARDO FARIA 2º MESÁRIO – MRV

JUAREZ BERNARDO BISPO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 102

LUCAS HENRIQUE CUNHA PINTO PRESIDENTE DE MRV

JOSE MARIA DA SILVEIRA 1º MESÁRIO – MRV

FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV

ISAIAS DA COSTA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1287 – ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DO COUTO – ALBERTOS

Seçao: 92

SAYMON PIERRE DINIZ PRESIDENTE DE MRV

ROSANIA CANDIDA LOURENCO NUNES 1º MESÁRIO – MRV

LÍLIAN FERNANDES 2º MESÁRIO – MRV

LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 93

DANIELA GERALDA PEDROSO PRESIDENTE DE MRV

EDMILSON DOS SANTOS NUNES 1º MESÁRIO – MRV

LUCIENE MARIA PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV

ROSIMAR VIGELINA DE OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1457 – ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORATO DE CASTRO

Seçao: 176

ANDRESA DORNELES PRESIDENTE DE MRV

KATIA APARECIDA ARANTES 1º MESÁRIO – MRV

NAYARA CARLA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

VANIA MARIA VIEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 190

RODRIGO FELIPE DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

CELIA ANTONIA BELO 1º MESÁRIO – MRV

ADELMA APARECIDA DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

THAMIRES PACHECO REZENDE 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 207

FRANCIELLE MENDONÇA MARTINS PRESIDENTE DE MRV

KARINA DA SILVA ALVES 1º MESÁRIO – MRV

ALEXSANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

POLLYANA VAZ DA SILVA FLORES DE ALMEIDA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 215

AMANDA MARLA DA SILVEIRA ROCHA PRESIDENTE DE MRV

LILIAN MISTICA DE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV

JEFFERSON ROBERTO DE FREITAS 2º MESÁRIO – MRV

FLAVIA COSTA KHOURI 165612770213 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1465 – ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA BRAGA

Seçao: 177

ARIANA OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DE MRV

WEDER DIAS SILVA 1º MESÁRIO – MRV

JOSEANE MELO 2º MESÁRIO – MRV

TAMARA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1422 – ESCOLA MUNICIPAL MIRALDA DA SILVA CARVALHO

Seçao: 154

VALDEVINO DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

AUGUSTO ELIAS LIMA 1º MESÁRIO – MRV

GISLENE MARIA PEREIRA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

DIEGO GUSTAVO DA SILVA FERREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 158

LUCIMAR VITORIA RODRIGUES DE SOUSA PRESIDENTE DE MRV

DELMA MARIA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

KATIA PALHARES DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

ANA CLARA MARTINS SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 167

PATRICIA MARCIA DE AZARA PRESIDENTE DE MRV

MARIA ROSA DE PAIVA 1º MESÁRIO – MRV

LUYSA APARECIDA SOUSA FERREIRA 2º MESÁRIO – MRV

MARIA ROSELI ESTEVAM FERNANDES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 174

LUIZA APARECIDA FERREIRA DOS REIS 138712170248 PRESIDENTE DE MRV

ARLEN FERNANDES DE OLIVEIRA 111678340205 1º MESÁRIO – MRV

FABIANO SILVA DE OLIVEIRA 161189530299 2º MESÁRIO – MRV

JÉSSICA MARTINS DE ALMEIDA 193918550221 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 185

WANESSA ANTUNES DE CARVALHO PRESIDENTE DE MRV

RILDO REGIS DE ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV

NAYARA SOUZA COUTO 2º MESÁRIO – MRV

KAREN SANTOS SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 193

VANESSA PACHECO LIMA PRESIDENTE DE MRV

MARIELE LUIZA ALVES 1º MESÁRIO – MRV

MONALIZA LOGIMAR REIS 2º MESÁRIO – MRV

CAIO CESAR GARCIA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 217

ARLEM DOUGLAS VELOSO PRESIDENTE DE MRV

MARLI APARECIDA REIS FREITAS 089678510264 1º MESÁRIO – MRV

RAQUEL BERNARDES ROSA 2º MESÁRIO – MRV

ROSALBA MARIA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL PAPA PIO XII

Seçao: 29

SAMUEL DA SILVA RIBEIRO PRESIDENTE DE MRV

MAYRA RIOS DE MELO SILVA 1º MESÁRIO – MRV

LEONARDO BELCHIOR OLIVEIRA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

LORENA CARVALHO LEAL 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 30

MARCIA HELENA DE FARIA PRESIDENTE DE MRV

HELVICINARA KENNEDY DE CASTRO SILVA 1º MESÁRIO – MRV

MARCIA SANTOS BAIA 129027410230 2º MESÁRIO – MRV

NILTON DE CASTRO MARTINS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 31

NILSON DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

KENIA MARA LIMIRO GONCALVES LEAL 1º MESÁRIO – MRV

HADAILTON GERALDO SILVA 2º MESÁRIO – MRV

LILIAN CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 32

LEONARDO LUIS RIBEIRO PRESIDENTE DE MRV

GISELE ALVES CUNHA 1º MESÁRIO – MRV

NEUSA MARIA DE MELO 2º MESÁRIO – MRV

WELTON EUGENIO DE FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 33

CARLA LUCIANA SILVA FARIA PRESIDENTE DE MRV

JANAINA EUFRASIO DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

NATALIA MARIA LEAL SANTOS 2º MESÁRIO – MRV

ELAINE MARIA LOPES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 34

MICHELLE KEIKO SILVA SATO DUARTE PRESIDENTE DE MRV

EDVANIA DO NASCIMENTO 1º MESÁRIO – MRV

ELIDA CRISTINA BISPO DE FARIA 2º MESÁRIO – MRV

ELENE MARIA DA CUNHA OLIVEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 143

SUELI APARECIDA MONTEIRO ALVARENGA AROUCA PRESIDENTE DE MRV

ROGERIO LUIZ DO NASCIMENTO 1º MESÁRIO – MRV

MARIA DO CARMO SILVA 2º MESÁRIO – MRV

IEDA MARIA DANTAS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 201

FABIO VIEIRA DE CASTRO PRESIDENTE DE MRV

SIMONE RODRIGUES DA SILVA PEDROSA 1º MESÁRIO – MRV

VÍVIAN REGINA ELIAS 2º MESÁRIO – MRV

FERNANDA RESENDE ROSA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1430 – ESCOLA MUNICIPAL PAULO BARBOSA

Seçao: 171

MEIRE VELOSO DE FARIA LEAL PRESIDENTE DE MRV

MATEUS BARBOSA 1º MESÁRIO – MRV

ALINE MAGELA LEAL DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

GALBAS JORDANE RIBEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 197

RAFAELA RAMOS CAMPOS PRESIDENTE DE MRV

PATRICIA ALVARES PERES CARAM 1º MESÁRIO – MRV

EIDIENE MENDES DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

SILVIA CANDIDA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1236 – LIONS CLUBE DE FORMIGA

Seçao: 74

DEISE SILVA MARTINS CAMPOS PRESIDENTE DE MRV

ANA LUISA RODRIGUES 1º MESÁRIO – MRV

DOUGLAS PINHEIRO CASTRO 2º MESÁRIO – MRV

AYANNE OLIVEIRA DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 86

LUIS FERNANDO CAMPOS PRESIDENTE DE MRV

ADRIANO ANTONIO DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

LUCIENE APARECIDA ALVES PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV

CARLA RODRIGUES GOMES DE MENDONÇA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1139 – OBRAS SOCIAIS DO SANTUARIO S JUDAS TADEU

Seçao: 45

SAULO DE SOUZA ALVES PRESIDENTE DE MRV

MARGARIDA JAQUELINE ALVES ALMEIDA 1º MESÁRIO – MRV

WALERSON RODRIGUES TEIXEIRA 2º MESÁRIO – MRV

NATÁLIA RIBEIRO CORREA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 46

SAMUEL LUIZ COSTA PRESIDENTE DE MRV

NATIA RODRIGUES DE FARIA 1º MESÁRIO – MRV

ANDRE HENRIQUE FERNANDES 2º MESÁRIO – MRV

CONCEICAO APARECIDA FERREIRA FARIA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 47

MARCELO MARCOS DE ARAUJO PRESIDENTE DE MRV

NEILA APARECIDA GONDIM SANTOS 1º MESÁRIO – MRV

DANILO CÉSAR COUTO 2º MESÁRIO – MRV

FABIANE LEAL DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 48

TACIANY CRISTINA MONTEIRO PRESIDENTE DE MRV

JOSIANE DA SILVA ROSA 1º MESÁRIO – MRV

LIVIA FONSECA 2º MESÁRIO – MRV

VANESSA D’PAULA TEIXEIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 152

TANIA CRISTINA DA CRUZ PRESIDENTE DE MRV

ROBELIA TEIXEIRA DE SOUSA AVELINO 1º MESÁRIO – MRV

FLÁVYA SILVA BRITO COUTO 2º MESÁRIO – MRV

WILMA APARECIDA DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1325 – POSTO DE SAÚDE

Seçao: 97

ALINE ALBANEZ FERNANDES PRESIDENTE DE MRV

FABIULA FERNANDES MENESES 1º MESÁRIO – MRV

JANETE JANE SILVA ARAUJO 2º MESÁRIO – MRV

ISADORA LIMA ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1295 – SALÃO PAROQUIAL

Seçao: 94

ANA PAULA PIRES PRESIDENTE DE MRV

LENIR APARECIDA DA SILVA 1º MESÁRIO – MRV

NATALIA GABRIELA CUNHA 2º MESÁRIO – MRV

ELISANIA DA SILVA CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1252 – SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA

Seçao: 89

AMANDA CRISTINA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

MARIA NAZARE DOS REIS 1º MESÁRIO – MRV

EMANUELLE SANTOS PEREIRA 2º MESÁRIO – MRV

JOÃO PAULO BELO MONTEIRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 211

GILBERTO CLÁUDIO CUNHA PRESIDENTE DE MRV

ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA 1º MESÁRIO – MRV

SAMUEL EDUARDO GOMES MACEDO 2º MESÁRIO – MRV

ALINE APARECIDA LOPES 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1023 – UNIFOR/MG – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA

Seçao: 11

MAURICIO JOSE ALVES PRESIDENTE DE MRV

JOSE AUXILIADOR BENTO 1º MESÁRIO – MRV

POLLYANA SANTOS RIBEIRO 2º MESÁRIO – MRV

DAUANE REZENDE SÁ 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 12

WEVERSON JUNIO RODRIGUES ROLINDO PRESIDENTE DE MRV

LEIDAMAR PEREIRA DUQUE 1º MESÁRIO – MRV

WARLEY LOURENÇO DE SOUSA 2º MESÁRIO – MRV

ELIANA ARANTES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 21

ALDA SILVEIRA SANTOS PRESIDENTE DE MRV

KARLA CRISTINA DO PATROCINIO 1º MESÁRIO – MRV

BRUNA APARECIDA COSTA RIBEIRO 2º MESÁRIO – MRV

VICTOR MARQUES PAIVA ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 22

MATEUS ALVES FERREIRA PRESIDENTE DE MRV

DEISIANE CRISTINA PEREIRA 1º MESÁRIO – MRV

ISABELLA MOREIRA LACERDA MIRANDA 2º MESÁRIO – MRV

MATEUS HENRIQUE PACHECO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 127

RINALDO ALVES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

ROSANE NUNES LEANDRO 1º MESÁRIO – MRV

RAQUEL TEIXEIRA PINTO DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

PRISLEY GARLY ASSALIN SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 145

MAURENE APARECIDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV

THIAGO NUNES GUIMARAES ROCHA 1º MESÁRIO – MRV

LEILA ELIAS DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

ELEN MARIA DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 165

ANA PAULA DE SOUZA PIMENTA PRESIDENTE DE MRV

TATIANE APARECIDA SILVA GONÇALVES 1º MESÁRIO – MRV

IELERSON JOSE DE CASTRO 2º MESÁRIO – MRV

DANIELA APARECIDA DE PAULA CRAVO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 194

DENER CARLOS DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

LAIS BRUNNELLI DA MATA 1º MESÁRIO – MRV

JULIANA LUCIA DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV

FLAVIO JANOR DE CASTRO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seçao: 200

ADRIANO JOSE DA SILVA PRESIDENTE DE MRV

ERIKA MARINA SILVA MARRA 1º MESÁRIO – MRV

PATRICIA CONCEICAO DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV

RAYANE MENDONÇA LINO SIQUEIRA DOS SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Com informações do cartório eleitoral