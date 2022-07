Já estão em Formiga as duas carretas do Projeto Senac Móvel que oferece, em parceria com o município, cursos profissionalizantes a famílias de baixa renda.

Ao todo serão 128 alunos que terão oportunidade de qualificação e assim proporcionar aumento da renda familiar.

Em Formiga, existem 7.916 famílias inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) – dados referentes até abril 2022 – sendo que 2.900 estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. “Em janeiro de 2020 eram cerca de 1.300 famílias nesta situação. Com a pandemia identificamos um aumento de famílias na pobreza e extrema pobreza. Pensando nisso, iniciamos o projeto Senac Móvel que é um investimento nestas famílias, onde visa trazer oportunidade e qualificação profissional para a geração de renda, fortalecendo a autonomia dos beneficiários dos programas sociais, dando oportunidade de capacitação e proporcionando opções de aumento da renda familiar”, explicou Amanda Silva, coordenadora do Cadastro Único e programa Auxílio Brasil em Formiga.

Os cursos contarão com duas carretas totalmente preparadas para atender aos alunos com estruturas, materiais necessários e professores altamente capacitados.

Em uma carreta serão oferecidos seis cursos voltados para a beleza, com 12 alunos cada e na outra carreta serão oferecidos quatro cursos de culinária que contemplará 14 alunos cada.

“Ao todo serão 128 alunos beneficiados que geralmente não teriam acesso a profissionalização e esses cursos gratuitos vem para levar mais oportunidade e conhecimento”.

Os cursos terão início no dia 8 de agosto e termina dia 1º de setembro e cada aluno receberá certificado.

