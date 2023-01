Será celebrado nesta quinta-feira (5), pela administração municipal, por meio das Bibliotecas Públicas, o ‘Dia do Leitor’. O evento é aberto ao público e será realizado na praça São Vicente Férrer, em frente à Biblioteca Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, a partir das 14h30.

Na abertura da programação haverá uma apresentação da musicista, Mariana Alves Carvalho. A comemoração contará com atividades de incentivo à leitura tais como a Hora do Conto e brincadeira da Argola Literária, e também Jogo do Patrimônio, recreação dançante, entre outras atividades.

Além da equipe de servidores das Bibliotecas Públicas, o evento terá a participação especial do coletivo “Poesia de Rua”, com exposição e oficina de escrita de poesias.

Dia do Leitor

O “Dia do Leitor” é comemorado no dia 7 de janeiro e foi instituído para homenagear o jornal cearense “O Povo”, fundado nessa data, em 1928. Seu fundador, o poeta e jornalista, Demócrito Rocha, era um intelectual, foi deputado federal e jornalista.

O jornal “O Povo” ficou especialmente conhecido por publicar fatos políticos sobre corrupção. Nele, havia um suplemento chamado “Maracajá”, no qual o movimento modernista literário cearense era divulgado.

Fonte: Decom