De acordo com a Polícia Militar, a vítima caminhava na manhã desta terça-feira (3), quando passou pelo vizinho, de 20 anos, que estava em uma motocicleta sem placa. Ele ofereceu carona para a mulher, que recusou e explicou que estava se exercitando. O homem então desceu do veículo e foi atrás da vítima a pé.

Ela, percebendo a aproximação, começou a correr. Quando o homem a alcançou, eles caíram em um barranco, deixando a vítima com o corpo machucado. Mesmo com a queda, ele continuou a molestar a mulher e a estuprou, ainda segundo a PM.

Antes de deixar o local, ele disse à mulher que não contasse nada a ninguém, “senão, iria matá-la”, disse a vítima.

Segundo a PM, a vítima, completamente abalada, voltou para casa e contou ao marido o que havia acontecido. A Polícia Militar foi acionada.

A PM encontrou o suspeito, que negou as acusações e inicialmente disse não conhecer a vítima. Ele foi levado para a delegacia. No trajeto até lá, ele contou três versões diferentes do ocorrido para a Polícia:

Que não conhecia a vítima;

Que conhecia a vítima, mas não tinha cometido o estupro;

Que conhecia a vítima e que quando passou por ela, a mulher pediu para que “tocasse o gado” que estava na estrada em que fazia a caminhada. Em seguida, o suspeito teria perguntado se ela tinha namorado. Ela teria respondido que não, e eles começaram a se beijar. No início da relação sexual, na beira da estrada, a vítima pediu para parar, pois tinha mudado de ideia.

Nenhuma das histórias convenceu a Polícia Militar, que prendeu o homem. A moto foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran. A vítima foi levada para o hospital para atendimento médico.

Fonte: Estado de Minas