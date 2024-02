As confirmações de casos de dengue em Piumhi continuam alarmantes, em menos de dois meses do início do ano de 2024, 1.018 casos foram confirmados, de acordo com o Boletim Epidemiológico de Arboviroses, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a atualização, em 24 horas foram registrados 46 casos, sendo que, há dois pacientes internados. Desde o início do ano houve 1.586 notificações.

Dicas de cuidados:

1. Elimine água parada: Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, se reproduz em água parada. Remova recipientes que possam acumular água, como vasos, pneus velhos e recipientes de água.

2. Use repelente: Aplique regularmente repelente de insetos, especialmente durante o amanhecer e o entardecer, quando os mosquitos são mais ativos.

3. Use roupas adequadas: Vista roupas de manga comprida e calças compridas para reduzir a exposição à picada de mosquito.

4. Instale telas de proteção: Mantenha portas e janelas protegidas com telas para impedir a entrada de mosquitos dentro de casa.

5. Limpeza regular: Mantenha quintais limpos e bem cuidados, cortando a grama regularmente e removendo qualquer lixo ou entulho que possa acumular água.

6. Colabore com a comunidade: Participe de campanhas de limpeza e sensibilização sobre a prevenção da dengue em sua comunidade.

7. Fique atento aos sintomas: Esteja ciente dos sintomas da dengue, como febre alta, dor de cabeça, dores musculares e articulares, e procure assistência médica se apresentar esses sintomas.

Seguir essas precauções ajuda a reduzir o risco de contrair a dengue e a limitar a propagação da doença.

Fonte: Jornal 104 FM