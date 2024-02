O vice-prefeito de Guapé, Evandro Antônio de Oliveira, tomou posse na manhã desta quinta-feira (8), como prefeito interino.

O ato de assinatura do termo de posse ocorreu na Câmara Municipal de Guapé, juntamente com a presença da mesa diretora do Legislativo: Danilo Álvaro da Silva (Presidente), José Aparecido da Silva (Vice-Presidente) e Elizabete Florêncio (1ª Secretária).

No comando da Administração Municipal, Evandro Antônio de Oliveira cumprirá as mesmas funções e responsabilidades do prefeito titular, podendo tomar decisões políticas e administrativas e representando o Município em eventos e reuniões com autoridades municipais, estaduais ou federais.

Natural de Guapé, Evandro Antônio de Oliveira, tem 54 anos, é formado em contabilidade e está filiado ao PSD (Partido Social Democrático).

Fonte: Veloz TV