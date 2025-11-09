FAEMG SENAR | Divulgação

Os vencedores da 3ª Maratona Faemg Jovem foram anunciados nesta quinta-feira (6/11), logo após o 4º Encontro Faemg Jovem, realizado durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte.

A equipe Verde Safra, de Uberlândia, conquistou o primeiro lugar com um projeto voltado a conectar crianças ao campo.

Os grupos de Salinas e Pará de Minas garantiram o segundo e o terceiro lugares, enquanto as equipes de Diamantina e Águas Formosas ficaram com o quarto e o quinto lugares, respectivamente.

1º lugar – Verde Safra – SPR Uberlândia

2º lugar – Agro Inova – SPR Salinas

3º lugar – Raízes – SPR Pará de Minas

4º lugar – ConectAgro – SPR Diamantina

5º lugar – Legado – SPR Águas Formosas

Reconhecimento

A cerimônia também reservou um momento de agradecimento aos Sindicatos dos Produtores Rurais e aos gerentes regionais, que tiveram papel fundamental no sucesso da Maratona.

Conexão campo-cidade

A Maratona Faemg Jovem envolveu jovens mineiros em desafios voltados à inovação e ao fortalecimento do agro. As equipes vencedoras receberam prêmios, acesso a missões técnicas e mentorias especializadas em liderança.

“O agro precisa do jovem. O jovem é o nosso futuro — tanto dentro das propriedades quanto no sistema sindical. O encontro é um momento de mostrar a eles a força deste sistema, e a maratona contribui para aproximá-los dos sindicatos rurais lá na ponta. Nosso foco é a liderança e a sucessão rural, e estamos trabalhando nessa construção”, enfatizou Silvana Novais, gerente da Mulher, do Jovem e de Inovação do Sistema Faemg Senar.

O número de inscritos nesta edição cresceu: foram 504 jovens, distribuídos em 54 equipes. Ao longo dos últimos meses, todos participaram de capacitações voltadas ao desenvolvimento de habilidades de liderança e se aprofundaram em temas relacionados à agropecuária mineira, além de desenvolverem ações e projetos inovadores em busca de soluções para os desafios de suas regiões.

Futuro do café

Antes da premiação da Maratona, os participantes acompanharam o 4º Encontro dos Jovens do Café, que reuniu centenas de jovens de todo o estado.

Quem deu as boas-vindas foi Daniel Ferreira Alves, presidente da Comissão Faemg Jovem, acompanhado pela diretoria do Sistema Faemg Senar.

“Temos a convicção absoluta de que este país pode avançar com vocês, com dedicação e trabalho. E nós seguiremos juntos nessa construção”, afirmou Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg Senar.

Os vice-presidentes Renato Laguardia e Ebinho Bernardes também ressaltaram a importância da juventude rural para liderar a transformação no agro e fortalecer o sistema sindical.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, destacou a relevância da sucessão rural e a representatividade do agro, enquanto o deputado federal Zé Vitor elogiou a nova geração disposta a trabalhar pelo futuro do campo.

A programação contou ainda com a palestra “Seja o Líder que o Mundo Precisa!”, ministrada pelo empresário Eduardo Valias, e com o painel “Jovens que Transformam o Café”, que reuniu o influencer Kael do Agro, a jornalista e cafeicultora Thaís Milani e o Q-Grader Uender Peixoto para discutir tradição, inovação e propósito.