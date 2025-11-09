Candidatos de todo o Brasil estão em sala de aula, neste domingo (9/11), para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Ao todo, são esperados 4,8 milhões de estudantes inscritos nos mais diversos pontos de prova. Este é o primeiro dia de testes da edição 2025. As provas serão aplicadas em 1.804 municípios em dois domingos: neste, dia 9, e no próximo, 16 de novembro.

No primeiro dia de provas, que tem corrida intensa para chegada aos colégios, o exame é composto por quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva é formada por 45 questões de múltipla escolha.

Os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas. Os testes são divididos entre Linguagens e Ciências Humanas e uma redação. Os participantes terão conhecimentos cobrados nas seguintes áreas: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.

A redação é de texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação. A prova de redação vale de 0 a 1.000 pontos.

Datas diferentes

Três municípios do Pará terão agenda de aplicação de prova diferenciada. Belém, Ananindeua e Marituba farão, excepcionalmente, a aplicação nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

A medida visa atender melhor os estudantes dessas localidades, em razão dos impactos logísticos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá no estado no período da aplicação do exame em âmbito nacional.

Regras

Os candidatos devem respeitar, durante todo o exame, as diretrizes impostas pelo Ministério da Educação (MEC) para evitar a desclassificação. No Distrito Federal, são 82 mil inscritos. Eles aguardavam as provas em frente às escolas mesmo antes da abertura dos portões, neste domingo.

Nas primeiras horas que antecederam o início do exame, marcado para 13h30, a movimentação em frente a um colégio particular do Guará 2 já contava com dezenas de participantes. Poucos candidatos aguardavam a abertura do portão.

Quem chegou cedo no local foi a estudante Patrícia Magalhães, 18 anos. Ela estava acompanhada da mãe, Neuda Magalhães, 51, que ressaltou as expectativas pelo desempenho da filha. “Acredito que será bastante positivo. Estamos apostando tudo”, pontuou.

Segundo Neuda, a ajuda vem desde o início. “Desde a alfabetização até o ensino médio, a gente enche o saco todos os dias, cobrando para que o ritmo dos estudos não caia”, brincou.

Patrícia, que fará as provas pela primeira vez, está se sentindo confiante no resultado. “Quero cursar odontologia. Apesar de ser a primeira vez, minhas expectativas já são para que eu tenha um bom desempenho e consiga passar”, disse.

A estudante ressaltou o apoio familiar nos estudos. Sempre tive. Por isso, estou muito confiante. Além disso, sou muito tranquila, meu emocional é muito bem controlado e estou muito confiante naquilo que eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica”, avaliou.

De fora da prova

O descumprimento dos horários é um dos motivos mais recorrentes para a eliminação do Enem. O edital do Enem define que o participante deve chegar ao local de prova a partir das 12h (horário de Brasília) e se apresentar na porta da sala para identificação até às 13h, momento em que os portões são fechados. O atraso, por menor que seja, impede o acesso e resulta na eliminação automática.

Além disso, a falta de documentos válidos de identificação, bem como a ausência de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, para a transcrição das respostas e da redação, também inviabilizam a participação no exame.

A rigorosa proibição de uso e porte de equipamentos eletrônicos é outra regra crucial que pode levar à desclassificação.

