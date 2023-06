Enunciados aprovados:

Prefeitos, vereadores, autoridades e lideranças do Sul e Sudoeste Mineiro participaram, no dia 31 de maio do evento “AMM nas Micros”, projeto da Associação Mineira de Municípios (AMM), que tem a parceria da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Lago de Furnas (Cimlago), do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Na segunda parte do evento, concluída a fase das palestras, e feita a assinatura e leitura da Carta de Alfenas, os grupos formados, naquele proveitoso encontro, chegaram às seguintes conclusões e emitiram os enunciados a seguir: