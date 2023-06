Atendendo pedidos de Sandrinho da Looping e do deputado estadual José Guilherme, em reunião nesta quarta-feira (7), o secretário de Saúde do Estado de Minas, Fábio Baccheretti, após análise do pleito, garantiu que o débito que soma – em valores originais – R$ 4.636.780,05, conforme apurado pela auditoria, passará a ser de responsabilidade do então provedor, da época em que os recursos aqui chegaram.

Segundo a auditoria apurou, os mesmos após aplicados não estão de acordo com a conformidade e critérios então exigidos.

O relatório 708 que acompanha a notificação já foi entregue à Santa Casa em 17/5/2023.

Segundo o secretário, tal ônus da devolução dos recursos ali mencionados, não mais será suportado pela Santa Casa, mas sim, pelo então provedor que geriu o hospital no período de 2013 a 2015.

Segundo nos informou um dos participantes da reunião, prevaleceu o entendimento de que era ele (o provedor) o responsável pela gestão dos recursos (ou falta dela), resultando nas irregularidades agora constatadas, as quais deram origem à atual cobrança.

O que diz a Santa Casa

A Administração da Santa Casa agradece o deputado estadual José Guilherme, que através do Sandrinho da Looping conseguiu a agenda para Santa Casa de Formiga neste momento importante e necessário para tratar da assistência prestada aos formiguenses e região.

NR: A redação tentou contato com o ex-provedor (2013 a 2015) não logrando êxito.