Uma adolescente de 16 anos foi agredida e filmada por uma mulher de 27 anos e uma suposta comparsa, após ser atraída pelas suspeitas até um salão de beleza com uma falsa proposta de ganhar um presente.

O crime aconteceu no sábado (3), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e foi divulgado na segunda-feira (5) pela Polícia Militar.

A equipe da polícia teve acesso a um vídeo que mostra o momento em que a suspeita corta os cabelos da vítima com uma faca. Ela chegou a sofrer um corte no couro cabeludo.

Segundo informações da vítima, a mulher seria ex-namorada de um amigo com quem mantinha conversas pelo Whatsapp, e teria a ameaçado pelas redes sociais para parar de manter o contato. Mas as mensagens foram ignoradas.

A mulher então elaborou um plano para agredir a jovem. Sabendo que o aniversário da menina estava se aproximando, ela enviou pelo aplicativo de mensagens uma suposta promoção de que ela ganharia uma aplicação de unhas em gel como presente em um salão de beleza.

Ao chegar ao local, a vítima foi surpreendida pelas duas mulheres, que começaram a bater nela com violência e a levaram para uma casa abandonada.

No interior do imóvel as suspeitas pegaram a faca e a ex-namorada do amigo começou a cortar seus cabelos, enquanto a outra teria filmado.

Segundo a polícia, as agressões foram contidas após 20 minutos, quando as suspeitas pegaram o celular da adolescente, quebraram o aparelho e fugiram do local.

A adolescente conseguiu ligar para seus familiares, que a resgataram no local. A suposta comparsa foi localizada dentro de um veículo estacionado nas proximidades e foi detida em flagrante.

Na abordagem, ela jogou seu celular no chão e a tela do aparelho quebrou, para assim se livrar das provas das filmagens, segundo a polícia.

O celular foi apreendido como evidência mas a polícia conseguiu recuperar as imagens.

Após passar por avaliação médica no Pronto Socorro, a vítima foi liberada acompanhada de sua mãe. A segunda envolvida ainda não foi localizada pelas autoridades.

