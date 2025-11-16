Milhões de estudantes farão o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (16/11), mas o desempenho no primeiro dia pode levar muitos a desistirem da etapa final. O Metrópoles ouviu professores para saber se vale a pena ou não seguir com a prova quando o resultado inicial não foi o esperado.

No último domingo (9/11), 3,51 milhões de candidatos participaram do primeiro dia do exame, respondendo a 90 questões — 45 de Linguagens e Códigos e 45 de Ciências Humanas —, além de produzirem uma redação dissertativo-argumentativa sobre o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Agora, os candidatos encaram as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Confira número de questões:

Ciências da natureza (biologia, química e física): 45 questões objetivas;

Matemática: 45 questões objetivas.

Para a professora de português Cathia Lira, é válido sim ir para o segundo dia do Enem mesmo que o resultado no primeiro domingo não tenha sido considerado bom.

“Mesmo que o 1º dia tenha sido difícil, o 2º dia pode melhorar muito o resultado final. Matemática, por exemplo, costuma ter um peso grande. Além disso, só fazendo os dois dias o estudante pode usar a nota no SISU, Prouni e FIES”, garante a professora.

Para enfrentar a desconfiança, Cathia frisa que muitos dos estudantes conseguem “recuperar” o mal desempenho no segundo dia e assim manter o equilíbrio na nota final. “Uma dica: manter a calma e enfrentar com “confiança”, na verdade ousadia, o 2° dia. Para colocar em prática os conhecimentos adquiridos até agora”, diz.

A leitura é a mesma do diretor geral do Sigma, professor Marcelo Tavares. Para o docente formado em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) não é possível cravar se um estudante foi mal ou não no primeiro dia de Enem só com base nos acertos.

“Temos o TRI ((Teoria de Resposta ao Item). Isso significa que, mesmo acertando poucas questões, se forem justamente as que valem mais pontos, a nota final pode ser superior à de quem acertou várias, mas apenas as mais fáceis”.

Horário

Os estudantes terão cinco horas para realizar as provas de ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática.

Em comparação com o primeiro dia do exame, os candidatos terão 30 minutos a menos. No entanto, não há a aplicação de redação.

O descumprimento dos horários é um dos motivos mais recorrentes para a eliminação. O edital do Enem define que o participante pode chegar ao local de prova a partir das 12h (horário de Brasília) e se apresentar na porta da sala para identificação até às 13h, momento em que os portões são fechados. O atraso, por menor que seja, impede o acesso e resulta na eliminação automática.

O tempo mínimo para realizar a prova é de 2 horas após o início do exame. Sair antes deste período acarreta eliminação. Os candidatos precisam terminar de responder as 90 questões objetivas e passá-las ao gabarito até as 19h30.

Confira horários:

Tavares reforçar que não ir no segundo dia do Enem é desistir do processo de entrar numa universidade federal. “É possível, sim (recuperar a nota) — mas não no sentido de compensação direta. O que realmente pode mudar o jogo é a nota de Matemática. Junto com a Redação, ela é a que mais “estica” dentro do Enem”, esclarece

“A diferença entre a nota do melhor e do pior aluno em Humanas é bem menor do que a diferença entre o melhor e o pior em Matemática. Por isso, o segundo dia é tão decisivo: se no primeiro a chave é a redação, no segundo é a Matemática”.

Ao Metrópoles, os professores indicam que o aluno comece o segundo dia de provas com a prova de matemática. “Nunca, nunca mesmo, fique “emperrado” em questões difíceis. Valorize as mais fáceis e garanta esses pontos”, destaca Tavares.

Fonte: José Augusto Limão/Metrópoles