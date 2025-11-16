Um motorista de 20 anos ficou ferido após o carro em que ele conduzia bater em um poste e capotar na MG-050, em Divinópolis, na tarde de sábado (15). O acidente foi registrado na altura do bairro Orion.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a Mercedes-Benz estava no sentido Formiga quando aquaplanou devido à pista molhada durante a forte chuva. O condutor do veículo perdeu o controle, bateu em um poste capotou o carro, parando em cima de uma barreira de concreto.

O SAMU resgatou a vítima, que estava consciente e com escoriações pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi conduzido para a UPA Padre Roberto, em Divinópolis. Ainda segundo a PM, o motorista recebeu alta pouco tempo depois.

