Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta deixou um jovem, de 19 anos, morto na manhã deste domingo (16), na BR-354, km 508, próximo à saída do motel, sentido Campo Belo, em Formiga.

Vídeo: redes sociais

De acordo com informações, o condutor da motocicleta, morador de Formiga, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. A PMRv informou que a vítima invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente contra uma carreta.

A vítima é Pedro Lucas Guimarães, e seu velório será na Funerária do Helinho – filial da Av. Abílio Machado.

O trânsito na região ficou lento após o acidente e equipes de resgate foram acionadas.