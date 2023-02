Profissionais da enfermagem de Minas irão paralisar as atividades na próxima terça-feira (14). A decisão foi anunciada pelo Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais (SEEMG) e faz parte de um movimento nacional que reivindica a efetivação do piso salarial.

O movimento grevista foi definido durante reunião realizada nessa terça-feira (7), e pode ser estendido até o próximo dia 10 de março. O presidente do SEEMG, Anderson Rodrigues, ressalta que a categoria está na “base de sustentação do SUS” e na “linha de frente” no atendimento a pacientes infectados com doenças infecciosas, como a Covid-19.

“Estamos na linha de frente de atendimento aos pacientes infectados pela Covid-19, dia e noite trabalhando em hospitais, em meio à insalubridade da profissão, e ainda não temos um piso salarial respeitado e justo. Por isso essa luta, que é nossa, mas também da sociedade”, explica.

A categoria questiona a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu, em 4 de setembro de 2022, a Lei 14.434/22, que garantia o pagamento do piso salarial. Segundo o Sindicato, caso a Lei não tivesse sido suspensa, a média salarial que atualmente é de cerca de R$ 3 mil passaria para R$ 4.750.

O sindicato aponta que a nova lei traria valorização aos profissionais, que hoje recebem “salários baixos diante do muito que fazem e da especificidade de sua profissão”.

Fonte: Hoje em Dia