Para comemorar o Dia do Evangélico, que em Formiga é estabelecido pela Lei 5.346, a Administração Municipal realizará o 4º Show Gospel.

Com emenda impositiva do vereador Marcelo Fernandes, a apresentação musical será do cantor Fernandinho e banda.

O evento está marcado para o dia 8 de abril, às 20 horas, na Praça da Rodoviária.

