Os vereadores Joice Alvarenga e Luiz Carlos Tocão se reuniram, na tarde dessa terça-feira (7), na Câmara Municipal, juntamente, com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Brás da Costa Guimarães e o militante do Movimento Negro, José Antônio Firme e a assessora parlamentar Daniela Trindade

Durante o encontro, eles tiveram como pauta a reivindicação para reativar o Conselho Municipal da Identidade Negra e as ações que podem ser desenvolvidas em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e com a ministra Anielle Franco.

De acordo com a vereadora, serão solicitadas ao Poder Executivo as providências necessárias para viabilizar as reivindicações apresentadas.

Joice explicou ainda que é da competência do prefeito a nomeação dos conselheiros municipais. O combate ao racismo e a promoção de ações para a igualdade racial devem ser prioridades em governos que têm o compromisso com um mundo de igualdade.

Fonte: Câmara Municipal