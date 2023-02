Apresentar a Central Estadual do Plantão Digital na área do 7º Departamento de Polícia Civil em Divinópolis, bem como estabelecer protocolos de aprimoramento dos atendimentos das ocorrências policiais e encaminhamento dos suspeitos ao sistema prisional. Esse foi o objetivo da reunião promovida pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (8), com os representantes das forças de segurança pública da região Centro-Oeste do estado.

O encontro, realizado na sede do 7º Departamento de Polícia Civil em Divinópolis, foi coordenado pelo delegado-geral Flávio Tadeu Destro, que ressaltou os benefícios da nova plataforma. “A entrada do 7º Departamento na 2ª Central Estadual do Plantão Digital proporcionará mais celeridade ao processo de recebimento de ocorrências nas unidades de plantão. Com mais policiais civis atuando no expediente, esperamos aperfeiçoar a prestação dos serviços ao cidadão e intensificar as ações de combate à criminalidade violenta na região”, disse.

Na oportunidade, a coordenadora das Seções Regionais de Perícias do 7º Departamento, perita criminal Paula Lamounier, apresentou as instruções acerca dos procedimentos relativos às novas cinco unidades de Cadeia de Custódia que serão implementadas na região e ao encaminhamento de materiais à perícia.

A reunião contou com a participação dos delegados regionais e suas equipes, além de representantes da Polícia Militar de Minas Gerais e do Sistema Prisional.

O Projeto

As Centrais Estaduais de Plantões Digitais fazem parte de um projeto pioneiro da Polícia Civil de Minas Gerais que visa otimizar os recursos humanos e logísticos para atendimento nas unidades de plantão. A unidade é composta por delegados e escrivães, que se alternam em turnos de trabalho de 12 horas ininterruptas. Com a implantação, é esperado um ganho importante na qualidade da investigação policial, um aumento da produtividade e uma significativa melhora no atendimento aos cidadãos.

Fonte: Polícia Civil