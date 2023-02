Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um engavetamento que envolveu sete veículos por volta de 10h30 desta quinta-feira (2) na Rodovia Fernão Dias, em Extrema (MG).

Segundo informações da Arteris, concessionária da Rodovia Fernão Dias, o engavetamento envolveu dois carros, uma caminhonete, um caminhão e três carretas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostra a cabine de um caminhão pegando fogo e outros veículos danificados próximo ao local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, os militares se depararam com um caminhão que bateu na traseira de um veículo Gol. O carro de passeio já estava em chamas e o fogo já passava para a cabine do caminhão.

Uma pessoa ficou presa nas ferragens dentro do carro e morreu carbonizada. No Gol, além do motorista, havia uma criança de 5 anos que foi retirada por terceiros e conduzida por uma equipe do Samu para o hospital de Extrema. Conforme os bombeiros, a pessoa que morreu no acidente é um homem, de 65 anos, que morava no bairro do Moinho, em Toledo (MG).

O caminhão transportava polietileno granulado, mas a carga não foi atingida pelo fogo. Uma pessoa que estava em uma caminhonete sofreu ferimentos leves e foi conduzida de ambulância até o hospital.

Por causa do acidente, a pista no sentido São Paulo ficou totalmente interditada no trecho. Por volta de 13h50, apenas a faixa da direita permanecia interditada devido ao acidente. A faixa da esquerda estava liberada e havia uma fila de cinco quilômetros no local.

Fonte: G1 Sul de Minas