A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na quarta-feira (1), em Pompéu, região Centro-Oeste do estado, o mandado de prisão temporária contra um homem de 26 anos, suspeito de matar um jovem, de 17, no dia 27 de dezembro do último ano. O corpo da vítima e a arma utilizada no crime foram encontrados em uma área rural da cidade.

O jovem estava desaparecido desde o dia 27 de dezembro, quando saiu de casa e não retornou mais. Ele foi visto pela última vez em uma praça da cidade, em companhia do seu ex-namorado, de 26 anos, apontado como o principal suspeito do crime.

A delegada responsável pelo inquérito policial, Letícia Müller, revela que “durante a prisão, o suspeito confessou a prática do crime, afirmando que tinha atirado e matado a vítima após uma discussão. Ele também indicou o local onde deixou a arma e o corpo da vítima, os quais foram localizados pela equipe policial”, disse a delegada.

Os trabalhos periciais estão em andamento e, tão logo o inquérito policial for concluído, será remetido à Justiça. Ao final, o suspeito será indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Fonte: Polícia Civil