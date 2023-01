As imagens do atacante Hulk, do Atlético, se pesando após o duelo contra o Tombense, nas quais ele aparece com quase seis quilos a menos viralizaram nas redes sociais e geraram questionamentos sobre ser saudável ou não uma perda de peso tão grande em um curto espaço de tempo.

Em Muriaé, sob o calor que atingiu 30ºC, o atacante do Galo permaneceu durante toda a partida contra o Tombense. Além de marcar um gol, Hulk deu assistência para o gol de Paulinho.

Mas por que Hulk perdeu tantos quilos após a partida? Quais são os riscos? Em entrevista do médico André Jaferth para O Tempo Sports, ele explicou o motivo da grande perda de peso do jogador alvinegro em um curto espaço de tempo.

“Essas perdas de peso em um intervalo muito curto de tempo vão representar uma perda de líquido. Não vai ter tempo de uma metabolização”, disse.,

Para Jafeth, o forte calor em Muriaé, na Zona da Mata, contribuiu para que a perda de peso seja ainda maior.

“Atletas, esportistas em geral tendem a perder peso devido à desidratação por conta do esforço físico. Quando se tem uma temperatura mais alta, a temperatura corporal aumenta, o que gera ainda mais a desidratação”, explicou.

Riscos

“Muitas vezes, lutadores que vão tentar bater o peso para uma luta entram em processo de desidratação. Isso pode gerar um risco para o atleta sim. Pode entrar numa desidratação importante e desencadear um problema importante”.

Mas em relação à perda de peso de Hulk, André Jafeth destaca que o jogador é cercado de grandes profissionais e de grande estrutura.

Em situações de acompanhamento, essa perda de peso pode acontecer, mas os atletas vão passar por um processo de reidratação adequada e uma recuperação que ele precisa para a sequência de jogos. Os clubes têm uma grande estrutura para isso, com grandes profissionais e essa reidratação é feita de maneira adequada.

Fonte: O Tempo