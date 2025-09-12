Um equipamento de fiscalização eletrônica foi danificado no km 491 da BR-354, em Formiga, nessa quinta-feira (11). O suspeito do ato ainda não foi identificado. O radar está instalado em um ponto estratégico da rodovia, com a função de prevenir acidentes e reforçar a segurança no trânsito.

A Polícia Militar Rodoviária informou que acompanha as investigações sobre o caso e está atenta a possíveis instigações à prática criminosa, inclusive por meio de postagens nas redes sociais. O dano ao equipamento de fiscalização é considerado crime contra o patrimônio público, e os responsáveis podem ser legalmente responsabilizados.

O radar danificado é parte de um sistema de monitoramento que visa reduzir sinistros e preservar vidas, especialmente em trechos críticos da rodovia. A destruição desses dispositivos compromete a eficácia das ações de prevenção no trânsito e coloca em risco motoristas e pedestres que circulam pela via.

A Polícia Militar Rodoviária solicita o apoio da população para identificar os envolvidos. Informações e denúncias sobre suspeitos ou atitudes suspeitas nas proximidades dos equipamentos de fiscalização podem ser feitas pelos telefones 190 ou 181. A colaboração da comunidade é considerada essencial para a proteção coletiva e para a manutenção da segurança viária.

Com informações da PMRv