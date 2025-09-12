A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta semana, um homem de 30 anos suspeito de estupro de vulnerável contra sua enteada, uma adolescente de 13 anos. O crime teria ocorrido no dia 8 de setembro, no bairro Marília, em Lagoa da Prata, na região Centro-Oeste do estado.

A investigação teve início após a escola onde a vítima estuda acionar o Conselho Tutelar. A adolescente relatou o abuso à equipe escolar, que encaminhou o caso às autoridades competentes. Segundo apurado, o crime aconteceu durante a noite, enquanto a mãe da menina dormia.

A vítima foi levada ao hospital da cidade, passou por exames médicos e atualmente está sob proteção em um abrigo institucional. O laudo emitido pela Polícia Civil confirmou lesões compatíveis com abuso sexual recente.

Com base nas provas reunidas, a PCMG solicitou a prisão temporária do suspeito. O mandado foi cumprido em Lagoa da Prata, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional. Até o momento, sete testemunhas já foram ouvidas no curso da investigação.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Hans Rocha Baia, “a versão apresentada pela vítima, corroborada por testemunhas e laudo pericial, justifica a necessidade da custódia cautelar para o prosseguimento das apurações”. As investigações continuam.

Com informações da PCMG