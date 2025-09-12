A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) finalizou o inquérito que investigava uma tentativa de homicídio registrada em fevereiro deste ano, em Divinópolis, na região Centro-Oeste do estado. Quatro pessoas foram indiciadas por homicídio qualificado na forma tentada.

O crime ocorreu na avenida 21 de Abril, no bairro Afonso Pena, quando duas vítimas, de 23 e 25 anos, foram surpreendidas por indivíduos em uma motocicleta. Um dos ocupantes efetuou disparos de arma de fogo, atingindo uma das vítimas no tórax. Ela permaneceu internada por 24 dias, sendo 17 deles em coma induzido. A segunda vítima conseguiu escapar sem ferimentos.

Segundo as investigações, a motivação do crime está ligada à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Durante a apuração, a PCMG identificou os suspeitos e solicitou a prisão preventiva de três deles. As ordens judiciais foram cumpridas em momentos distintos: dois foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e um pela própria Polícia Civil.

O inquérito foi concluído nesta semana e encaminhado à Justiça para as próximas etapas do processo.

Com informações da PCMG