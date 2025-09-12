Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenadoria de Saúde Mental, realizará no dia 10 de outubro de 2025 o I Seminário Território Vivo: Práticas Psicossociais nas RAPS do Centro-Oeste de Minas Gerais. O evento acontecerá nas dependências do Unifor e marca as celebrações pelo Dia Mundial da Saúde Mental.

Com foco na troca de experiências e no fortalecimento de profissionais e equipes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o seminário também reafirma o compromisso com a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial.

A programação completa está disponível nos canais oficiais da Prefeitura. A organização convida profissionais da área e interessados no tema a participarem desse momento de reflexão e construção coletiva.

Com informações da Prefeitura de Formiga