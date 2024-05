A equipe do Cadastro Único de Formiga tem demonstrado um esforço notável no aprimoramento dos dados cadastrais das famílias do município. O intenso trabalho de qualificação cadastral resultou em uma redução significativa no percentual de famílias unipessoais registradas erroneamente por apresentarem composição familiar incompleta, permitindo que o município fizesse as devidas correções e retomasse a liberação de benefícios sociais para esse grupo.

O trabalho de qualificação cadastral envolveu várias etapas essenciais: verificação e atualização de dados, visitas domiciliares, capacitação e sensibilização da equipe e parcerias estratégicas. O resultado desse trabalho minucioso foi uma redução significativa no número de famílias unipessoais registradas no Cadastro Único. Com dados mais precisos, Formiga pôde retomar a liberação de benefícios sociais para essas famílias, garantindo que os recursos cheguem a quem realmente precisa.

Além disso, a precisão dos dados cadastrais fortalece a confiança da população nos programas sociais e na gestão pública.

A coordenadora do Cadastro Único de Formiga, Pollyana Loureiro, destacou o empenho da equipe: “nosso objetivo sempre foi garantir que os benefícios chegassem às famílias que realmente precisam. A qualificação cadastral foi um passo importante para atingir essa meta”.

O trabalho da equipe do Cadastro Único de Formiga é um exemplo claro de como a dedicação e a precisão podem fazer a diferença na gestão de benefícios sociais. A redução do percentual de famílias unipessoais e a retomada da liberação de benefícios são conquistas significativas que demonstram o compromisso do município em promover a justiça social e o bem-estar de seus cidadãos.

Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a Gestão do Cadastro Único pelo (37) 3329-1819 (WhatsApp).

Fonte: Decom