Quatro cachorros morreram carbonizados em um incêndio, em uma casa em Paracatu, na região Noroeste de Minas, na noite dessa segunda-feira (13). Os animais estavam presos em um dos cômodos da casa. No total, nove cachorros moravam na casa.

O incêndio foi em um imóvel do bairro Vila Mariana. Os bombeiros foram acionados por moradores da região e, ao chegarem no local, encontraram vários vizinhos ajudando no combate às chamas.

Além dos bombeiros e dos vizinhos, policiais militares também ajudaram na operação, que contou com o apoio de um caminhão-pipa da Copasa e outro da prefeitura.

Dos nove animais, cinco sobreviveram, sendo que um deles saiu da casa junto com a dona, logo no início do incêndio. Quatro cachorros foram encontrados mortos e completamente carbonizados dentro do cômodo mais atingido pela casa.

O imóvel foi interditado por conta do risco de colapso da estrutura. A Polícia Civil e a Defesa Civil foram aguardadas no local para analisarem a situação do imóvel.

