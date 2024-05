Nesta terça-feira (14) foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em 2º turno, o projeto de lei 840/2023, que confere ao município de Formiga o título de “Capital Estadual da Linguiça”.

De acordo com o projeto, Formiga é conhecida como a cidade da linguiça e essa tradição remonta há mais de um século de história, uma vez que a produção da linguiça no município era então fonte de renda e geração de empregos.

Com o tempo, a cidade ganhou o título de “Formiga, terra da linguiça”. A partir daí vieram as indústrias que vendem a linguiça de Formiga no Mercado Central de Belo Horizonte e nos mercados de Rio, São Paulo e Brasília. Em muitos bares e restaurantes das capitais e principalmente de Brasília, a linguiça de Formiga é destaque nos cardápios.

Todos os anos, a cidade realiza o tradicional Festival da Linguiça. Inclusive, o evento consta do site oficial de turismo do Estado de Minas, sendo um evento de grande importância gastronômica de Minas Gerais.

O deputado Professor Cleiton destaca que o presente projeto tenta trazer um reconhecimento histórico para a cidade em função dessa importante tradição gastronômica, e da relevância que a linguiça tem para a cultura e economia de Formiga. Esse título tem o condão de trazer mais legitimidade e reconhecer a cultura e a história da cidade e fazer com que o turismo gastronômico seja incentivado, trazendo emprego, renda e conhecimento da história que formou essa importante cidade do Estado de Minas.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.