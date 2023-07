Uma aluna de uma escola particular localizada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, foi indenizada em R$ 10 mil por danos morais. Ela entrou na Justiça após ser impedida de fazer a inscrição de um jogo de futebol juntamente com os meninos.

Segundo o Tribunal de Justiça, a menina já participava de jogos na companhia de meninos nas aulas de educação física no próprio colégio e também na escolinha de futebol, mas mesmo assim foi impedida de participar do campeonato em julho de 2022.

Há época, a mãe da menina disse que tentou sensibilizar a coordenação do colégio, sem sucesso, sob o argumento de que a participação da filha no campeonato seria uma forma de minimizar as desigualdades de gênero na instituição de ensino. Segundo ela, a menina foi vítima de preconceito e discriminação e foi impedida de fazer a inscrição somente por ser mulher.

A escola, ao contestar o pedido, argumentou que é tradição, tanto no futebol profissional quanto no amador, a disputa separada por gêneros, o que não caracteriza qualquer ilícito, preconceito ou discriminação. A instituição também tentou reverter a situação e solicitar que a menina pagasse danos morais, sob o argumento de que a família tivesse apresentado “versão distorcida, falaciosa e difamatória de um fato inverídico que maculou o nome da escola nos jornais de repercussão nacional e internacional“, mas não teve sucesso.