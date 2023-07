A Prefeitura de Formiga realizará, por meio da Secretaria de Cultura, uma aula aberta de ballet na Emart, nesta sexta-feira (21), às 15h.

De acordo com a administração municipal, a aula será coordenada pela supervisora de Projetos Culturais da Secretaria de Cultura, Flávia Leão. Poderão participar bailarinas a partir de 7 anos.

As inscrições são limitadas às 27 primeiras inscritas, e podem ser feitas neste link.

A bailarina inscrita deverá comparecer com 15 minutos de antecedência na Emart, com a roupa adequada: coque no cabelo, meia calça, sapatilha, sainha, collant, e uma garrafinha com água.

A aula abordará alongamento e saltos, incluindo “assamblé’, “Grand Jeté”, “Pas de chat”, “entrelace”, “sissone” e giros. Após as atividades, haverá um bate-papo com a bailarina Lara Coutinho, que está no quarto ano do ballet Bolshoi.

Lara nasceu em Belo Horizonte, mas é filha da formiguense Gisleide de Souza Conceição Coutinho, e de Silvio Marcos José Gonçalves Coutinho. Antes de estudar no ballet mais importante do mundo, Lara estudava dança clássica e ginástica rítmica na capital mineira, e, nas férias, gostava de vir a Formiga participar dos eventos e dividir seu conhecimento com as bailarinas, como fará novamente, na sexta-feira.

Emart

A Escola Municipal de Artes funciona na antiga Sede da Banda e conta com aulas de ballet baby, ballet infantojuvenil, dança livre (inspirada na Zumba), canto e coral. Os interessados em participar das aulas devem entrar em contato com as próprias professoras, no local.

