A Escola Municipal José Honorato de Castro, localizada no bairro Ouro Verde, em Formiga, foi furtada neste final de semana.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, onde segundo a diretora, ao chegarem para o trabalho, os funcionários se depararam com uma grade corrediça de proteção fora do lugar e algumas portas arrombadas.

Foi constatado amassamento das portas da sala da supervisão, da secretaria e da sala dos professores, tendo nesta última ocorrido o furto de um monitor de computador.

Foi constatado ainda quebra de parte do vidro da janela da cozinha, onde, a princípio, nada foi levado.

No local, compareceu o perito, o qual realizou os trabalhos de praxe.

A diretora foi orientada a comunicar o fato à Secretaria de Educação e solicitar providências para melhorias da segurança patrimonial da escola.

De acordo com o secretário de Educação, Jaderson Teixeira, algumas escolas de Formiga já contam com câmeras de videomonitoramento e a secretaria já está fazendo levamento para instalação de câmera em todos os estabelecimentos de ensino que ainda não possuem tal equipamento. “O processo de licitação está em fase inicial de elaboração por parte da Secretaria de Educação”, disse Jaderson.

A Polícia Militar solicita que caso alguém tenha alguma informação para chegar aos suspeitos, pode fazer a denúncia pelo 190, e o anonimato será garantido.

Fonte: Polícia Militar