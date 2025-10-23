O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, responsável por filtrar toxinas, metabolizar nutrientes e manter o equilíbrio geral do organismo. Quando há acúmulo de gordura — condição conhecida como esteatose hepática —, suas funções vitais ficam comprometidas. Apesar da gravidade, especialistas ressaltam que, na maioria dos casos, o problema pode ser revertido ou estabilizado com mudanças simples e consistentes na rotina.
De acordo com a endocrinologista Marília Bortolotto, não existe um medicamento específico para tratar a gordura no fígado. “O mais importante é a transformação no estilo de vida”, destaca. A nutricionista clínica Sabina Donadelli complementa que “desintoxicar o fígado não é sobre sucos da moda, mas sobre escolhas consistentes e inteligentes. O alimento certo pode mudar tudo”, afirma.
Sabina explica que alguns alimentos possuem ação direta na saúde hepática. Entre os principais aliados estão:
- Alcachofra, rica em cinarina, que estimula a produção de bile e protege as células do fígado;
- Brócolis, fonte de sulforafano, substância que ativa enzimas de desintoxicação hepática;
- Beterraba, rica em betalaínas, compostos com efeito anti-inflamatório e desintoxicante;
- Abacate, que contém glutationa, antioxidante importante para a proteção do órgão;
- Cúrcuma (açafrão-da-terra), fonte de curcumina, que ajuda a reduzir inflamações e o acúmulo de gordura hepática.
Além da alimentação adequada, a adoção de hábitos saudáveis é essencial para a recuperação e a prevenção de doenças hepáticas. Segundo as especialistas, cinco medidas simples podem fazer a diferença:
- Incluir alimentos que estimulem enzimas hepáticas e combatam inflamações, como alcachofra, brócolis, beterraba, abacate e cúrcuma;
- Manter o peso corporal sob controle — perder pelo menos 7% do excesso de peso já traz benefícios significativos;
- Reduzir o consumo de carboidratos em excesso, açúcar e produtos ultraprocessados;
- Praticar exercícios aeróbicos e de resistência, que melhoram a sensibilidade à insulina e favorecem o funcionamento do fígado;
- Consumir café com moderação (uma a duas xícaras por dia) e evitar o álcool, que deve ser controlado rigorosamente.
O tratamento e a prevenção da gordura no fígado passam, sobretudo, por uma rotina equilibrada, com alimentação natural, prática regular de atividade física e moderação no consumo de bebidas alcoólicas. O acompanhamento médico também é indispensável: exames de imagem, avaliações de função hepática e controle de fatores de risco metabólico ajudam a detectar precocemente qualquer alteração.
Para quem já foi diagnosticado com esteatose ou outras doenças hepáticas, a recomendação é buscar orientação com um hepatologista ou endocrinologista, garantindo um tratamento personalizado e eficaz.
Com informações do Metrópoles