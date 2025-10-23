O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, responsável por filtrar toxinas, metabolizar nutrientes e manter o equilíbrio geral do organismo. Quando há acúmulo de gordura — condição conhecida como esteatose hepática —, suas funções vitais ficam comprometidas. Apesar da gravidade, especialistas ressaltam que, na maioria dos casos, o problema pode ser revertido ou estabilizado com mudanças simples e consistentes na rotina.

De acordo com a endocrinologista Marília Bortolotto, não existe um medicamento específico para tratar a gordura no fígado. “O mais importante é a transformação no estilo de vida”, destaca. A nutricionista clínica Sabina Donadelli complementa que “desintoxicar o fígado não é sobre sucos da moda, mas sobre escolhas consistentes e inteligentes. O alimento certo pode mudar tudo”, afirma.

Sabina explica que alguns alimentos possuem ação direta na saúde hepática. Entre os principais aliados estão:

Alcachofra , rica em cinarina, que estimula a produção de bile e protege as células do fígado;

, rica em cinarina, que estimula a produção de bile e protege as células do fígado; Brócolis , fonte de sulforafano, substância que ativa enzimas de desintoxicação hepática;

, fonte de sulforafano, substância que ativa enzimas de desintoxicação hepática; Beterraba , rica em betalaínas, compostos com efeito anti-inflamatório e desintoxicante;

, rica em betalaínas, compostos com efeito anti-inflamatório e desintoxicante; Abacate , que contém glutationa, antioxidante importante para a proteção do órgão;

, que contém glutationa, antioxidante importante para a proteção do órgão; Cúrcuma (açafrão-da-terra), fonte de curcumina, que ajuda a reduzir inflamações e o acúmulo de gordura hepática.

Além da alimentação adequada, a adoção de hábitos saudáveis é essencial para a recuperação e a prevenção de doenças hepáticas. Segundo as especialistas, cinco medidas simples podem fazer a diferença:

Incluir alimentos que estimulem enzimas hepáticas e combatam inflamações, como alcachofra, brócolis, beterraba, abacate e cúrcuma; Manter o peso corporal sob controle — perder pelo menos 7% do excesso de peso já traz benefícios significativos; Reduzir o consumo de carboidratos em excesso, açúcar e produtos ultraprocessados; Praticar exercícios aeróbicos e de resistência, que melhoram a sensibilidade à insulina e favorecem o funcionamento do fígado; Consumir café com moderação (uma a duas xícaras por dia) e evitar o álcool, que deve ser controlado rigorosamente.

O tratamento e a prevenção da gordura no fígado passam, sobretudo, por uma rotina equilibrada, com alimentação natural, prática regular de atividade física e moderação no consumo de bebidas alcoólicas. O acompanhamento médico também é indispensável: exames de imagem, avaliações de função hepática e controle de fatores de risco metabólico ajudam a detectar precocemente qualquer alteração.

Para quem já foi diagnosticado com esteatose ou outras doenças hepáticas, a recomendação é buscar orientação com um hepatologista ou endocrinologista, garantindo um tratamento personalizado e eficaz.

Com informações do Metrópoles