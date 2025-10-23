Três homens, de 22, 27 e 29 anos, foram presos na noite dessa quarta-feira (22) após invadirem a residência de uma mulher de 26 anos, grávida de oito semanas, no Bairro Antônio Fonseca, em Divinópolis (MG). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime foi motivado por uma dívida de R$ 600 contraída com agiotas, que teria sido inflacionada para R$ 1.900.

A PM foi acionada por testemunhas que relataram ter visto os suspeitos pulando o muro de uma casa na Avenida Antônio Fonseca Filho. Em seguida, ouviram gritos e sons de destruição vindos do imóvel. Durante buscas no local, os militares encontraram dois dos homens escondidos em um dos cômodos. O terceiro foi detido ao tentar fugir em um veículo estacionado nas proximidades.

De acordo com a vítima, um dos invasores exigiu que ela desbloqueasse o celular. Diante da recusa, o aparelho foi quebrado e ela passou a ser ameaçada. O suspeito teria dito que cortaria seus cabelos com uma máquina de corte. A mulher também relatou ter sofrido ameaças psicológicas durante a ação.

O trio foi preso pelos crimes de extorsão, dano, violação de domicílio, cárcere privado e associação criminosa. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Três celulares, R$ 40 em dinheiro e o veículo utilizado pelos suspeitos foram apreendidos.

Ainda segundo a PM, os três possuem antecedentes criminais. O homem de 22 anos tem registros por extorsão, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. O de 27 anos já foi autuado por lesão corporal. Já o de 29 anos responde por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, lesão corporal, furto e receptação. Ele havia deixado o sistema prisional no último dia 15 de outubro e utilizava tornozeleira eletrônica.

Com informações do G1 Centro-Oeste