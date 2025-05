Foi implementado em Formiga no dia 31 de março o sistema de estacionamento rotativo, que já no seu primeiro mês apresentou resultados promissores.

O número de utilizações do sistema cresceu de forma expressiva, saindo de 232 registros no primeiro dia útil para mais de 1.000 utilizações diárias em vários momentos do mês, tendo pico no dia 17 de abril, com 1.171 estacionamentos registrados, o que reflete a rápida adesão da população ao novo sistema.

O número de veículos cadastrados também subiu, já ultrapassa a marca de 15 mil unidades, sendo 11.040 carros e 4.497 motocicletas, o que representa um grande avanço frente a frota total estimada da cidade que é de 54.353, desses 24.653 automóveis, 14.903 motos, o restante se divide entre maquinas agrícolas e veículos de grande porte.

Outros indicadores também reforçam a consolidação da mudança:

– Um crescimento progressivo de utilização, com estabilidade superior a 900 estacionamentos diários.

– Alta adesão ao sistema digital, incluindo os meios eletrônicos de compra de crédito, para uso imediato e/ou futuro.

– Participação ativa dos cadastrados, até mesmo aos sábados.

O que dá pra melhorar?

A superintendência de Trânsito entende a necessidade de pontos de vendas físicos para melhor atender quem não utiliza aplicativos, diante disso foi iniciado um processo de expansão da rede de venda, por meio do credenciamento do comércio local.

Só nessa semana três empresas da cidade já iniciaram o treinamento para operar o painel de comercialização de créditos, o que vai oferecer maior comodidade à população. Os comerciantes credenciados terão 10% de desconto na compra dos créditos, além da possibilidade de oferecer estacionamento gratuito a seus clientes, caso desejem.

Considerações técnicas.

A Superintendência de Trânsito entende que os resultados estão alinhados com a sua expectativa, que já previa uma curva de crescimento gradual. A estrutura digital mostrou-se eficaz, e os ajustes feitos demonstram o compromisso com a melhoria continua.

O objetivo do sistema é não só melhorar a fluidez do trânsito e a rotatividade nas vagas, mas também promover justiça na utilização do espaço público, incentivando o respeito às regras e garantindo maior organização no trânsito, diz o Daniel Ebias.