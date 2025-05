A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets marcou para a próxima terça-feira (13) o depoimento da influenciadora e empresária Virginia Fonseca. Ela será ouvida pelos senadores sobre a divulgação irregular de jogos de azar online.

Por ter sido convocada, Virginia é obrigada a comparecer, mas pode solicitar um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ser desobrigada a depor à comissão, como fez a também influenciadora Deolane Bezerra.

O requerimento para ouvir a proprietária da We Pink foi aprovado em dezembro do ano passado. Em sua justificativa, a relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), argumentou que a convocação de Virginia é necessária em razão de “sua expressiva popularidade e relevância no mercado digital, onde exerce forte influência sobre milhões de seguidores em diversas plataformas”.

A CPI das Bets busca apurar a influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro.

