A Polícia Militar prendeu em Patrocínio, no Alto Paranaíba, um homem de 26 anos e uma mulher de 19 anos suspeitos de aplicarem golpes em idosos na região. Os criminosos utilizavam crachás e vestimentas com identificação visual do IBGE para ganhar a confiança das vítimas. A prisão foi nessa quarta-feira (7).

Após cruzamento de informações obtidas em ocorrências policiais e inteligência policial, os autores foram localizados e presos. Eles já eram monitorados após crimes em várias cidades do Estado.

Segundo a Polícia Militar, o modus operandi da dupla consistia em abordar idosos em suas residências sob o pretexto de atualização cadastral ou participação no Censo do IBGE. Durante a abordagem, fotografavam os rostos das vítimas e solicitavam dados pessoais. Em posse dessas informações, os criminosos abriam contas bancárias digitais e contratavam empréstimos em nome das vítimas, efetuando posteriormente transações financeiras indevidas.

Em Patrocínio, foram identificadas três vítimas. Uma idosa de 64 anos teve prejuízo de R$ 22.751,97, com transações via Pix no valor de R$ 7.400,00. Um idoso de 76 anos teve três empréstimos contratados em seu nome, totalizando R$ 3.847. Já uma idosa teve empréstimos e transações não autorizadas em sua conta bancária; o valor total ainda está sendo apurado.

Nas demais cidades, também foram identificadas vítimas com grandes prejuízos, como três idosas em Varginha que tiveram prejuízo superior a R$ 90 mil, em Lavras, onde uma idosa teve seis empréstimos fraudulentos, com valores ainda em consolidação e em Três Pontas, onde uma idosa teve a conta bancária usada para contratações de empréstimos, transações via Pix e emissão de cartões.

Somando os valores já confirmados, os golpes causaram um prejuízo superior a R$ 124 mil, podendo esse montante aumentar com a identificação de novas vítimas. A Polícia Militar alerta a população, especialmente os idosos, para não fornecer informações pessoais ou permitir fotografias durante visitas domiciliares de desconhecidos, mesmo que uniformizados.

“Em caso de dúvida, acione imediatamente a PM pelo telefone 190. Vítimas que ainda não registraram ocorrência e que caíram nesse golpe devem procurar a unidade policial mais próxima o quanto antes, para evitar maiores prejuízos e contribuir com as investigações”, sugere a corporação.

Fonte: Lucas Gomes – O Tempo