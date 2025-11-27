O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou como “histórica” a megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (27) contra um suposto esquema bilionário de sonegação fiscal envolvendo a Refit, um dos maiores grupos empresariais do país no setor de combustíveis, do empresário Ricardo Magro.

“Mais um passo importante que está sendo dado para aqueles que não cumprem a regra do jogo”, disse Tarcísio, durante coletiva no Ministério Público de São Paulo (MPSP), órgão responsável pela Operação Poço de Lobato, em conjunto com a Receita Federal e as polícias Civil e Militar paulista. “É uma operação superimportante que nasce do inconformismo com os débitos e com os devedores contumazes aqui em São Paulo”, completou.

Ao todo, 190 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta contra alvos ligados ao Grupo Refit, acusado de dever mais de R$ 26 bilhões em impostos, figurando como o maior devedor contumaz do Brasil, segundo a Receita Federal. Apenas em São Paulo, o grupo é acusado de ter cerca de R$ 9,6 bilhões em dívidas tributárias e ser também o maior devedor de ICMS do estado.

“Só para se ter uma ideia do que isso significa, a gente aumentou o custeio da saúde em R$ 10 bilhões por ano. Isso fez com que a gente duplicasse a quantidade de cirurgias eletivas no Estado de São Paulo. É como se a gente afastasse negasse ao cidadão o serviço de saúde. Esses caras fraudam R$ 350 milhões por mês”, disse Tarcísio.

O governador fez a mesma comparação com escolas. Segundo seus cálculos, o recurso fraudado pelo grupo seria suficiente para construir 20 unidades de ensino por mês.

