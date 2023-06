Um objeto estranho encontrado em uma refeição escolar na China era a cabeça de um rato, concluíram as autoridades chinesas, derrubando as garantias oficiais anteriores de que era um pescoço de pato na última reviravolta em um escândalo de segurança alimentar que dominou o país por semanas.

O furor também expôs níveis profundos de desconfiança pública nos governos locais chineses, cujas tentativas de encobrir notícias negativas muitas vezes saíram pela culatra.

A polêmica começou em 1º de junho, quando um aluno do Jiangxi Industry Polytechnic College, na província de Jiangxi, sudeste do país, descobriu algo estranho em seu prato na cantina da escola.

Em um vídeo que ele postou nas redes sociais chinesas, o estudante pegou o objeto escuro e peludo com seus pauzinhos e reclamou com o pessoal da cantina que havia encontrado uma cabeça de rato.

O vídeo se tornou viral e causou alvoroço na China, onde a segurança alimentar tem sido uma questão importante de preocupação pública após escândalos envolvendo leite em pó para bebês contaminado e “óleo de calha” – óleo reciclado contaminado com restos de comida ou mesmo esgoto. Também gerou discussões online acaloradas. Muitos comentários foram do lado do aluno, citando a estranha semelhança do objeto com a cabeça de um roedor, com olhos, nariz, boca e orelhas aparentemente identificáveis.

Com o aumento da pressão pública, a faculdade emitiu um comunicado em 3 de junho alegando que o objeto mostrado no vídeo não era uma cabeça de rato, mas um pedaço de pescoço de pato, que é uma iguaria popular na China.

“Nossa investigação descobriu que o vídeo foi realmente filmado na cantina da nossa escola, mas seu conteúdo não corresponde aos fatos”, disse o comunicado. Ele disse que o aluno convidou colegas de classe para olhar o objeto e confirmou que era pescoço de pato, e apresentou um esclarecimento por escrito.

A escola acrescentou que o regulador do mercado do distrito local enviou policiais à cantina para investigar.

No mesmo dia, um funcionário do departamento de supervisão do mercado do distrito apareceu na Estação de Rádio e Televisão de Jiangxi, dizendo que os oficiais “compararam repetidamente o objeto e confirmaram que era de fato um pedaço de pescoço de pato”.

Enquanto isso, um vídeo de “esclarecimento” do aluno circulou online. “Descobri que não era uma cabeça de rato, mas um pescoço de pato, então gostaria de esclarecer”, disse o aluno no vídeo.

‘Chamando um cervo de cavalo’

As conclusões oficiais e o “esclarecimento” do aluno não conseguiram convencer o público.

Em vez disso, alimentou ainda mais raiva online, com usuários acusando a escola e as autoridades locais de mentir e pressionar o aluno a mudar de postura.

Diante das crescentes críticas e ridicularizações públicas, o governo de Jiangxi anunciou em 10 de junho que havia lançado uma investigação em nível provincial sobre o incidente, com uma força-tarefa unida por autoridades de educação, segurança pública e autoridades de supervisão de mercado.

Uma semana depois, a equipe de investigação provincial concluiu que o objeto estranho não era um pedaço de pescoço de pato, e o departamento local de supervisão do mercado e a escola chegaram a uma “conclusão errada” porque não investigaram “diligentemente”.

Imagens de vigilância mostraram que o objeto encontrado pelo estudante foi descartado por funcionários da cantina no dia 1º de junho, segundo a equipe provincial, que disse ter verificado a lista de compras da cantina, entrevistado funcionários da cozinha e estudantes no local.

Especialistas em animais que examinaram vídeos e fotos do item concluíram que era a cabeça de um roedor, disse a equipe.

A licença da cantina foi revogada e a empresa que a opera recebeu uma penalidade máxima de acordo com as leis de segurança alimentar, disse o comunicado. Funcionários da faculdade e do departamento local de supervisão do mercado também serão punidos, acrescentou.

