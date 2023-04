A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou na quarta-feira (19) a ex-atleta de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá pelos crimes de maus-tratos e lesão corporal contra a própria mãe. Sandra também é investigada por agredir dois entregadores no domingo de Páscoa.

De acordo com o inquérito obtido pela CNN, a vítima, de 77 anos, teria sido agredida por Sandra Mathias com socos e chutes. Além disso, a agressora chegou a usar um lençol para amarrar a própria mãe, segundo o documento.

Segundo as investigações, o motivo das agressões foi uma tentativa de internar a vítima à força em uma clínica psiquiátrica, na Gávea, Zona Sul da capital fluminense.

A denúncia contra Sandra foi feita pelo irmão da agressora, que pediu a adoção de medidas protetivas em favor da mãe. O filho relatou à polícia que a mãe também era mantida em cárcere privado, uma vez que ela pretendia viajar com ele para Rio das Ostras, mas estava sendo impedida por Sandra.

Um exame de corpo de delito feito no mesmo dia da queixa, em novembro, apontou que a idosa tinha lesões na mão e no braço, resultantes de “ação contundente”. Ainda de acordo com o inquérito, Sandra Mathias pegou os cartões da mãe e determinou que o banco não permitisse que a idosa movimentasse a conta bancária.

À época dos fatos, Sandra também prestou depoimento e disse à polícia que a mãe teve dois episódios graves de depressão, em 2001, e que desde então intensificou sua visita ao imóvel dela, no Leblon. Durante o depoimento, a ex-atleta negou que tenha agredido ou mantido a mãe em cárcere privado.

Com base nos depoimentos, a 14ª DP (Leblon) indiciou Sandra Mathias Correia de Sá pelos crimes de lesão corporal e maus-tratos. Contra a ex-atleta, constam ainda registros de furto de energia elétrica, injúria, ameaça e uma agressão ao próprio pai.

Agressão a entregadores

Um inquérito instaurado pela 15ª DP (Gávea) apura os crimes de injúria e lesão corporal em favor de dois entregadores de aplicativo, no domingo de Páscoa. As agressões aconteceram em São Conrado, área nobre do Rio.

Nas imagens, Sandra aparece dando tapas, socos e chega a usar a guia de um cachorro para agredir o entregador Max Ângelo dos Santos.

Em depoimento no começo desta semana, a ex-atleta de vôlei, de 53 anos, alegou à polícia que foi vítima de homofobia e que se sentiu ameaçada pelos entregadores de aplicativo agredidos por ela.

Fonte: CNN