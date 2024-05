Um homem de 53 anos foi preso após furtar dois frangos de um sítio onde trabalhava em Elói Mendes, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, as aves foram encontradas depenadas debaixo da cama em uma casa. A companheira dele, de 60 anos, também foi presa.

O caso, registrado na noite de domingo (5), foi informado pela Polícia Militar ao g1 nesta quarta-feira (8).

O dono do sítio, de 52 anos, relatou à PM que o suspeito seria ex-funcionário dele e teria furtado os galos em sua propriedade na área rural.

Após a denúncia, a polícia foi até a casa da companheira do suspeito, localizada na rua Silviano Brandão, Centro de Elói Mendes. No local, a mulher negou a presença do homem e tentou acobertá-lo, mas ele foi encontrado pelos militares.

Segundo a PM, os dois frangos furtados foram localizados abatidos e depenados. Eles estavam escondidos debaixo de uma cama em um dos quartos da residência.

O ex-funcionário e a companheira foram presos em flagrantes e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Varginha.

Fonte: G1 Sul de Minas