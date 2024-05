A primeira-dama Rosângela da Silva, também conhecida como Janja, acompanhada por uma equipe ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),desembarcou nesta quarta-feira (8) no Rio Grande do Sul para uma visita aos abrigos e entrega de doações.

Janja informou que foram transportadas 25 toneladas de doações, incluindo purificadores de água, medicamentos, cobertores, produtos de higiene pessoal e cestas básicas. A mobilização para as doações foi liderada pelo influenciador digital Felipe Neto, com o apoio da primeira-dama, resultando em uma arrecadação de R$ 4,8 milhões.

Em seu perfil do X, antigo Twitter Janja compartilhou: “Pousamos em Canoas, trazendo 25 toneladas de doações, incluindo 200 purificadores de água, 3.000 kg de cestas básicas, 8.300 kg de itens de saúde, 3.000 litros de água, 600 kg de colchões, 1.700 kg de cobertores e 1.600 kg de produtos de higiene pessoal”, disse.

Saiba onde levar roupas e mantimentos para vítimas do RS

Mobilizações no Brasil inteiro estão garantindo itens de sobrevivência básica para doar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em Belo Horizonte, por exemplo, diversas entidades e empresas privadas estão recolhendo esses itens, além de ajudas financeiras, para fazer as doações. Veja a lista de locais que estão recolhendo donativos para as vítimas das enchentes no RS.

Fonte: O Tempo