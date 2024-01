O jogador Jair Lemos, que teve passagem nas categorias de base do Barcelona de Guayaquil, foi assassinado a tiros no Equador.

Jair Lemos estava em um velório no sul de Guayaquil, quando dois homens, de moto, o alvejaram com diversos disparos à queima-roupa. Ainda não há informações sobre os motivos do incidente.

O Barcelona-EQU emitiu um comunicado oficial confirmando a morte de Jair Lemos e prestando condolências aos familiares e amigos do atleta.