Conforme decisão do Contran, motoristas com CNH C; D ou E, que estiverem com o exame vencido, devem realizar o exame toxicológico até o dia 28 de dezembro.

Para verificar o vencimento, o condutor deve consultar a CNH Digital, na última aba consta a validade do exame toxicológico.

Motoristas que não tem acesso à CNH digital, devem verificar quanto tempo renovou a CNH. Se foi renovada a mais de dois anos e meio, o exame está vencido.

Condutores que forem abordados dirigindo qualquer veículo, não apenas os veículos pesados, poderão ser multados a partir do dia 28 deste mês, no valor de R$1.467,00.

Caso sejam abordados duas vezes em um ano, o valor dobra para R$2.934,00. Além disso, o motorista terá suspensão do direito de dirigir por três meses.

Mesmo que o motorista não seja abordado dirigindo, quando for renovar sua CNH, será notificado em R$1.467,00 pelo Detran do seu estado.

O condutor deve procurar um laboratório credenciado para renovar o exame toxicológico.

A norma entra em vigor a partir do dia 28 de dezembro deste ano.

Com informações da Polícia Rodoviária Federal