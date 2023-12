As secretarias de Desenvolvimento Humano e de Administração e Desenvolvimento Econômico realizaram, na quarta-feira (6), um evento para os beneficiários do programa Bolsa Família que residem no Bairro Geraldo Veloso e adjacências. A reunião contou com a participação de 138 beneficiários.

O encontro teve como objetivo informar aos presentes a respeito da Lei de Proteção, que é aplicada desde junho deste ano, estabelecida pelo artigo 6º da Lei 14.601/23.

Por meio desta regra, o Governo Federal permite que, em caso de auferir renda per capita superior aos limites de elegibilidade, o Programa continua o pagamento por mais dois anos, com o objetivo de apoiar o processo de desenvolvimento social dos inscritos.

Com o intuito de promover a emancipação dos beneficiários e fomentar o desenvolvimento econômico do município, foram apresentadas as diversas vagas de emprego disponíveis no Sine Formiga.

Representantes de redes de supermercados com unidades na cidade participaram da reunião e realizaram cadastros dos interessados nos processos seletivos para os postos de trabalho disponíveis.

Durante o evento, além dos esclarecimentos feitos pela coordenadora do Cadastro do Único, Amanda Silva, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Millena Ribeiro, falou sobre a importância do Sine Formiga e das atividades realizadas, como auxílio na produção de currículo e informações sobre como se comportar em entrevistas.

O Sest Senat também contribuiu com o evento. O psicólogo Mateus Lizandro esteve presente e falou aos beneficiários sobre a importância do trabalho na busca de uma condição de vida favorável, ativa e saudável.

Desde agosto a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico tem realizado interlocuções com as redes de supermercados, a fim de fomentar o desenvolvimento da cidade e melhorar as condições de atuação nessas empresas.

