A jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal durante a primeira apresentação de Taylor Swift com a “The Eras Tour” no Brasil. A informação foi divulgada por amigos através das redes sociais e confirmada pelos familiares da vítima através da Folha de S. Paulo.

Segundo a prima de Ana, Estela Benevides, a família recebeu a notícia da morte da jovem por telefone. A fã estava na grade, o local mais próximo do palco, quando passou mal e desmaiou, enquanto a sensação térmica no Engenhão, local da apresentação, era próxima de 60°. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Natural de Sonora, no Mato Grosso do Sul, Ana viajou mais de 1.600km para assistir à apresentação de Swift no Rio de Janeiro. Através das redes sociais, a jovem expressou a ansiedade para “realizar o sonho” de assistir à cantora estadunidense ao vivo, na primeira apresentação oficial que ela realizou no país.

Também através das redes sociais, Swift lamentou o acontecimento e afirmou que esta é “a última coisa que imaginou quando decidiam trazer a turnê para o Brasil”. Durante a apresentação, a artista demandou algumas vezes que águas fossem enviadas aos fãs e quebrou um dos “protocolos” da turnê para jogar uma garrafinha cheia de água para uma pessoa que estava na plateia.

Fãs que estiveram presentes na primeira apresentação da “The Eras Tour”, nessa sexta-feira (17), fizeram uma série de reclamações sobre a organização do evento.

Fonte: Itatiaia