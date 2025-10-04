Foto: Ascom PF

Fábrica de bebidas de Poços fiscalizada

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), realizou nesta sexta-feira, 3, uma nova etapa de fiscalizações em indústrias de bebidas. As ações ocorreram no interior de Minas Gerais, no município de Poços de Caldas, e de São Paulo, na região de Campinas, e em Santa Catarina – nas cidades de Chapecó e Joinville. Durante as diligências, foram coletadas amostras de produtos produzidos e armazenados, que serão encaminhadas a laboratórios para análise químico-sanitária. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Itabira lança campanha sobre telas

A Câmara Municipal de Itabira aprovou o Projeto de Lei de autoria do vereador Cidnei Camilo Rabêlo que estabelece a Campanha Municipal de Conscientização sobre os “Riscos da exposição prolongada a telas por crianças e adolescentes”. A iniciativa visa alertar a população itabirana sobre os potenciais danos à saúde física e mental decorrentes do uso excessivo de dispositivos como celulares, computadores e televisores. O projeto busca promover um uso mais equilibrado e responsável da tecnologia. (Portal Carlos Souto)

Na sucessão, nomes de vices já aparecem

À medida em que o ano caminha para o fim, especula-se os nomes para uma eventual disputa ao Governo do Estado no pleito de 2026. No momento, há a formação de grupos e parcerias para fortalecer os postulantes ao Palácio Tiradentes. E vários nomes já são citados como vice dos já colocados, entre eles o atual presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, o ex-senador Clésio Andrade, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH, Marcelo de Souza e Silva, a prefeita de Contagem, Marília Campos, o deputado federal Patrus Ananias e o ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil, entre outros. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Bom Samaritano retoma transplantes

Na segunda-feira dia 29 de setembro, um novo marco na saúde foi estabelecido pela Beneficência Social Bom Samaritano, mantenedora da Clínica Bom Samaritano, em Governador Valadares, numa parceria com a Clínica Olinta Dutra, onde foi realizado o primeiro transplante de córnea pelo SUS, depois de mais de uma década, graças a um novo credenciamento que agora permite que os transplantes pelo SUS sejam feitos em Valadares. (Jornal da Cidade)

Muzambinho celebra excelência do café

A cidade de Muzambinho reafirmou na quinta-feira, 02, sua vocação para a excelência na cafeicultura com a realização da cerimônia de premiação do IX Concurso de Qualidade de Cafés de Muzambinho, no Plenário da Câmara Municipal. O evento consagrou os melhores cafés produzidos no município em 2025, destacando a dedicação, o cuidado e a inovação dos cafeicultores locais. O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal de Muzambinho, com o apoio da Emater-MG, Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, IF campus Muzambinho e parceiros patrocinadores. (Muzambinho.com)

ExpoInox lançada em Timóteo

A Expoinox 2026 foi oficialmente lançada em um café da manhã na OAB de Timóteo, reunindo autoridades, imprensa, empresários e parceiros. A oitava edição do evento acontecerá entre os dias 4 e 6 de junho de 2026 e promete movimentar o Vale do Aço com negócios, cultura, turismo e entretenimento. O diretor-geral da ExpoInox, Bruno Freire, destacou a força da feira: “A ExpoInox não é apenas uma feira, é um reflexo da transformação do nosso setor e da sociedade. Cada edição é um novo marco na forma como conectamos negócios, inovação e propósito. Mais do que apresentar tendências, a ExpoInox traduz o presente e projeta o futuro do consumo no Vale do Aço.” (Portal Silmara Freitas)

