Um jovem de 23 anos foi preso na manhã dessa sexta-feira (3) após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na BR-354, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas. Ele não possuía habilitação e foi detido por dirigir de forma perigosa, colocando em risco a segurança de terceiros.

Segundo a PMRv, a equipe realizava uma operação na rodovia quando percebeu que uma motocicleta com dois ocupantes fez o retorno ao avistar a viatura e seguiu em fuga em direção à cidade. Os policiais iniciaram o acompanhamento.

Durante a tentativa de escapar, o condutor perdeu o controle da moto ao entrar em uma estrada vicinal, e os dois ocupantes caíram.

O condutor, de 23 anos, e o passageiro, de 20, sofreram ferimentos leves e foram socorridos para atendimento médico.

A motocicleta foi apreendida e levada para um pátio credenciado. O caso será investigado.

Com informações do Portal MPA/PMRv