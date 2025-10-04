Uma mulher de 70 anos foi atropelada por uma motocicleta na tarde dessa sexta-feira (3), na Avenida Itália, no bairro Novo Horizonte, em Nova Serrana. O chamado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi registrado por volta das 17h30 pela Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Nova Serrana prestou os primeiros atendimentos. A vítima apresentava rebaixamento do nível de consciência, fraturas nas pernas, sangramento nasal e um corte no braço esquerdo. Após receber os primeiros socorros e ser devidamente imobilizada, ela foi encaminhada para o Hospital São José, também em Nova Serrana.

Posteriormente, após estabilização, a paciente foi transferida pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Nova Serrana para o Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Com informações do SAMU