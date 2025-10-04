O Banco Central (BC) anunciou nessa sexta-feira (3) o adiamento da publicação da regulação do Pix Parcelado, modalidade que permitirá ao pagador dividir um Pix em parcelas, mesmo sem limite no cartão de crédito. Inicialmente prevista para setembro, a regulamentação será divulgada apenas na última semana de outubro.

De acordo com o BC, a primeira etapa da regulação terá como foco a padronização da definição do produto, com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários. O órgão informou ainda que as soluções privadas já oferecidas por instituições financeiras, que permitem o parcelamento de pagamentos via Pix, poderão continuar sendo ofertadas, desde que não contrariem as futuras regras.

O Banco Central explicou que os procedimentos operacionais e a padronização da experiência do usuário — tanto na contratação do crédito quanto no pagamento das parcelas — serão detalhados em dezembro. Após a publicação dessas normas, as instituições financeiras e de pagamento terão um prazo para se adequar às exigências.

A mudança no cronograma foi oficializada durante reunião do Fórum Pix, comitê consultivo permanente composto por cerca de 300 representantes do sistema financeiro e da sociedade civil. O Fórum tem a função de subsidiar o BC na definição das regras que regulam o sistema de transferências instantâneas.

Bloqueio de chaves por fraude começa neste sábado

O Banco Central também informou que, a partir deste sábado (4), passará a bloquear chaves Pix identificadas pelas instituições participantes como associadas a golpes e fraudes. A medida faz parte de um conjunto de ações para reforçar a segurança do sistema Pix.

Com informações da Agência Brasil