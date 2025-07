Um homem de 24 anos foi preso sob suspeita de aplicar golpes que causaram um prejuízo superior a R$ 100 mil em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro. Ele se passava por um falso eletricista e utilizava selfies das vítimas para acessar contas bancárias. O suspeito foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), realizada nessa segunda-feira (21).

De acordo com a PCMG, a investigação do crime de estelionato por meio de fraude eletrônica teve início em setembro de 2024. Nesse período, os investigadores localizaram sete vítimas do suspeito, todas residentes em Uberlândia. As equipes identificaram que o homem se apresentava como funcionário de uma empresa de energia — utilizando uniforme e crachá.

O suspeito entrava nas residências das vítimas alegando que iria realizar manutenção ou troca do padrão de energia elétrica. No local, ele pedia uma fotografia (selfie) das vítimas para regularizar o cadastro delas. Com as informações obtidas, ele acessava as contas bancárias das vítimas e realizava transferências fraudulentas.

A investigação também revelou que o suspeito contratava empréstimos, abria novas contas e financiava veículos usados para aplicar novos golpes. “A PCMG reforça seu compromisso com a população no combate aos crimes de estelionato e alerta para que cidadãos desconfiem de abordagens incomuns e sempre verifiquem a identidade de prestadores de serviços”, destaca a delegada responsável pela investigação, Tauany Abou Rejaili.

O suspeito foi preso em um apartamento, e diversos equipamentos eletrônicos foram apreendidos. A investigação segue em andamento.

Fonte: Rayllan Oliveira-O Tempo